«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди

·0·Спорт
«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди

Европа яшил майдонларида ёзги трансфер шамоллари тобора кучлироқ эса бошлади. Навбатдаги шов-шувли ва интригаларга бой воқеа Англия ҳамда Испания грандлари ўртасида кечмоқда. Апрель ва май ойларидаги шиддатли баҳслардан сўнг, энди бор эътибор таркибларни кучайтиришга қаратилган. Айни пайтда «Манчестер Сити» клуби ва Хорватия миллий терма жамоаси мудофаа чизиғи етакчиси ҳисобланган Йошко Гвардиол амалдаги жамоаси билан шартнома муддатини узайтириш бўйича олиб борилаётган музокараларни вақтинчалик музлатиб қўйди. Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган маълумотларга кўра, хорват юлдузининг бундай кескин қарор қабул қилишига Мадриднинг «Реал» клуби томонидан бўлаётган жиддий қизиқишлар сабаб бўлган.

Мадридликларнинг янги бош мураббийи, афсонавий Жозе Моуриньо 24 ёшли ушбу иқтидорли ҳимоячини «қироллик клуби» мудофаасини мустаҳкамлаш учун энг идеал ва бош номзод сифатида кўрмоқда.

Мураббийни жалб қилган универсаллик

Португалиялик тажрибали мутахассисни, айниқса, Гвардиолнинг майдондаги универсаллиги, яъни тактик мосланувчанлиги лол қолдирган. Моуриньонинг режасига кўра, хорватиялик футболчи ҳам марказий ҳимояда, ҳам чап қанот мудофаасида бирдек юқори даражада ва ишончли ҳаракат қила олади. Бу эса «Реал»нинг ҳимоядаги бир нечта оғриқли нуқталарини бирваракайига ёпиш имконини беради.

Ваҳоланки, «Манчестер Сити» раҳбарияти ўз юлдузини қўлдан бой бермаслик учун унга анча фойдали шартлар асосида янги битим таклиф қилган эди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлса-да, «шаҳарликлар» уни клубнинг узоқ муддатли келажакдаги энг муҳим бўғини сифатида қадрлашади.

Гвардиол атрофидаги трансфер вазияти ва клублардаги ички ўзгаришларнинг таъсири билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг клуби

Шартнома муддати

Бош даъвогар клуб

Трансферга таъсир этувчи омил

Футболчининг устунлиги

«Манчестер Сити»

2028 йил ёзигача

«Реал Мадрид»

Хосеп Гвардиоланинг кетгани

Ҳам марказда, ҳам чап қанотда ўйнаши

Харид баҳоси (2023 й.)

90 миллион евро

Жозе Моуриньо омили

Энцо Маресканинг келиши

Юқори жисмоний ва тактик тайёргарлик

Гвардиоланинг кетиши вазиятни ўзгартириши мумкин

Шунга қарамай, Йошко Гвардиолнинг ўзи сўнгги нуқтани қўйишга шошилмаяпти ва Мадриддан бўлаётган чорловларни диққат билан ўрганмоқда. У Жозе Моуриньонинг шахсан ўзини ўз жамоасида кўришни жуда қаттиқ истаётганидан тўлиқ хабардор ва шу сабабли якуний қарорни қабул қилиш учун вақтни пайсалга соляпти.

Экспертлар шарҳи: Нашрнинг алоҳида қайд этишича, ушбу трансферни амалга ошириш Мадрид гранди учун осон кечмайди. Чунки «Манчестер Сити» ўз етакчиларини рақибларига осонликча қўйиб юбормайди. Бироқ яқиндагина жамоада катта давр якунланди — бош мураббий Хосеп Гвардиола клубни тарк этди ва унинг ўрнига Энцо Мареска бошқарувга келди. Клубдаги мазкур ички ўзгаришлар ва янги тактик тизим футболчининг келажакдаги қарорига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, иқтидорли ҳимоячи 2023 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. Ўшанда «Манчестер Сити» уни Германиянинг «РБ Лейпциг» клубидан рекорд даражадаги 90 миллион евро эвазига сотиб олган эди.

Европа футболидаги энг қайноқ трансферлар, Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги илк инқилобий юришлари ва спорт оламига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиМирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиБугун, 10:52Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаДани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаБугун, 10:50Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Бугун, 10:41Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрРодри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...