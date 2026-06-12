«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди
Европа яшил майдонларида ёзги трансфер шамоллари тобора кучлироқ эса бошлади. Навбатдаги шов-шувли ва интригаларга бой воқеа Англия ҳамда Испания грандлари ўртасида кечмоқда. Апрель ва май ойларидаги шиддатли баҳслардан сўнг, энди бор эътибор таркибларни кучайтиришга қаратилган. Айни пайтда «Манчестер Сити» клуби ва Хорватия миллий терма жамоаси мудофаа чизиғи етакчиси ҳисобланган Йошко Гвардиол амалдаги жамоаси билан шартнома муддатини узайтириш бўйича олиб борилаётган музокараларни вақтинчалик музлатиб қўйди. Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган маълумотларга кўра, хорват юлдузининг бундай кескин қарор қабул қилишига Мадриднинг «Реал» клуби томонидан бўлаётган жиддий қизиқишлар сабаб бўлган.
Мадридликларнинг янги бош мураббийи, афсонавий Жозе Моуриньо 24 ёшли ушбу иқтидорли ҳимоячини «қироллик клуби» мудофаасини мустаҳкамлаш учун энг идеал ва бош номзод сифатида кўрмоқда.
Мураббийни жалб қилган универсаллик
Португалиялик тажрибали мутахассисни, айниқса, Гвардиолнинг майдондаги универсаллиги, яъни тактик мосланувчанлиги лол қолдирган. Моуриньонинг режасига кўра, хорватиялик футболчи ҳам марказий ҳимояда, ҳам чап қанот мудофаасида бирдек юқори даражада ва ишончли ҳаракат қила олади. Бу эса «Реал»нинг ҳимоядаги бир нечта оғриқли нуқталарини бирваракайига ёпиш имконини беради.
Ваҳоланки, «Манчестер Сити» раҳбарияти ўз юлдузини қўлдан бой бермаслик учун унга анча фойдали шартлар асосида янги битим таклиф қилган эди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлса-да, «шаҳарликлар» уни клубнинг узоқ муддатли келажакдаги энг муҳим бўғини сифатида қадрлашади.
Гвардиол атрофидаги трансфер вазияти ва клублардаги ички ўзгаришларнинг таъсири билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг клуби
Шартнома муддати
Бош даъвогар клуб
Трансферга таъсир этувчи омил
Футболчининг устунлиги
«Манчестер Сити»
2028 йил ёзигача
«Реал Мадрид»
Хосеп Гвардиоланинг кетгани
Ҳам марказда, ҳам чап қанотда ўйнаши
Харид баҳоси (2023 й.)
90 миллион евро
Жозе Моуриньо омили
Энцо Маресканинг келиши
Юқори жисмоний ва тактик тайёргарлик
Гвардиоланинг кетиши вазиятни ўзгартириши мумкин
Шунга қарамай, Йошко Гвардиолнинг ўзи сўнгги нуқтани қўйишга шошилмаяпти ва Мадриддан бўлаётган чорловларни диққат билан ўрганмоқда. У Жозе Моуриньонинг шахсан ўзини ўз жамоасида кўришни жуда қаттиқ истаётганидан тўлиқ хабардор ва шу сабабли якуний қарорни қабул қилиш учун вақтни пайсалга соляпти.
Экспертлар шарҳи: Нашрнинг алоҳида қайд этишича, ушбу трансферни амалга ошириш Мадрид гранди учун осон кечмайди. Чунки «Манчестер Сити» ўз етакчиларини рақибларига осонликча қўйиб юбормайди. Бироқ яқиндагина жамоада катта давр якунланди — бош мураббий Хосеп Гвардиола клубни тарк этди ва унинг ўрнига Энцо Мареска бошқарувга келди. Клубдаги мазкур ички ўзгаришлар ва янги тактик тизим футболчининг келажакдаги қарорига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, иқтидорли ҳимоячи 2023 йилдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. Ўшанда «Манчестер Сити» уни Германиянинг «РБ Лейпциг» клубидан рекорд даражадаги 90 миллион евро эвазига сотиб олган эди.
Европа футболидаги энг қайноқ трансферлар, Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги илк инқилобий юришлари ва спорт оламига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…