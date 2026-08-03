Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирди
Реал Мадрид афсонаси Тони Крооснинг фаолиятини тиклаши ва Родри билан бирга тўп тепиши ҳақида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Сўнгги кунларда интернет саҳифаларида германиялик собиқ ярим ҳимоячининг гўёки Манчестер Сити етакчиси Мадрид клубига ўтса, футболга қайтишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотлари қизғин муҳокама қилинаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дефенса Централ нашри тарқатган маълумотларга кўра, ижтимоий тармоқларда Крооснинг тилидан ёзилган сохта иқтибослар қисқа вақт ичида миллионлаб томошалар тўплаган. Ушбу уйдирма баёнотларда Тони Родрининг Мадрид жамоасига эҳтимолий трансфери уни қойил қолдиргани ва шу боис майдонга қайтишни ўйлаётгани таъкидланганди.
Сохта иқтибослар ва уларнинг мазмуниТарқалган хабарларда Кроос гўёки Родри каби футболчи билан бирга ўйнаш учун нафақадан қайтишга мажбур бўлишини, ҳатто у ўзидан тўлақонли ярим ҳимоячи бўлиш сирларини ўрганиши мумкинлигини айтгани ёзилганди. Шунингдек, хабарда Родри ва Бернардо Силва Мадридга кўчиб ўтса, Пеп Гвардиоланинг Манчестер Сити клуби фалсафасининг бир қисми Сантяго Бернабеу стадионига кўчирилиши таъкидлангани иддао қилинган эди.
Бундан ташқари, Олтин тўп соҳиби ва жаҳон чемпионининг трансфер қиймати ҳақида ҳам гўёки Тони Крооснинг фикрлари келтирилган бўлиб, бундай даражадаги футболчиларнинг нархи устидан савдолашиб ўтириш асло мумкин эмаслиги айтилганди. Бироқ ушбу гапларнинг барчаси интернет фойдаланувчилари томонидан ўйлаб топилгани маълум бўлди.
Крооснинг Instagram'даги жавобиМазкур шов-шувларга футболчининг ўзи барҳам берди. Тони Кроос Instagram ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ўзига нисбат берилган сохта иқтибослардан бирига изоҳ қолдириб, ҳақиқатни ойдинлаштирди.
У ўзининг расмий муносабатида қуйидагиларни ёзиб қолдирди:
- Мен буни ҳеч қачон айтмаганман... лекин барибир менга ёқди.
…