Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирди

·0·Спорт
Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирди

Реал Мадрид афсонаси Тони Крооснинг фаолиятини тиклаши ва Родри билан бирга тўп тепиши ҳақида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Сўнгги кунларда интернет саҳифаларида германиялик собиқ ярим ҳимоячининг гўёки Манчестер Сити етакчиси Мадрид клубига ўтса, футболга қайтишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотлари қизғин муҳокама қилинаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дефенса Централ нашри тарқатган маълумотларга кўра, ижтимоий тармоқларда Крооснинг тилидан ёзилган сохта иқтибослар қисқа вақт ичида миллионлаб томошалар тўплаган. Ушбу уйдирма баёнотларда Тони Родрининг Мадрид жамоасига эҳтимолий трансфери уни қойил қолдиргани ва шу боис майдонга қайтишни ўйлаётгани таъкидланганди.

Сохта иқтибослар ва уларнинг мазмуни

Тарқалган хабарларда Кроос гўёки Родри каби футболчи билан бирга ўйнаш учун нафақадан қайтишга мажбур бўлишини, ҳатто у ўзидан тўлақонли ярим ҳимоячи бўлиш сирларини ўрганиши мумкинлигини айтгани ёзилганди. Шунингдек, хабарда Родри ва Бернардо Силва Мадридга кўчиб ўтса, Пеп Гвардиоланинг Манчестер Сити клуби фалсафасининг бир қисми Сантяго Бернабеу стадионига кўчирилиши таъкидлангани иддао қилинган эди.

Бундан ташқари, Олтин тўп соҳиби ва жаҳон чемпионининг трансфер қиймати ҳақида ҳам гўёки Тони Крооснинг фикрлари келтирилган бўлиб, бундай даражадаги футболчиларнинг нархи устидан савдолашиб ўтириш асло мумкин эмаслиги айтилганди. Бироқ ушбу гапларнинг барчаси интернет фойдаланувчилари томонидан ўйлаб топилгани маълум бўлди.

Крооснинг Instagram'даги жавоби

Мазкур шов-шувларга футболчининг ўзи барҳам берди. Тони Кроос Instagram ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ўзига нисбат берилган сохта иқтибослардан бирига изоҳ қолдириб, ҳақиқатни ойдинлаштирди.

У ўзининг расмий муносабатида қуйидагиларни ёзиб қолдирди:

  • Мен буни ҳеч қачон айтмаганман... лекин барибир менга ёқди.
Шу тариқа, германиялик собиқ футболчи бу каби хабарларга ҳазиломуз тарзда ёндашиб, майдонга қайтиш нияти йўқлигини яна бир бор тасдиқлади. Гарчи тарқалган баёнотлар фейк бўлиб чиқса-да, футбол жамоатчилиги учун Кроос ва Родри каби маҳоратли ижодкорларнинг бир жамоада тўп тепиши ғоясининг ўзи катта қизиқиш уйғотишда давом этмоқда.

Тони КроосРодриРеал МадридМанчестер СитйТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиФедерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиКеча, 23:53Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинКеча, 23:31Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиКеча, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда