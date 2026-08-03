Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирди

·0·Спорт
Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирди

Манчестер Сити ҳимоячиси Ёшко Гвардиол ярим ҳимоячи Бернардо Силванинг жамоадан кетиши ва Испания пойтахтига кўчиб ўтиши ҳақида фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, португалиялик тажрибали футболчи шартномаси якунига етгач, эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пеп Гвардиола давридаги муваффақиятларнинг асосий қаҳрамонларидан бири бўлган Силва фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди. Қироллик клубида эса бу ёзда мураббийлар штабида ўзгаришлар рўй бериб, жамоани Жозе Моуриню бошқара бошлади.

Бернардо Силванинг Испанияга қайтиши ва трансфер тафсилотлари

The Athletic нашрига берган интервюсида Ёшко Гвардиол яқин дўстининг кетишидан афсусда эканини, бироқ унинг танловига ҳурмат билан қарашини таъкидлади. Гвардиолнинг сўзларига кўра, Бернардо Испанияга қайтишни узоқ вақтдан бери орзу қилган ва бу унинг ўзига хос ўрни бўлган муҳит ҳисобланади.

Мадридликлар учун бу трансфер трансфер бозоридаги катта ғалаба бўлди. Сабаби, португалиялик футболчи учун Атлетико Мадрид ва Барселона каби гранд жамоалар ҳам даъвогарлик қилган эди. Шунга қарамай, Лос Бланкос уни ўз сафига қўшиб олишга муваффақ бўлди.

Манчестер Сити ва Реал Мадридда бошланган янги давр

Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилиб, Силвадан ташқари Дензел Думфрис ва Ибраима Konaтни ҳам ўз сафига қўшиб олди. Эркин агент сифатида келган тажрибали ярим ҳимоячи клубга молиявий ресурсларни бошқа мақсадлар учун тежаш имконини берди.

Ўз навбатида, Манчестер Сити ҳам Гвардиола давридан кейинги ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Жамоа бошқарувини Энзо Мареска ўз қўлига олди ва мавсумолди тайёргарликларни давом эттирмоқда. Интер билан бўлган дастлабки синов ўйинидаги мағлубиятга қарамراب, мураббий тактикаси футболчиларда оптимизм уйғотмоқда.

Шунингдек, шаҳарликлар сафида сардорлик масадаси ҳам долзарб бўлиб турибди. Гвардиолнинг фикрича, Рубен Диаш жамоанинг асосий етакчиларидан бири сифатида келгусида сардорлик вазифасини тўлақонли ўз зиммасига олиши кутилмоқда.

Йошко ГвардиолБернардо СилваРеал МадридМанчестер СитиЖозе Моуринью
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58Федерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиФедерико Кеза Ливерпул сафида қолишга ва рақобат курашига қарор қилдиКеча, 23:53Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинКеча, 23:31Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиКеча, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда