Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирди
Манчестер Сити ҳимоячиси Ёшко Гвардиол ярим ҳимоячи Бернардо Силванинг жамоадан кетиши ва Испания пойтахтига кўчиб ўтиши ҳақида фикр билдирди. Goal.com хабар беришича, португалиялик тажрибали футболчи шартномаси якунига етгач, эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пеп Гвардиола давридаги муваффақиятларнинг асосий қаҳрамонларидан бири бўлган Силва фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди. Қироллик клубида эса бу ёзда мураббийлар штабида ўзгаришлар рўй бериб, жамоани Жозе Моуриню бошқара бошлади.
Бернардо Силванинг Испанияга қайтиши ва трансфер тафсилотлариThe Athletic нашрига берган интервюсида Ёшко Гвардиол яқин дўстининг кетишидан афсусда эканини, бироқ унинг танловига ҳурмат билан қарашини таъкидлади. Гвардиолнинг сўзларига кўра, Бернардо Испанияга қайтишни узоқ вақтдан бери орзу қилган ва бу унинг ўзига хос ўрни бўлган муҳит ҳисобланади.
Мадридликлар учун бу трансфер трансфер бозоридаги катта ғалаба бўлди. Сабаби, португалиялик футболчи учун Атлетико Мадрид ва Барселона каби гранд жамоалар ҳам даъвогарлик қилган эди. Шунга қарамай, Лос Бланкос уни ўз сафига қўшиб олишга муваффақ бўлди.
Манчестер Сити ва Реал Мадридда бошланган янги даврРеал Мадрид ёзги трансфер ойнасида фаол ҳаракат қилиб, Силвадан ташқари Дензел Думфрис ва Ибраима Konaтни ҳам ўз сафига қўшиб олди. Эркин агент сифатида келган тажрибали ярим ҳимоячи клубга молиявий ресурсларни бошқа мақсадлар учун тежаш имконини берди.
Ўз навбатида, Манчестер Сити ҳам Гвардиола давридан кейинги ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Жамоа бошқарувини Энзо Мареска ўз қўлига олди ва мавсумолди тайёргарликларни давом эттирмоқда. Интер билан бўлган дастлабки синов ўйинидаги мағлубиятга қарамراب, мураббий тактикаси футболчиларда оптимизм уйғотмоқда.
Шунингдек, шаҳарликлар сафида сардорлик масадаси ҳам долзарб бўлиб турибди. Гвардиолнинг фикрича, Рубен Диаш жамоанинг асосий етакчиларидан бири сифатида келгусида сардорлик вазифасини тўлақонли ўз зиммасига олиши кутилмоқда.
…