Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлари

·47·Спорт
Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлари

Милан хўжайини Герри Кардинале Оливер Гласнер билан дастлабки келишувга эга бўлишига қарамай, янги бош мураббий тайинлаш масаласида шошилмаяпти. "Россонери" раҳбарияти ўз қидирув доирасини кенгайтириб, Манчестер Юнайтед собиқ устози Рубен Аморим ва Альваро Арбелоа номзодларини кўриб чиқмоқда. Клуб раҳбарияти жамоанинг келажакдаги техник концепциясига мос келадиган аниқ профилни қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Массимилиано Аллегри кетганидан сўнг бўш қолган ўрин учун Оливер Гласнерга икки йиллик шартнома таклиф қилинган эди. Бироқ, Кардинале шахсан ўзи номзодлар билан суҳбат ўтказиб, узоқ муддатли фалсафага мос мураббийни танламоқчи. Туттоспорт нашрининг хабарига кўра, рўйхатга Ал-Аҳли устози Маттиас Жаиссле ҳам қўшилган бўлиб, у ўзининг замонавий ва ҳужумкор тактик қарашлари билан ажралиб туради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри тасдиқлашича, Кристал Пелас билан муваффақиятга эришган Гласнер ҳали ҳам асосий номзод бўлиб турибди. Шу билан бирга, Реал Мадрид билан хайрлашган Альваро Арбелоа варианти ҳам жиддий ўрганилмоқда. Маттиас Жаиссле бўйича эса молиявий муаммолар мавжуд, чунки унинг Саудия Арабистони клуби билан шартномасида 6 миллион евролик товон пули кўрсатилган.

Клубнинг бутун спорт лойиҳаси Ралф Рангникк атрофида қурилиши кутилмоқда. Австрия терма жамоаси устози Милан техник директори бўлиш учун ягона номзод бўлиб турибди. Рангникк клуб ишларига Златан Ибрагимович каби шахсларнинг аралашмаслигини ва техник секторда мутлақ назоратга эга бўлишни талаб қилмоқда.

Айни дамда Милан мухлислари раҳбариятга қарши норозилик намойишларини бошлаб юборган. Лондондаги Биг Бен ва Лондон Эе яқинида "Миланимизни озод қилинг" деган баннерлар пайдо бўлди. Клуб 2026-27-йилги А Серия мавсуми бошлангунга қадар мураббий масаласини ҳал қилиши ва таркибни қайта шакллантиришга улгуриши лозим.

МиланРубен АморимАльваро АрбелоаА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБугун, 12:57Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 12:56«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмасБугун, 12:35Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБрайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБугун, 12:12Бет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...