Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлари
Милан хўжайини Герри Кардинале Оливер Гласнер билан дастлабки келишувга эга бўлишига қарамай, янги бош мураббий тайинлаш масаласида шошилмаяпти. "Россонери" раҳбарияти ўз қидирув доирасини кенгайтириб, Манчестер Юнайтед собиқ устози Рубен Аморим ва Альваро Арбелоа номзодларини кўриб чиқмоқда. Клуб раҳбарияти жамоанинг келажакдаги техник концепциясига мос келадиган аниқ профилни қидирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Массимилиано Аллегри кетганидан сўнг бўш қолган ўрин учун Оливер Гласнерга икки йиллик шартнома таклиф қилинган эди. Бироқ, Кардинале шахсан ўзи номзодлар билан суҳбат ўтказиб, узоқ муддатли фалсафага мос мураббийни танламоқчи. Туттоспорт нашрининг хабарига кўра, рўйхатга Ал-Аҳли устози Маттиас Жаиссле ҳам қўшилган бўлиб, у ўзининг замонавий ва ҳужумкор тактик қарашлари билан ажралиб туради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри тасдиқлашича, Кристал Пелас билан муваффақиятга эришган Гласнер ҳали ҳам асосий номзод бўлиб турибди. Шу билан бирга, Реал Мадрид билан хайрлашган Альваро Арбелоа варианти ҳам жиддий ўрганилмоқда. Маттиас Жаиссле бўйича эса молиявий муаммолар мавжуд, чунки унинг Саудия Арабистони клуби билан шартномасида 6 миллион евролик товон пули кўрсатилган.
Клубнинг бутун спорт лойиҳаси Ралф Рангникк атрофида қурилиши кутилмоқда. Австрия терма жамоаси устози Милан техник директори бўлиш учун ягона номзод бўлиб турибди. Рангникк клуб ишларига Златан Ибрагимович каби шахсларнинг аралашмаслигини ва техник секторда мутлақ назоратга эга бўлишни талаб қилмоқда.
Айни дамда Милан мухлислари раҳбариятга қарши норозилик намойишларини бошлаб юборган. Лондондаги Биг Бен ва Лондон Эе яқинида "Миланимизни озод қилинг" деган баннерлар пайдо бўлди. Клуб 2026-27-йилги А Серия мавсуми бошлангунга қадар мураббий масаласини ҳал қилиши ва таркибни қайта шакллантиришга улгуриши лозим.
…