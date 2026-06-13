Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?

·0·Спорт
Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?

Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Неймар Марокашга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатининг очилиш учрашувини ўтказиб юборади. Жамоа бош мураббийи Карло Анселотти футболчининг болдир мушакларидаги жароҳатидан ҳали тўлиқ фориғ бўлмаганини тасдиқлади. Гарчи "Селесао" уни келаси ҳафта машғулотларда кутаётган бўлса-да, ҳужумчининг умумий жисмоний ҳолати хавотирларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймар турнир олдидан ўтказилган йиғин вақтида жароҳат олган эди. Мухлислар унинг илк ўйингача сафга қайтишига умид қилишган бўлса-да, Анселотти матбуот анжуманида барча шубҳаларга чек қўйди. Бразилия терма жамоаси ўз гуруҳидаги энг қийин рақиблардан бирига қарши баҳсни ўз тарихидаги энг яхши тўпурарсиз бошлашга мажбур бўлади.

Тиббий кўрик натижаларига кўра, футболчида иккинчи даражали мушак шикастланиши аниқланган. Ҳозирда у индивидуал дастур асосида тикланиш жараёнини ўтамоқда. Карло Анселотти нима учун жароҳатланган юлдузни бошқа соғлом футболчига алмаштирмаганини тушунтириб ўтди. "Неймар нафақат техник маҳорати, балки тажрибаси ва ёш футболчиларга ўрнак бўлиши учун ҳам таркибга киритилган", — деди италиялик мутахассис.

УОЛ нашрининг хабар беришича, Неймар нафақат Марокаш, балки гуруҳ босқичининг бошқа ўйинларини ҳам ўтказиб юбориши мумкин. Шифокорлар унинг тикланиши учун камида 2-3 ҳафта вақт кетишини тахмин қилмоқдалар. Бу эса унинг 20-июн куни Гаитига қарши кечадиган иккинчи тур баҳсида иштирок этишини ҳам сўроқ остида қолдиради.

Мураббийлар штаби Неймарнинг жароҳатлар тарихини инобатга олган ҳолда, уни майдонга туширишга шошилмоқчи эмас. Футболчи охирги марта 17-май куни расмий учрашувда қатнашганини ҳисобга олсак, унинг ўйин амалиёти ва спорт формаси борасидаги муаммолар Бразилия терма жамоаси учун жиддий бошоғриқ бўлиб қолмоқда.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиКарло АнселоттиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиКриштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиБугун, 06:50ЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчиларЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчиларБугун, 06:47Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБрэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБугун, 06:34ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 03:20Ўзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқдаЎзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқдаБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди