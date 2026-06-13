Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришди

·80·Спорт
Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришди

Жаҳон футболининг энг машҳур ва сершовқин мураббийларидан бири, машҳур «Special One» (Ягона) лақабли Жозе Моуриньо Мадриднинг «Реал» клуби тепасига қайтганидан сўнг, трансфер бозорини чинакамига ларзага келтиришга киришиб кетди. Орадан роппа-роса 13 йиллик узоқ танаффус ўтиб, «Қироллик клуби» бошқарувини қайтадан ўз қўлига олган португалиялик тажрибали мутахассис жамоани янги зафарлар сари етаклаш учун таркибни мукаммал кўринишга келтиришни мақсад қилган.

Маълумот учун, португалиялик даҳо ўтган мавсумда ўз ватанида «Бенфика» клубини бошқарган эди. Энди эса у Мадрид суперклубида ҳақиқий трансфер инқилобини бошлаб юборди.

Мадридда уч нафар жаҳон даражасидаги юлдуз!

«Қироллик клуби» раҳбарияти аллақачон янги бош мураббийнинг истакларини бажаришга киришган ва жорий ёзги трансфер ойнасидаёқ уч нафар машҳур футболчи билан якуний келишувга эришган. Нуфузли спорт нашрлари тарқатаётган маълумотларга кўра, қуйидаги юлдузлар тез орада расман «Сантьяго Бернабеу» стадионида таништирилади:

  • Бернарду Силва — ярим ҳимоя чизиғида креативликни ошириш учун;

  • Иброҳим Конате — мудофаа марказини янада мустаҳкамлаш мақсадида;

  • Дензел Думфрис — ўнг қанот ҳимоясини даҳшатли кучга айлантириш учун.

Ушбу уч йирик харид амалга оширилганига қарамай, Жозе Моуриньонинг кучайтириш режалари бу билан тўхтаб қолгани йўқ.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали «Реал Мадрид»нинг ёзги трансферлар ойнасидаги ҳозирги ҳолати ва Моуриньонинг таркибни тўлдириш бўйича янги талаблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Трансфери ҳал бўлган юлдузлар

Уларнинг асосий позицияси

Моуриньо талаб қилаётган янги позициялар

Мураббийнинг асосий мақсади

Нуфузли манба

Бернарду Силва


Иброҳим Конате


Дензел Думфрис

Ярим ҳимоячи


Марказий ҳимоячи


Ўнг қанот ҳимоячиси

1. Марказий ҳимоячи


2. Чап қанот ҳимоячиси

Мудофаа чизиғида мутлақ идеалликни яратиш

ESPN (АҚШ)

Мудофаа қўрғонини мукаммаллаштириш режаси

АҚШнинг машҳур ESPN телеканали хабар беришича, Жозе Моуриньо таркибга қўшилган янги футболчилардан сўнг, клуб раҳбарияти олдига яна иккита муҳим трансферни амалга ошириш вазифасини қўйган. Португалиялик тактик ҳимоя чизиғидаги рақобатни максимал даражага етказмоқчи.

Мутахассислар фикри: Моуриньо ҳамиша мустаҳкам ҳимояга таянган ҳолда чемпионлик жамоаларини қуриши билан танилган. Конате ва Думфрис келганига қарамай, у мудофаа марказига яна битта баҳайбат ҳимоячи ҳамда чап қанотга тинимсиз югурадиган янги «двигатель» сўрамоқда. Агар «Реал» раҳбарияти ушбу икки истакни ҳам бажарса, янги мавсумда Мадрид клубини тўхтатиб қолишнинг умуман иложи бўлмайди.

Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги иккинчи тарихий юриши, Мадридга кўчиб ўтадиган янги яширин юлдузлар исми, эксклюзив машғулотлар ва Европа футболига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жозе МоуриньюРеал МадридБернарду СилваИбраима КонатеДензел Думфрис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиАнглия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиБугун, 07:35Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Бугун, 06:52Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиКриштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиБугун, 06:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди