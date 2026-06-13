Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришди
Жаҳон футболининг энг машҳур ва сершовқин мураббийларидан бири, машҳур «Special One» (Ягона) лақабли Жозе Моуриньо Мадриднинг «Реал» клуби тепасига қайтганидан сўнг, трансфер бозорини чинакамига ларзага келтиришга киришиб кетди. Орадан роппа-роса 13 йиллик узоқ танаффус ўтиб, «Қироллик клуби» бошқарувини қайтадан ўз қўлига олган португалиялик тажрибали мутахассис жамоани янги зафарлар сари етаклаш учун таркибни мукаммал кўринишга келтиришни мақсад қилган.
Маълумот учун, португалиялик даҳо ўтган мавсумда ўз ватанида «Бенфика» клубини бошқарган эди. Энди эса у Мадрид суперклубида ҳақиқий трансфер инқилобини бошлаб юборди.
Мадридда уч нафар жаҳон даражасидаги юлдуз!
«Қироллик клуби» раҳбарияти аллақачон янги бош мураббийнинг истакларини бажаришга киришган ва жорий ёзги трансфер ойнасидаёқ уч нафар машҳур футболчи билан якуний келишувга эришган. Нуфузли спорт нашрлари тарқатаётган маълумотларга кўра, қуйидаги юлдузлар тез орада расман «Сантьяго Бернабеу» стадионида таништирилади:
Бернарду Силва — ярим ҳимоя чизиғида креативликни ошириш учун;
Иброҳим Конате — мудофаа марказини янада мустаҳкамлаш мақсадида;
Дензел Думфрис — ўнг қанот ҳимоясини даҳшатли кучга айлантириш учун.
Ушбу уч йирик харид амалга оширилганига қарамай, Жозе Моуриньонинг кучайтириш режалари бу билан тўхтаб қолгани йўқ.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали «Реал Мадрид»нинг ёзги трансферлар ойнасидаги ҳозирги ҳолати ва Моуриньонинг таркибни тўлдириш бўйича янги талаблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Трансфери ҳал бўлган юлдузлар
Уларнинг асосий позицияси
Моуриньо талаб қилаётган янги позициялар
Мураббийнинг асосий мақсади
Нуфузли манба
Бернарду Силва
Иброҳим Конате
Дензел Думфрис
Ярим ҳимоячи
Марказий ҳимоячи
Ўнг қанот ҳимоячиси
1. Марказий ҳимоячи
2. Чап қанот ҳимоячиси
Мудофаа чизиғида мутлақ идеалликни яратиш
ESPN (АҚШ)
Мудофаа қўрғонини мукаммаллаштириш режаси
АҚШнинг машҳур ESPN телеканали хабар беришича, Жозе Моуриньо таркибга қўшилган янги футболчилардан сўнг, клуб раҳбарияти олдига яна иккита муҳим трансферни амалга ошириш вазифасини қўйган. Португалиялик тактик ҳимоя чизиғидаги рақобатни максимал даражага етказмоқчи.
Мутахассислар фикри: Моуриньо ҳамиша мустаҳкам ҳимояга таянган ҳолда чемпионлик жамоаларини қуриши билан танилган. Конате ва Думфрис келганига қарамай, у мудофаа марказига яна битта баҳайбат ҳимоячи ҳамда чап қанотга тинимсиз югурадиган янги «двигатель» сўрамоқда. Агар «Реал» раҳбарияти ушбу икки истакни ҳам бажарса, янги мавсумда Мадрид клубини тўхтатиб қолишнинг умуман иложи бўлмайди.
Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги иккинчи тарихий юриши, Мадридга кўчиб ўтадиган янги яширин юлдузлар исми, эксклюзив машғулотлар ва Европа футболига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…