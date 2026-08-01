100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди
Қозоғистоннинг Ақтўбе вилоятида 100 та отни ўғирлашда айбланиб 7 йилга озодликдан маҳрум етилган 60 ёшли отбоқар Раҳат Сарсенов апелляция суди томонидан оқланди. Ишни қайта кўриш давомида хўжаликдан 100 та емас, аслида фақат битта от йўқолгани аниқлангач, аввалги суд ҳукми бекор қилинди. ИИ гуруҳ ногирони бўлган еркак суд залининг ўзида озодликка чиқарилди.
Қозоғистоннинг Ақтўбе вилоятида 60 ёшли отбоқар Раҳат Сарсеновга нисбатан чиқарилган ҳукм апелляция суди томонидан бекор қилинди. Суд қарорига кўра, эркак суд залининг ўзида озодликка чиқарилган.
Сарсенов аввалроқ хўжалик эгасининг аризаси асосида 100 та отни ўғирлашда айбланиб, 7 йилга озодликдан маҳрум қилинган эди. Бундан ташқари, унга 30 миллион тенге миқдоридаги зарарни қоплаш мажбурияти ҳам юклатилган.
Бироқ иш апелляция инстанциясида қайта кўриб чиқилгач, янги далиллар ўрганилган. Натижада хўжаликдан аслида 100 та эмас, фақат битта от йўқолгани аниқланган. Шу асосда аввалги суд ҳукми бекор қилиниб, Сарсенов оқланган.
Яқинларининг сўзларига кўра, Сарсенов 1994 йилдан буён бир хўжаликда отбоқар бўлиб ишлаб келган. У инсултни бошдан кечиргач, II гуруҳ ногиронлигига эга бўлган, қўл-оёқларининг ҳаракати чекланган ва гапиришда ҳам қийинчиликларга дуч келган.
Унинг опаси Алтинай Сарсенованинг таъкидлашича, укаси оғир аҳволда бўлган пайтда унинг устидан ариза ёзилган. Соғлиғи ёмонлиги ва қўрқув сабаб айрим ҳужжатларга нима ёзилганини тўлиқ англамасдан имзо қўйган. Оила вакиллари, шунингдек, уларнинг уйи гаровга қўйилганини ҳам кейинчалик билиб қолганини айтган.
Суд мажлисида Раҳат Сарсенов ҳис-туйғуларини тийиб туролмаган. Гапиришда қийналгани сабаб ўз фикрларини тўлиқ баён эта олмаган эркак кўз ёшларини яшира олмаган. Унинг II гуруҳ ногирони бўлган турмуш ўртоғи эса эри ноҳақ жазоланганини таъкидлаган.
Апелляция судининг қароридан сўнг Сарсенов бир неча йил давомида ўз зиммасида бўлган оғир айбловдан озод этилди.
…