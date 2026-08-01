100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди

·34·Дунё
100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди
Қисқача

Қозоғистоннинг Ақтўбе вилоятида 100 та отни ўғирлашда айбланиб 7 йилга озодликдан маҳрум етилган 60 ёшли отбоқар Раҳат Сарсенов апелляция суди томонидан оқланди. Ишни қайта кўриш давомида хўжаликдан 100 та емас, аслида фақат битта от йўқолгани аниқлангач, аввалги суд ҳукми бекор қилинди. ИИ гуруҳ ногирони бўлган еркак суд залининг ўзида озодликка чиқарилди.

Қозоғистоннинг Ақтўбе вилоятида 60 ёшли отбоқар Раҳат Сарсеновга нисбатан чиқарилган ҳукм апелляция суди томонидан бекор қилинди. Суд қарорига кўра, эркак суд залининг ўзида озодликка чиқарилган.

Сарсенов аввалроқ хўжалик эгасининг аризаси асосида 100 та отни ўғирлашда айбланиб, 7 йилга озодликдан маҳрум қилинган эди. Бундан ташқари, унга 30 миллион тенге миқдоридаги зарарни қоплаш мажбурияти ҳам юклатилган.

Бироқ иш апелляция инстанциясида қайта кўриб чиқилгач, янги далиллар ўрганилган. Натижада хўжаликдан аслида 100 та эмас, фақат битта от йўқолгани аниқланган. Шу асосда аввалги суд ҳукми бекор қилиниб, Сарсенов оқланган.

Яқинларининг сўзларига кўра, Сарсенов 1994 йилдан буён бир хўжаликда отбоқар бўлиб ишлаб келган. У инсултни бошдан кечиргач, II гуруҳ ногиронлигига эга бўлган, қўл-оёқларининг ҳаракати чекланган ва гапиришда ҳам қийинчиликларга дуч келган.

Унинг опаси Алтинай Сарсенованинг таъкидлашича, укаси оғир аҳволда бўлган пайтда унинг устидан ариза ёзилган. Соғлиғи ёмонлиги ва қўрқув сабаб айрим ҳужжатларга нима ёзилганини тўлиқ англамасдан имзо қўйган. Оила вакиллари, шунингдек, уларнинг уйи гаровга қўйилганини ҳам кейинчалик билиб қолганини айтган.

Суд мажлисида Раҳат Сарсенов ҳис-туйғуларини тийиб туролмаган. Гапиришда қийналгани сабаб ўз фикрларини тўлиқ баён эта олмаган эркак кўз ёшларини яшира олмаган. Унинг II гуруҳ ногирони бўлган турмуш ўртоғи эса эри ноҳақ жазоланганини таъкидлаган.

Апелляция судининг қароридан сўнг Сарсенов бир неча йил давомида ўз зиммасида бўлган оғир айбловдан озод этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБугун, 19:44Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиБугун, 19:02Сеҳр-жоду дейилган ҳолатСеҳр-жоду дейилган ҳолатБугун, 18:28Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Бугун, 17:58Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда