ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетди

·30·Жамият
ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетди
Қисқача

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташийдиган ЗИЛ русумли юк машинаси юкни ташиш талабларига риоя қилинмагани сабабли катта йўлда ағдарилиб кетди. Дастлабки маълумотларга кўра, юкнинг меъёрдан ортиқ юклангани ёки кузовда нотўғри тақсимлангани транспорт воситасининг оғирлик маркази ўзгаришига олиб келган. Ҳаракат вақтида мувозанатни йўқотган машина бошқарувни йўқотиб, йўлда ағдарилган.

Катта йўлда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташиётган ЗИЛ русумли юк машинаси ағдарилиб кетди. Ҳодисага юкни ташиш талабларига риоя қилинмагани сабаб бўлгани айтилмоқда.

Маълум бўлишича, ҳаракат вақтида юк машинаси мувозанатни йўқотиб, йўлда ағдарилган. Оқибатда унинг кузовидаги тонналаб помидорлар йўл бўйлаб сочилиб кетган.

Дастлабки маълумотларга кўра, юкнинг меъёрдан ортиқ юклангани ёки кузовда нотўғри тақсимлангани транспорт воситасининг оғирлик маркази ўзгаришига олиб келган. Бу эса ҳаракат вақтида машина бошқарувини йўқотиб, ағдарилишига сабаб бўлган.

ЗИЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангШошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангБугун, 19:47Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалдиУй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалдиБугун, 19:42Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиФарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиБугун, 18:15Тўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиТўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиБугун, 18:10Китоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиКитоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиБугун, 17:17Янгиҳаёт туманида ноқонуний қурилма бартараф этилдиЯнгиҳаёт туманида ноқонуний қурилма бартараф этилдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди