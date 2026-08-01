ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетди
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташийдиган ЗИЛ русумли юк машинаси юкни ташиш талабларига риоя қилинмагани сабабли катта йўлда ағдарилиб кетди. Дастлабки маълумотларга кўра, юкнинг меъёрдан ортиқ юклангани ёки кузовда нотўғри тақсимлангани транспорт воситасининг оғирлик маркази ўзгаришига олиб келган. Ҳаракат вақтида мувозанатни йўқотган машина бошқарувни йўқотиб, йўлда ағдарилган.
Катта йўлда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташиётган ЗИЛ русумли юк машинаси ағдарилиб кетди. Ҳодисага юкни ташиш талабларига риоя қилинмагани сабаб бўлгани айтилмоқда.
Маълум бўлишича, ҳаракат вақтида юк машинаси мувозанатни йўқотиб, йўлда ағдарилган. Оқибатда унинг кузовидаги тонналаб помидорлар йўл бўйлаб сочилиб кетган.
Дастлабки маълумотларга кўра, юкнинг меъёрдан ортиқ юклангани ёки кузовда нотўғри тақсимлангани транспорт воситасининг оғирлик маркази ўзгаришига олиб келган. Бу эса ҳаракат вақтида машина бошқарувини йўқотиб, ағдарилишига сабаб бўлган.
…