Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқда

·22·Техно
Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқда
Қисқача

Uber компанияси сўнгги икки йил давомида ўттиздан ортиқ автоном транспорт технологиялари билан шуғулланувчи корхоналар билан стратегик шериклик ўрнатиб, уларга тўғридан-тўғри инвестициялар киритиб келмоқда. Травис Каланикк раҳбарлиги даврида 2014-йилда Uber Адвансед Течнологиес Гроуп бўлими тузилиб, компания ўз вақтида мустақил равишда автоном транспорт технологияларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш билан шуғулланганди.

Сўнгги икки йил давомида Uber компанияси ўттиздан ортиқ автоном транспорт технологиялари билан шуғулланувчи корхоналар билан стратегик шериклик ўрнатиб, уларга тўғридан-тўғри инвестициялар киритиб келмоқда. TechCrunch нашри маълумотига кўра, бу қадамлар йирик транспорт платформасининг халқаро миқёсдаги улкан режаларидан далолат беради ва келгусида йўловчи ташиш бозорини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўтмишдаги синовлар ва стратегик бурилиш

Аслида, Uber ўз вақтида мустақил равишда автоном транспорт технологияларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш билан шуғулланган. Травис Каланикк раҳбарлиги даврида, 2014-йилда Uber Адвансед Течнологиес Груп (АТГ) бўлими тузилиб, унга Карнегие Меллон университетининг робототехника дастуридан ўнлаб тадқиқотчилар жалб қилинганди. Oraдан икки йил ўтиб, компания собиқ Google муҳандислари томонидан асос солинган Отто ўзи бошқариладиган юк машиналари стартапини сотиб олган эди.

Бироқ, 2016-йилда Калифорния, Питсбург ва Аризона кўчаларида бошланган синов ишлари учта кескин воқеа ортидан тўхтаб қолди. Булар Ваймо компаниясининг суд даъвоси, 2017-йилда Каланиккнинг истеъфога чиқиши ҳамда 2018-йилда Аризоманинг Темпе шаҳрида автоном режимдаги Volvo XC90 автомобили иштирокидаги пиёданинг ўлими билан якунланган фожиали ҳалокат бўлди. Мазкур фожеадан сўнг компания ўз фаолиятини бутунлай қайта кўриб чиқди.

Янги раҳбарлик ва бозорга қайта кириш

Дара Хосровшаҳи компания бошқарувини қўлга олгач, Uber мутлақо янги стратегияга ўтди. 2020-йилда компания барча йирик ва таваккалли лойиҳалардан воз кечиб, ҳайдовчилар бошқарувидаги такси ва етказиб бериш каби асосий бизнес йўналишларига эътибор қаратди. Ўша пайтда Uber АТГ бўлими Aurora компаниясига сотилди, шунингдек Лиме ва Жобй Авиатион каби лойиҳаларга активлар берилди. Бироқ, Uber бу компаниялардаги ўз улушларини сақлаб қолди.

Oraдан икки йил ўтиб, Uber автоном автомобиллар бозорига яна аста-секин қайта бошлади ва 2024-йилга келиб бу борадаги келишувлар сони кескин ортди. Жумладан, Uber АТГ сотилган вақтдан буён Aurora билан яқин алоқада бўлиб келмоқда. Ҳозирги кунда компания регулятор маълумотларига кўра, Aurora акцияларининг муҳим қисмига эгалик қилади.

Бугунги ҳамкорликлар ва келажак истиқболлари

Технологик ҳамкорликлар доирасида янги имкониятлар очилмоқда. 2018-йилда мустақил бизнес сифатида ажратиб олинган Uber Фреигҳт логистика компанияси 2024-йил июн ойида Aurora билан кўп йиллик ҳамкорлик шартномасини имзолади. 2025-йил май ойига келиб эса, ушбу компаниялар Aurora томонидан бошқариладиган автоном юк машиналари Даллас ва Хюстон шаҳарлари орасида Uber Фреигҳт платформаси орқали қатновларни амалга ошираётганини эълон қилишди.

Автоном транспорт саноатининг ривожланиши глобал миқёсда логистика ва йўловчи ташиш хизматларининг таннархини пасайтириб, хавфсизлик даражасини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда. Uber ўзининг кенг тармоқли экотизими орқали ушбу технологияларни асосий хизматларига интеграция қилишни мақсад қилган. TechCrunch нашри ушбу йўналишдаги барча ўзгаришларни мунтазам равишда кузатиб боришини таъкидлайди.

UberАвтоном автомобилларAuroraТехнологияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиIntel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиБугун, 19:52DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади