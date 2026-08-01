Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқда
Uber компанияси сўнгги икки йил давомида ўттиздан ортиқ автоном транспорт технологиялари билан шуғулланувчи корхоналар билан стратегик шериклик ўрнатиб, уларга тўғридан-тўғри инвестициялар киритиб келмоқда. Травис Каланикк раҳбарлиги даврида 2014-йилда Uber Адвансед Течнологиес Гроуп бўлими тузилиб, компания ўз вақтида мустақил равишда автоном транспорт технологияларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш билан шуғулланганди.
Сўнгги икки йил давомида Uber компанияси ўттиздан ортиқ автоном транспорт технологиялари билан шуғулланувчи корхоналар билан стратегик шериклик ўрнатиб, уларга тўғридан-тўғри инвестициялар киритиб келмоқда. TechCrunch нашри маълумотига кўра, бу қадамлар йирик транспорт платформасининг халқаро миқёсдаги улкан режаларидан далолат беради ва келгусида йўловчи ташиш бозорини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўтмишдаги синовлар ва стратегик бурилишАслида, Uber ўз вақтида мустақил равишда автоном транспорт технологияларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш билан шуғулланган. Травис Каланикк раҳбарлиги даврида, 2014-йилда Uber Адвансед Течнологиес Груп (АТГ) бўлими тузилиб, унга Карнегие Меллон университетининг робототехника дастуридан ўнлаб тадқиқотчилар жалб қилинганди. Oraдан икки йил ўтиб, компания собиқ Google муҳандислари томонидан асос солинган Отто ўзи бошқариладиган юк машиналари стартапини сотиб олган эди.
Бироқ, 2016-йилда Калифорния, Питсбург ва Аризона кўчаларида бошланган синов ишлари учта кескин воқеа ортидан тўхтаб қолди. Булар Ваймо компаниясининг суд даъвоси, 2017-йилда Каланиккнинг истеъфога чиқиши ҳамда 2018-йилда Аризоманинг Темпе шаҳрида автоном режимдаги Volvo XC90 автомобили иштирокидаги пиёданинг ўлими билан якунланган фожиали ҳалокат бўлди. Мазкур фожеадан сўнг компания ўз фаолиятини бутунлай қайта кўриб чиқди.
Янги раҳбарлик ва бозорга қайта киришДара Хосровшаҳи компания бошқарувини қўлга олгач, Uber мутлақо янги стратегияга ўтди. 2020-йилда компания барча йирик ва таваккалли лойиҳалардан воз кечиб, ҳайдовчилар бошқарувидаги такси ва етказиб бериш каби асосий бизнес йўналишларига эътибор қаратди. Ўша пайтда Uber АТГ бўлими Aurora компаниясига сотилди, шунингдек Лиме ва Жобй Авиатион каби лойиҳаларга активлар берилди. Бироқ, Uber бу компаниялардаги ўз улушларини сақлаб қолди.
Oraдан икки йил ўтиб, Uber автоном автомобиллар бозорига яна аста-секин қайта бошлади ва 2024-йилга келиб бу борадаги келишувлар сони кескин ортди. Жумладан, Uber АТГ сотилган вақтдан буён Aurora билан яқин алоқада бўлиб келмоқда. Ҳозирги кунда компания регулятор маълумотларига кўра, Aurora акцияларининг муҳим қисмига эгалик қилади.
Бугунги ҳамкорликлар ва келажак истиқболлариТехнологик ҳамкорликлар доирасида янги имкониятлар очилмоқда. 2018-йилда мустақил бизнес сифатида ажратиб олинган Uber Фреигҳт логистика компанияси 2024-йил июн ойида Aurora билан кўп йиллик ҳамкорлик шартномасини имзолади. 2025-йил май ойига келиб эса, ушбу компаниялар Aurora томонидан бошқариладиган автоном юк машиналари Даллас ва Хюстон шаҳарлари орасида Uber Фреигҳт платформаси орқали қатновларни амалга ошираётганини эълон қилишди.
Автоном транспорт саноатининг ривожланиши глобал миқёсда логистика ва йўловчи ташиш хизматларининг таннархини пасайтириб, хавфсизлик даражасини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда. Uber ўзининг кенг тармоқли экотизими орқали ушбу технологияларни асосий хизматларига интеграция қилишни мақсад қилган. TechCrunch нашри ушбу йўналишдаги барча ўзгаришларни мунтазам равишда кузатиб боришини таъкидлайди.
…