Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқда

·55·Спорт
Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқда

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси очилиши билан гранд клублар ўртасидаги шиддатли кураш айни авжига чиқди. Айниқса, Англия Премьер-лигаси чемпионлигини ҳеч кимга бермай келаётган «Манчестер Сити» жамоаси таркибни янада кучайтириш йўлида даҳшатли юришни бошлаб юборди. Нуфузли спорт нашрларидан бири бўлмиш Daily Mail Sport хабарига кўра, «шаҳарликлар» «Ноттингҳэм Форест» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди. Агар томонлар ўртасидаги келишувда кутилмаган кескин бурилишлар юз бермаса, ушбу трансфер шу ойнинг ўзидаёқ расман эълон қилинади.

Англия футболининг порлаётган янги юлдузи тез орада Пеп Гвардиола қўл остида маҳоратини ошириши кутилмоқда ва бу хабар «Сити» ишқибозларининг қувончига сабаб бўлди.

Маринакис рози бўлди, трансфер баҳоси — 120 миллион евро!

Бошқа бир машҳур манба — Telegraph Football нашрининг хабар беришича, икки инглиз клуби ўртасидаги музокаралар айни дақиқаларда якуний паллага кирган. Энг муҳими, «Ноттингҳэм Форест» клубининг хўжайини Эвангелос Маринакис жамоанинг асосий тиргакларидан бири бўлган 23 ёшли футболчини сотишга узил-кесил яшил чироқ ёққан.

Бўлажак шартноманинг молиявий тафсилотлари ҳам чинакамига ақлбовар қилмас даражада бўлиб, трансфер қиймати тахминан 120 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Агар ушбу битим муваффақиятли якунланса, у жорий ёзги трансфер бозорининг энг қимматбаҳо ва шов-шувли харидларидан бири сифатида футбол тарихига киради.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Эллиот Андерсоннинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва «Манчестер Сити»га ўтиш жараёни тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг ёши ва позицияси

Сўнгги мавсумдаги ўйинлари (2025/26)

Урган голлари ва ассистлари

Тахминий трансфер баҳоси

Тиббий кўрикка рухсат берган шахс

Нашр қилинган манбалар

23 ёш, Ярим ҳимоячи

50 та расмий учрашув (Барча турнирларда)

4 та гол


5 та голли узатма

120 миллион евро

Томас Тухель


(Англия бош мураббийи)

Daily Mail Sport


Telegraph Football

Томас Тухелдан яшил чироқ ва тиббий кўрик

Инсайдерларнинг маълумотига кўра, Эллиот Андерсон шу ҳафта ичида янги жамоаси учун дастлабки тиббий кўрикдан ўтишга тайёргарлик кўрмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель миллий жамоа йиғинидаги футболчиларга бу каби муҳим клуб трансфер жараёнларида иштирок этиш ва тиббий кўриклардан ўтиш учун расман рухсат берган. Бу эса трансфернинг янада тезлашишига хизмат қилмоқда.

Экспертлар шарҳи: Жисмонан бақувват ва тактик жиҳатдан мукаммал шаклланган 23 ёшли ярим ҳимоячи ўтган 2025/26 йилги мавсумда барқарор ўйин намойиш этиб, Англиянинг энг истиқболли футболчиларидан бири сифатида тан олинди. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва ҳужумларни ташкил этишдаги маҳорати Энцо Маресканинг «Манчестер Сити»даги тактик схемасига идеал даражада мос тушади.

Эллиот Андерсоннинг Манчестер шаҳридаги янги қадамлари, «шаҳарликлар» таркибидаги рақобат, Европадаги бошқа шов-шувли трансферлар ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Эллиот АндерсонМанчестер СитиНоттингем ФорестПеп ГвардиолаЭвангелос Маринакис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиАббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиБугун, 14:30Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиУэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиБугун, 13:55Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиЖозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиБугун, 13:35Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБеллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди