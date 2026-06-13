Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқда
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси очилиши билан гранд клублар ўртасидаги шиддатли кураш айни авжига чиқди. Айниқса, Англия Премьер-лигаси чемпионлигини ҳеч кимга бермай келаётган «Манчестер Сити» жамоаси таркибни янада кучайтириш йўлида даҳшатли юришни бошлаб юборди. Нуфузли спорт нашрларидан бири бўлмиш Daily Mail Sport хабарига кўра, «шаҳарликлар» «Ноттингҳэм Форест» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди. Агар томонлар ўртасидаги келишувда кутилмаган кескин бурилишлар юз бермаса, ушбу трансфер шу ойнинг ўзидаёқ расман эълон қилинади.
Англия футболининг порлаётган янги юлдузи тез орада Пеп Гвардиола қўл остида маҳоратини ошириши кутилмоқда ва бу хабар «Сити» ишқибозларининг қувончига сабаб бўлди.
Маринакис рози бўлди, трансфер баҳоси — 120 миллион евро!
Бошқа бир машҳур манба — Telegraph Football нашрининг хабар беришича, икки инглиз клуби ўртасидаги музокаралар айни дақиқаларда якуний паллага кирган. Энг муҳими, «Ноттингҳэм Форест» клубининг хўжайини Эвангелос Маринакис жамоанинг асосий тиргакларидан бири бўлган 23 ёшли футболчини сотишга узил-кесил яшил чироқ ёққан.
Бўлажак шартноманинг молиявий тафсилотлари ҳам чинакамига ақлбовар қилмас даражада бўлиб, трансфер қиймати тахминан 120 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Агар ушбу битим муваффақиятли якунланса, у жорий ёзги трансфер бозорининг энг қимматбаҳо ва шов-шувли харидларидан бири сифатида футбол тарихига киради.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Эллиот Андерсоннинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва «Манчестер Сити»га ўтиш жараёни тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг ёши ва позицияси
Сўнгги мавсумдаги ўйинлари (2025/26)
Урган голлари ва ассистлари
Тахминий трансфер баҳоси
Тиббий кўрикка рухсат берган шахс
Нашр қилинган манбалар
23 ёш, Ярим ҳимоячи
50 та расмий учрашув (Барча турнирларда)
4 та гол
5 та голли узатма
120 миллион евро
Томас Тухель
(Англия бош мураббийи)
Daily Mail Sport
Telegraph Football
Томас Тухелдан яшил чироқ ва тиббий кўрик
Инсайдерларнинг маълумотига кўра, Эллиот Андерсон шу ҳафта ичида янги жамоаси учун дастлабки тиббий кўрикдан ўтишга тайёргарлик кўрмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель миллий жамоа йиғинидаги футболчиларга бу каби муҳим клуб трансфер жараёнларида иштирок этиш ва тиббий кўриклардан ўтиш учун расман рухсат берган. Бу эса трансфернинг янада тезлашишига хизмат қилмоқда.
Экспертлар шарҳи: Жисмонан бақувват ва тактик жиҳатдан мукаммал шаклланган 23 ёшли ярим ҳимоячи ўтган 2025/26 йилги мавсумда барқарор ўйин намойиш этиб, Англиянинг энг истиқболли футболчиларидан бири сифатида тан олинди. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва ҳужумларни ташкил этишдаги маҳорати Энцо Маресканинг «Манчестер Сити»даги тактик схемасига идеал даражада мос тушади.
Эллиот Андерсоннинг Манчестер шаҳридаги янги қадамлари, «шаҳарликлар» таркибидаги рақобат, Европадаги бошқа шов-шувли трансферлар ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…