Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтди
Айни кунларда Ер юзининг миллионлаб ишқибозлари қалбини оловдек ёқиб, Океан орти яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси давом этмоқда. Дўстона ва қайноқ футбол муҳити ҳукм сураётган бир пайтда, мундиал бош кубоги қайси мамлакатга насиб этиши борасидаги баҳслар қизғин палласига кирди. Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионати олдидан ўз жамоасига берилаётган фаворитлик мақоми ҳамда бошқа даъвогарлар ҳақида тўлқинланиб гапириб, мухлислар учун ўта қизиқарли баёнот берди.
Тажрибали мутахассиснинг фикрича, мусобақа бошланишидан аввал қоғозда фаворит сифатида эътироф этилиш яшил майдонда жамоаларга ҳеч қандай амалий устунлик ёки кафолат тақдим этмайди.
«Биз Аргентина ёки Бразилиядан устунмизми?»
Луис де ла Фуенте матбуот анжуманида фаворитлик ҳақидаги баландпарвоз гапларга реал футбол нуқтаи назаридан ёндашиб, шундай деди:
«Йўқ, асло ундай эмас. Футболда фаворит бўлиш ўзи нимани англатади? Бу шунчаки стадион ташқарисидаги мухлислар ва экспертлар томонидан айтилаётган назарий фикрлардир.
Агар вазиятга холис ва самимий нигоҳ билан қарайдиган бўлсак, биз ҳозирги кунда Франция, Бразилия ёки Аргентина сингари қудратли терма жамоалардан кўра кўпроқ чемпионликка лойиқмизми ёки улардан устунмизми? Менимча, йўқ».
Испаниялик мутахассис ўз жамоасининг Европа тахти соҳиби эканини ғурур билан эслатиб ўтар экан, Жаҳон чемпионатининг қонун-қоидалари мутлақо бошқача бўлишига ҳам урғу берди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари ва бош мураббий эътироф этган даъвогарлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Испания термасининг мақоми
Амалдаги Жаҳон чемпиони
Де ла Фуенте тилга олган асосий фаворитлар
Мундиал кубогига даъвогар жамоалар сони
Испаниянинг ЖЧ-2026 гуруҳдаги рақиблари
Амалдаги Европа чемпиони
(Финалда Англия мағлуб этилган)
Аргентина миллий жамоаси
Франция, Бразилия, Аргентина,
Англия ва Нидерландия
Камида 8-10 та кучли жамоа
• Кабо-Верде
• Уругвай
• Саудия Арабистони
Камида 8-10 та жамоа бош соврин учун жанг қилади!
Испания устозининг фикрига кўра, жорий дунё биринчилигида чемпионлик кубогини қўлга киритиш учун мисли кўрилмаган рақобат кузатилади ва камида 8-10 та терма жамоа бош соврин учун аёвсиз кураш олиб боради.
Мураббийнинг кутилмаган баёноти: «Бу йилги турнирда куч ва маҳорат бобида бир-биридан қолишмайдиган жамоалар жуда кўп. Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, жисмонан бақувват бўлган Африка қитъаси вакиллари ва бошқа кўплаб термалар ҳам бош совринга лойиқдир. Испания ҳам чемпионликни хоҳлайдими? Албатта! Бироқ бу бизнинг албатта зафар қучишимизни англатмайди. Футбол шуниси билан гўзалки, баъзан майдонда рақибдан ҳар жабҳада кучлироқ бўлсангиз ҳам, кутилмаганда мағлубият аламига дош беришингиз мумкин. Биз ўз салоҳиятимизни яхши биламиз ва ушбу мундиалда ғолиб бўлишга қодирмиз».
Эслатиб ўтамиз, «қизил фурия» мусобақанинг гуруҳ босқичида Кабо-Верде, Жанубий Америка гранди Уругвай ҳамда Осиё вакили Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши яшил майдонда шиддатли баҳслар олиб боради.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, терма жамоалар устозларининг эксклюзив фикрлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…