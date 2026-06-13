Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтди

·0·Спорт
Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтди

Айни кунларда Ер юзининг миллионлаб ишқибозлари қалбини оловдек ёқиб, Океан орти яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси давом этмоқда. Дўстона ва қайноқ футбол муҳити ҳукм сураётган бир пайтда, мундиал бош кубоги қайси мамлакатга насиб этиши борасидаги баҳслар қизғин палласига кирди. Испания миллий терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионати олдидан ўз жамоасига берилаётган фаворитлик мақоми ҳамда бошқа даъвогарлар ҳақида тўлқинланиб гапириб, мухлислар учун ўта қизиқарли баёнот берди.

Тажрибали мутахассиснинг фикрича, мусобақа бошланишидан аввал қоғозда фаворит сифатида эътироф этилиш яшил майдонда жамоаларга ҳеч қандай амалий устунлик ёки кафолат тақдим этмайди.

«Биз Аргентина ёки Бразилиядан устунмизми?»

Луис де ла Фуенте матбуот анжуманида фаворитлик ҳақидаги баландпарвоз гапларга реал футбол нуқтаи назаридан ёндашиб, шундай деди:

«Йўқ, асло ундай эмас. Футболда фаворит бўлиш ўзи нимани англатади? Бу шунчаки стадион ташқарисидаги мухлислар ва экспертлар томонидан айтилаётган назарий фикрлардир.

Агар вазиятга холис ва самимий нигоҳ билан қарайдиган бўлсак, биз ҳозирги кунда Франция, Бразилия ёки Аргентина сингари қудратли терма жамоалардан кўра кўпроқ чемпионликка лойиқмизми ёки улардан устунмизми? Менимча, йўқ».

Испаниялик мутахассис ўз жамоасининг Европа тахти соҳиби эканини ғурур билан эслатиб ўтар экан, Жаҳон чемпионатининг қонун-қоидалари мутлақо бошқача бўлишига ҳам урғу берди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги рақиблари ва бош мураббий эътироф этган даъвогарлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Испания термасининг мақоми

Амалдаги Жаҳон чемпиони

Де ла Фуенте тилга олган асосий фаворитлар

Мундиал кубогига даъвогар жамоалар сони

Испаниянинг ЖЧ-2026 гуруҳдаги рақиблари

Амалдаги Европа чемпиони


(Финалда Англия мағлуб этилган)

Аргентина миллий жамоаси

Франция, Бразилия, Аргентина,


Англия ва Нидерландия

Камида 8-10 та кучли жамоа

Кабо-Верде


Уругвай


Саудия Арабистони

Камида 8-10 та жамоа бош соврин учун жанг қилади!

Испания устозининг фикрига кўра, жорий дунё биринчилигида чемпионлик кубогини қўлга киритиш учун мисли кўрилмаган рақобат кузатилади ва камида 8-10 та терма жамоа бош соврин учун аёвсиз кураш олиб боради.

Мураббийнинг кутилмаган баёноти: «Бу йилги турнирда куч ва маҳорат бобида бир-биридан қолишмайдиган жамоалар жуда кўп. Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, жисмонан бақувват бўлган Африка қитъаси вакиллари ва бошқа кўплаб термалар ҳам бош совринга лойиқдир. Испания ҳам чемпионликни хоҳлайдими? Албатта! Бироқ бу бизнинг албатта зафар қучишимизни англатмайди. Футбол шуниси билан гўзалки, баъзан майдонда рақибдан ҳар жабҳада кучлироқ бўлсангиз ҳам, кутилмаганда мағлубият аламига дош беришингиз мумкин. Биз ўз салоҳиятимизни яхши биламиз ва ушбу мундиалда ғолиб бўлишга қодирмиз».

Эслатиб ўтамиз, «қизил фурия» мусобақанинг гуруҳ босқичида Кабо-Верде, Жанубий Америка гранди Уругвай ҳамда Осиё вакили Саудия Арабистони терма жамоаларига қарши яшил майдонда шиддатли баҳслар олиб боради.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, терма жамоалар устозларининг эксклюзив фикрлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиЛевандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиБугун, 16:57Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинГеофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинБугун, 16:52Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиКака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиБугун, 16:33Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаДевид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаБугун, 16:14Златан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиЗлатан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиБугун, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди