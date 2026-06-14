Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)

·0·Спорт
Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)

Пойтахтимиздаги муҳташам ва кўркам «Ҳумо арена» муз саройи бугун яна бир бор маҳаллий ва хорижлик спорт ишқибозлари билан лим-лим тўлди. Бунга сабаб, мазкур арена мезбонлик қилаётган аралаш жанг санъатининг энг нуфузли ва қайноқ мусобақаларидан бири — «Octagon 87» турнири бўлди. Мухлисларнинг тинимсиз олқишлари остида ўтган жанг кечасининг энг интизорлик билан кутилган марказий тўқнашувларидан бирида (co main event) ватандошимиз, оғир вазн тоифасида енгилмас ном қозонган таниқли ММА устаси Азамат Нуфтиллаев октагонга чиқиб келди.

Вакилимизга ушбу ўта масъулиятли ва шиддатли баҳсда Қозоғистон вакили, тажрибали ва хавфли жангчи Айбек Ерметов жиддий рақиблик қилди.

Иккинчи раунд аввалидаги шиддатли ҳужум ва техник нокаут

Энг оғир вазн тоифасининг нуфузли чемпионлик камари учун кечган мазкур қасоскор баҳс дастлабки сонияларданёқ икки баҳайбат спортчининг кучли тактик курашлари билан бошланди. Биринчи раундда томонлар бир-бирларини хавфли зарбалар билан синовдан ўтказишган бўлса, иккинчи бўлим бошланиши билан ҳамюртимиз Азамат Нуфтиллаев ҳақиқий ҳужумкорлик намойиш этди.

Иккинчи раунднинг илк дақиқалари давом этаётган бир паллада, Азамат рақибига кетма-кет даҳшатли ва аниқ зарбалар сериясини йўллади. Бундай кучли босимга дош бера олмаган қозоғистонлик спортчи ҳимояланиш имкониятини бутунлай йўқотди. Вазиятни синчковлик билан кузатиб турган баҳс рефериси спортчининг соғлиғини сақлаб қолиш мақсадида ўйинни тўхтатди. Шу тариқа, Нуфтиллаев рақибини муддатидан олдин техник нокаут (ТКО) эвазига таслим этди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Азамат Нуфтиллаевнинг чемпионлик баҳси тафсилотлари ва қайд этган юксак натижаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа бўлиб ўтган маскан

Турнирнинг расмий номи

Жанг мақоми (Турнир карди)

Вакилимиз ва вазн тоифаси

Рақиб спортчи (Давлат)

Жанг якунланган усул ва раунд

Бош натижа

«Ҳумо арена»


(Тошкент)

«Octagon 87»

Co main event


(Марказий жанг)

Азамат Нуфтиллаев


(Оғир вазн)

Айбек Ерметов


(Қозоғистон)

2-раунд аввалида,


Техник нокаут (ТКО)

Чемпионлик камари


муваффақиятли ҳимоя қилинди

Оғир вазн қироли: Камар Ўзбекистонда қолди!

Ушбу ёрқин ва ишончли ғалаба эвазига Азамат Нуфтиллаев «Octagon League» ташкилотининг оғир вазн тоифасидаги амалдаги чемпионлик унвонини яна бир бор муносиб тарзда ҳимоя қилди ва олтин камарни ўз ватанида олиб қолди. Стадионга йиғилган минглаб маҳаллий ишқибозлар ушбу тарихий зафарни кўтаринки кайфият ва катта шодиёна билан тантана қилишди. Экспертлар юртдошимизнинг ушбу вазнда ҳали узоқ вақт давомида тенгсиз бўлиб қолишини башорат қилишмоқда.

Ўзбекистонлик ММА юлдузларининг халқаро майдонлардаги тарихий ғалабалари, «Ҳумо арена»дан энг қайноқ репортажлар, жанглар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиАвстралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиБугун, 06:15Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Бугун, 06:07Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБугун, 05:43Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиШотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиБугун, 05:28Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 00:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди