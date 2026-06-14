Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)
Пойтахтимиздаги муҳташам ва кўркам «Ҳумо арена» муз саройи бугун яна бир бор маҳаллий ва хорижлик спорт ишқибозлари билан лим-лим тўлди. Бунга сабаб, мазкур арена мезбонлик қилаётган аралаш жанг санъатининг энг нуфузли ва қайноқ мусобақаларидан бири — «Octagon 87» турнири бўлди. Мухлисларнинг тинимсиз олқишлари остида ўтган жанг кечасининг энг интизорлик билан кутилган марказий тўқнашувларидан бирида (co main event) ватандошимиз, оғир вазн тоифасида енгилмас ном қозонган таниқли ММА устаси Азамат Нуфтиллаев октагонга чиқиб келди.
Вакилимизга ушбу ўта масъулиятли ва шиддатли баҳсда Қозоғистон вакили, тажрибали ва хавфли жангчи Айбек Ерметов жиддий рақиблик қилди.
Иккинчи раунд аввалидаги шиддатли ҳужум ва техник нокаут
Энг оғир вазн тоифасининг нуфузли чемпионлик камари учун кечган мазкур қасоскор баҳс дастлабки сонияларданёқ икки баҳайбат спортчининг кучли тактик курашлари билан бошланди. Биринчи раундда томонлар бир-бирларини хавфли зарбалар билан синовдан ўтказишган бўлса, иккинчи бўлим бошланиши билан ҳамюртимиз Азамат Нуфтиллаев ҳақиқий ҳужумкорлик намойиш этди.
Иккинчи раунднинг илк дақиқалари давом этаётган бир паллада, Азамат рақибига кетма-кет даҳшатли ва аниқ зарбалар сериясини йўллади. Бундай кучли босимга дош бера олмаган қозоғистонлик спортчи ҳимояланиш имкониятини бутунлай йўқотди. Вазиятни синчковлик билан кузатиб турган баҳс рефериси спортчининг соғлиғини сақлаб қолиш мақсадида ўйинни тўхтатди. Шу тариқа, Нуфтиллаев рақибини муддатидан олдин техник нокаут (ТКО) эвазига таслим этди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Азамат Нуфтиллаевнинг чемпионлик баҳси тафсилотлари ва қайд этган юксак натижаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа бўлиб ўтган маскан
Турнирнинг расмий номи
Жанг мақоми (Турнир карди)
Вакилимиз ва вазн тоифаси
Рақиб спортчи (Давлат)
Жанг якунланган усул ва раунд
Бош натижа
«Ҳумо арена»
(Тошкент)
«Octagon 87»
Co main event
(Марказий жанг)
Азамат Нуфтиллаев
(Оғир вазн)
Айбек Ерметов
(Қозоғистон)
2-раунд аввалида,
Техник нокаут (ТКО)
Чемпионлик камари
муваффақиятли ҳимоя қилинди
Оғир вазн қироли: Камар Ўзбекистонда қолди!
Ушбу ёрқин ва ишончли ғалаба эвазига Азамат Нуфтиллаев «Octagon League» ташкилотининг оғир вазн тоифасидаги амалдаги чемпионлик унвонини яна бир бор муносиб тарзда ҳимоя қилди ва олтин камарни ўз ватанида олиб қолди. Стадионга йиғилган минглаб маҳаллий ишқибозлар ушбу тарихий зафарни кўтаринки кайфият ва катта шодиёна билан тантана қилишди. Экспертлар юртдошимизнинг ушбу вазнда ҳали узоқ вақт давомида тенгсиз бўлиб қолишини башорат қилишмоқда.
Ўзбекистонлик ММА юлдузларининг халқаро майдонлардаги тарихий ғалабалари, «Ҳумо арена»дан энг қайноқ репортажлар, жанглар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…