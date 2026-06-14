Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...
Европа яшил майдонларида УЕФА Чемпионлар лигасининг навбатдаги мавсуми якунланиб, бош совринни Франциянинг ПСЖ клуби қўлга киритганидан сўнг, қитъада ёзги трансфер ойнаси ҳақиқий шов-шувлар билан старт олди. Айни пайтда трансфер бозорининг марказида яна Мадриднинг «Реал» клуби пайдо бўлди. Нуфузли хориж ОАВларининг хабар беришича, «Қироллик клуби» Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби, Париж гранди ҳужумчиси Усмон Дембелени ўз таркибига қўшиб олиш имкониятларини жиддий тарзда кўриб чиқмоқда.
Туркиянинг машҳур ва ишончли «TRT Spor» нашри тарқатган эксклюзив маълумотларга кўра, мадридликлар ушбу трансфер орқали ёз фаслининг энг йирик харидини амалга оширишни режалаштирмоқда.
Флорентино Переснинг президентлик зафари ва ҳужумдаги асосий вариант
Мадрид клуби раҳбарлигига қайта сайланишга муваффақ бўлган амалдаги президент Флорентино Перес ўз сайловидаги навбатдаги тарихий ғалабасини шу ёзда порлоқ ва шов-шувли харид билан мустаҳкамлаб қўйишни мақсад қилган. «Реал» мутасаддилари жамоанинг ҳужум чизиғини янада ваҳимали кўринишга келтириш учун бир қатор номзодларни синчковлик билан ўрганиб чиқишди. Натижада, парижликлар сафида ажойиб мавсумни ўтказган Усмон Дембеле Мадрид гранди учун трансфер бозоридаги энг асосий ва устувор вариантлардан бирига айланди.
Мазкур йирик трансферни молиявий жиҳатдан таъминлаш ва жамоада хорижлик футболчилар учун квота (легионерлар лимити) очиш мақсадида «Реал» раҳбарияти кутилмаган қурбонликка ҳам тайёр. Маълум бўлишича, мадридликлар франциялик юлдузни сотиб олиш учун ярим ҳимоячи Браим Диаснинг трансферга чиқарилиши ва сотилишини режалаштирмоқда. Шу йўл билан клуб қўшимча маблағ ишлаб олишни кўзламоқда.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Усмон Дембеленинг ПСЖдаги мақоми, даҳшатли статистикаси ва «Реал»нинг ҳужум чизиғига оид режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Трансфер нишони бўлган юлдуз
Футболчининг бугунги олий мақоми
ПСЖ билан амалдаги шартномаси
Ўтган мавсумдаги умумий кўрсаткичлари
Шартнома учун молиявий манба
Муқобил омадсиз вариант (Аввалги уриниш)
Усмон Дембеле
(Франциялик ҳужумчи)
«Олтин тўп» совринининг
амалдаги соҳиби
2028 йилнинг
ёзига қадар мўлжалланган
37 та учрашув,
19 та гол ва 10 та голли узатма
Браим Диаснинг
бошқа клубга сотилиши
Хулиан Альварес
(«Атлетико» Мадрид)
«Олтин тўп» қироли Мадридга йўл оладими?
Таъкидлаш жоизки, Усмон Дембеленинг Париж клуби билан амалдаги меҳнат шартномаси 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, Нассер Ал-Хелайфи уни осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ. Бироқ «Реал Мадрид»нинг жозибадор таклифи ва Флорентино Переснинг трансфер сиёсати ҳар қандай шартномани бекор қилишга қодир. Дембеле учун якунига етган мавсум фаолиятидаги энг юксак чўққи бўлди — у ПСЖ таркибида барча мусобақаларда 37 та баҳсда майдонга тушиб, нақд 19 та гол урди ва 10 маротаба жамоадошларига голли пас узатди. Энг муҳими, ҳужумчи айни дамда сайёрамизнинг энг нуфузли индивидуал соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or)нинг амалдаги соҳиби ҳисобланади.
Бундан аввалроқ спорт оммавий ахборот воситаларида «Реал»нинг Мадриднинг бошқа бир клуби «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Альваресни сотиб олиш бўйича музокаралар олиб боргани, бироқ бу уринишлар муваффақиятсиз якунлангани ҳақида хабарлар берилган эди. Эндиликда «Қироллик клуби» бор эътиборини айнан «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелега қаратган.
Европа футболидаги энг қайноқ ёзги трансферлар, Флорентино Переснинг навбатдаги мега-лойиҳалари, клубларнинг ички сирлари ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…