Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...

·44·Спорт
Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...

Европа яшил майдонларида УЕФА Чемпионлар лигасининг навбатдаги мавсуми якунланиб, бош совринни Франциянинг ПСЖ клуби қўлга киритганидан сўнг, қитъада ёзги трансфер ойнаси ҳақиқий шов-шувлар билан старт олди. Айни пайтда трансфер бозорининг марказида яна Мадриднинг «Реал» клуби пайдо бўлди. Нуфузли хориж ОАВларининг хабар беришича, «Қироллик клуби» Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби, Париж гранди ҳужумчиси Усмон Дембелени ўз таркибига қўшиб олиш имкониятларини жиддий тарзда кўриб чиқмоқда.

Туркиянинг машҳур ва ишончли «TRT Spor» нашри тарқатган эксклюзив маълумотларга кўра, мадридликлар ушбу трансфер орқали ёз фаслининг энг йирик харидини амалга оширишни режалаштирмоқда.

Флорентино Переснинг президентлик зафари ва ҳужумдаги асосий вариант

Мадрид клуби раҳбарлигига қайта сайланишга муваффақ бўлган амалдаги президент Флорентино Перес ўз сайловидаги навбатдаги тарихий ғалабасини шу ёзда порлоқ ва шов-шувли харид билан мустаҳкамлаб қўйишни мақсад қилган. «Реал» мутасаддилари жамоанинг ҳужум чизиғини янада ваҳимали кўринишга келтириш учун бир қатор номзодларни синчковлик билан ўрганиб чиқишди. Натижада, парижликлар сафида ажойиб мавсумни ўтказган Усмон Дембеле Мадрид гранди учун трансфер бозоридаги энг асосий ва устувор вариантлардан бирига айланди.

Мазкур йирик трансферни молиявий жиҳатдан таъминлаш ва жамоада хорижлик футболчилар учун квота (легионерлар лимити) очиш мақсадида «Реал» раҳбарияти кутилмаган қурбонликка ҳам тайёр. Маълум бўлишича, мадридликлар франциялик юлдузни сотиб олиш учун ярим ҳимоячи Браим Диаснинг трансферга чиқарилиши ва сотилишини режалаштирмоқда. Шу йўл билан клуб қўшимча маблағ ишлаб олишни кўзламоқда.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Усмон Дембеленинг ПСЖдаги мақоми, даҳшатли статистикаси ва «Реал»нинг ҳужум чизиғига оид режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Трансфер нишони бўлган юлдуз

Футболчининг бугунги олий мақоми

ПСЖ билан амалдаги шартномаси

Ўтган мавсумдаги умумий кўрсаткичлари

Шартнома учун молиявий манба

Муқобил омадсиз вариант (Аввалги уриниш)

Усмон Дембеле


(Франциялик ҳужумчи)

«Олтин тўп» совринининг


амалдаги соҳиби

2028 йилнинг


ёзига қадар мўлжалланган

37 та учрашув,


19 та гол ва 10 та голли узатма

Браим Диаснинг


бошқа клубга сотилиши

Хулиан Альварес


(«Атлетико» Мадрид)

«Олтин тўп» қироли Мадридга йўл оладими?

Таъкидлаш жоизки, Усмон Дембеленинг Париж клуби билан амалдаги меҳнат шартномаси 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, Нассер Ал-Хелайфи уни осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ. Бироқ «Реал Мадрид»нинг жозибадор таклифи ва Флорентино Переснинг трансфер сиёсати ҳар қандай шартномани бекор қилишга қодир. Дембеле учун якунига етган мавсум фаолиятидаги энг юксак чўққи бўлди — у ПСЖ таркибида барча мусобақаларда 37 та баҳсда майдонга тушиб, нақд 19 та гол урди ва 10 маротаба жамоадошларига голли пас узатди. Энг муҳими, ҳужумчи айни дамда сайёрамизнинг энг нуфузли индивидуал соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or)нинг амалдаги соҳиби ҳисобланади.

Бундан аввалроқ спорт оммавий ахборот воситаларида «Реал»нинг Мадриднинг бошқа бир клуби «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Альваресни сотиб олиш бўйича музокаралар олиб боргани, бироқ бу уринишлар муваффақиятсиз якунлангани ҳақида хабарлар берилган эди. Эндиликда «Қироллик клуби» бор эътиборини айнан «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелега қаратган.

Европа футболидаги энг қайноқ ёзги трансферлар, Флорентино Переснинг навбатдаги мега-лойиҳалари, клубларнинг ички сирлари ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Осман ДембелеРеал МадридФлорентино ПересПари Сен-ЖерменБрахим Диас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрАрсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 10:32«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 10:30Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиБугун, 10:23Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Бугун, 10:13Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиВитиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиБугун, 09:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?