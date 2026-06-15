Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи илк кунларданёқ кутилмаган натижалар ва сергол учрашувлар билан старт олди. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Германия миллий терма жамоаси дунё биринчилигидаги ўз юришини даҳшатли ва ваҳимали ғалаба билан бошлади. «Е» гуруҳининг 1-тури доирасида кечган баҳсда немис «машинаси» Кюрасао терма жамоасини 7:1 ҳисобида тор-мор этди ва турнирдаги илк 3 очкосини нақд қилиб, гуруҳ пешқадамига айланиб олди.
Мазкур учрашув якунланганидан сўнг, Германия терма жамоаси устози Юлиан Нагельсманн ФИФА (FIFA) расмий сайтига эксклюзив интервью бериб, ўйин ҳақидаги иссиқ таассуротлари ва ички ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.
Рақибнинг кутилмаган зарбаси ва немисларнинг уйғониши
Гарчи якуний ҳисоб йирик кўриниш олган бўлса-да, ёш ва тактик жиҳатдан кучли мутахассис Нагельсманн ўйин давомида жамоаси маълум бир қийинчиликларга дуч келганини яшириб ўтирмади. Унинг таъкидлашича, рақиб футболчилари кутилмаганда ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлган вазиятда, немис футболчиларига ўзларининг асл ўйин услубини қайта тиклаб олиш учун бироз вақт керак бўлган.
Юлиан Нагельсманннинг учрашув ҳақидаги таҳлилий фикрлари:
«Тан олиш керак, рақиб жамоа мувозанатни тиклаганидан сўнг, майдонда ўз ўйинимизни қайта топиб, назоратни қўлга олишимиз учун бир неча дақиқа талаб этилди. Кюрасао шунчаки оддий жамоа эмаслигини, улар ҳам чиройли футбол ўйнай олишини амалда кўрсатиб берди. Шахсан мен уларнинг ушбу гуруҳ босқичида кечадиган кейинги учрашувларини катта қизиқиш ва эътибор билан кузатиб бораман».
Қуйидаги махсус таҳлилий марказ жадвали орқали Германия ва Кюрасао ўртасидаги ЖЧ-2026 баҳси тафсилотлари ҳамда гол муаллифлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва гуруҳ босқичи
Учрашувнинг якуний расмий ҳисоби
Германия терма жамоасининг очколари
Нагельсманн шогирдлари сафидаги дубль муаллифи
Гол уриб, зафарга ҳисса қўшган бошқа юлдузлар
Рақибнинг гуруҳдаги кейинги мақоми
ЖЧ-2026, «E» гуруҳи
(1-тур баҳси)
7 : 1
(Германия ғалабаси)
3 очко
(Гуруҳ пешқадами)
Кай Хаверц
(Иккита гол)
• Л. Нмеча, Н. Шлоттербек
• Ж. Мусиала, Браун, Д. Ундав
Имкониятларини ҳали йўқотгани йўқ
«Еттита гол — бу ажойиб кўрсаткич!»
Германия бош мураббийи ўз жамоасининг ҳужум чизиғидаги вазиятлардан унумли фойдаланиш қобилиятига ва кўрсатилган мазмунли ўйинга юқори баҳо берди. Унинг фикрича, бундай йирик мусобақаларни руҳий устунлик билан бошлаш келажакдаги ўйинлар учун жуда катта пойдевор бўлади.
«Рақиб дарвозасига нақд етти маротаба йўл топа олганимиздан жуда ҳам хурсандман ва бу натижа мени қониқтиради. Бундан ташқари, йигитларнинг майдондаги ҳаракатлари, кўрсатган комбинацион ўйинлари деярли тўлиқ маънода менга манзур бўлди. Ҳар қандай нуфузли турнирни мана шундай ишончли ғалаба билан бошлаб олиш жамоавий руҳни кўтариш учун ўта муҳим. Вакилларимиз бу вазифани аъло даражада уддалаганидан мамнунман», — дея ўз сўзини якунлади немислар устози. Маълумот ўрнида, ушбу учрашувда Кай Хаверц дубль қайд этган бўлса, Лукас Нмеча, Нико Шлоттербек, Жамол Мусиала, Браун ва Денис Ундавлар бир маротабадан рақиб тўрини силкитиб, йирик зафарни таъминлашди.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, гранд жамоаларнинг тўқнашувлари, мураббийларнинг махсус тактик режалари ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…