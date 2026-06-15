Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?

·1·Спорт
Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи илк кунларданёқ кутилмаган натижалар ва сергол учрашувлар билан старт олди. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Германия миллий терма жамоаси дунё биринчилигидаги ўз юришини даҳшатли ва ваҳимали ғалаба билан бошлади. «Е» гуруҳининг 1-тури доирасида кечган баҳсда немис «машинаси» Кюрасао терма жамоасини 7:1 ҳисобида тор-мор этди ва турнирдаги илк 3 очкосини нақд қилиб, гуруҳ пешқадамига айланиб олди.

Мазкур учрашув якунланганидан сўнг, Германия терма жамоаси устози Юлиан Нагельсманн ФИФА (FIFA) расмий сайтига эксклюзив интервью бериб, ўйин ҳақидаги иссиқ таассуротлари ва ички ҳиссиётлари билан ўртоқлашди.

Рақибнинг кутилмаган зарбаси ва немисларнинг уйғониши

Гарчи якуний ҳисоб йирик кўриниш олган бўлса-да, ёш ва тактик жиҳатдан кучли мутахассис Нагельсманн ўйин давомида жамоаси маълум бир қийинчиликларга дуч келганини яшириб ўтирмади. Унинг таъкидлашича, рақиб футболчилари кутилмаганда ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлган вазиятда, немис футболчиларига ўзларининг асл ўйин услубини қайта тиклаб олиш учун бироз вақт керак бўлган.

Юлиан Нагельсманннинг учрашув ҳақидаги таҳлилий фикрлари:

«Тан олиш керак, рақиб жамоа мувозанатни тиклаганидан сўнг, майдонда ўз ўйинимизни қайта топиб, назоратни қўлга олишимиз учун бир неча дақиқа талаб этилди. Кюрасао шунчаки оддий жамоа эмаслигини, улар ҳам чиройли футбол ўйнай олишини амалда кўрсатиб берди. Шахсан мен уларнинг ушбу гуруҳ босқичида кечадиган кейинги учрашувларини катта қизиқиш ва эътибор билан кузатиб бораман».

Қуйидаги махсус таҳлилий марказ жадвали орқали Германия ва Кюрасао ўртасидаги ЖЧ-2026 баҳси тафсилотлари ҳамда гол муаллифлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва гуруҳ босқичи

Учрашувнинг якуний расмий ҳисоби

Германия терма жамоасининг очколари

Нагельсманн шогирдлари сафидаги дубль муаллифи

Гол уриб, зафарга ҳисса қўшган бошқа юлдузлар

Рақибнинг гуруҳдаги кейинги мақоми

ЖЧ-2026, «E» гуруҳи


(1-тур баҳси)

7 : 1


(Германия ғалабаси)

3 очко


(Гуруҳ пешқадами)

Кай Хаверц


(Иккита гол)

• Л. Нмеча, Н. Шлоттербек


• Ж. Мусиала, Браун, Д. Ундав

Имкониятларини ҳали йўқотгани йўқ

«Еттита гол — бу ажойиб кўрсаткич!»

Германия бош мураббийи ўз жамоасининг ҳужум чизиғидаги вазиятлардан унумли фойдаланиш қобилиятига ва кўрсатилган мазмунли ўйинга юқори баҳо берди. Унинг фикрича, бундай йирик мусобақаларни руҳий устунлик билан бошлаш келажакдаги ўйинлар учун жуда катта пойдевор бўлади.

«Рақиб дарвозасига нақд етти маротаба йўл топа олганимиздан жуда ҳам хурсандман ва бу натижа мени қониқтиради. Бундан ташқари, йигитларнинг майдондаги ҳаракатлари, кўрсатган комбинацион ўйинлари деярли тўлиқ маънода менга манзур бўлди. Ҳар қандай нуфузли турнирни мана шундай ишончли ғалаба билан бошлаб олиш жамоавий руҳни кўтариш учун ўта муҳим. Вакилларимиз бу вазифани аъло даражада уддалаганидан мамнунман», — дея ўз сўзини якунлади немислар устози. Маълумот ўрнида, ушбу учрашувда Кай Хаверц дубль қайд этган бўлса, Лукас Нмеча, Нико Шлоттербек, Жамол Мусиала, Браун ва Денис Ундавлар бир маротабадан рақиб тўрини силкитиб, йирик зафарни таъминлашди.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, гранд жамоаларнинг тўқнашувлари, мураббийларнинг махсус тактик режалари ва спорт оламига оид энг ишончли, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Бугун, 00:08Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратдиГермания Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 19:04Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиГермания ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиКеча, 18:53Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаЖозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаКеча, 18:20«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юбордиКеча, 18:07Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиМануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиКеча, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?