Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этди
Буюк Британиянинг Манчестер шаҳри яна бир бор улкан ва шов-шувли бокс кечасига мезбонлик қилди. Профессионал рингда ҳалигача мағлубият нималигини билмай келаётган машҳур супероғир вазн тоифаси юлдузи Тайсон Фьюрининг тутинган укаси — Томми Фьюри навбатдаги жангини ўтказди. Мега-турнирлар ташкилотчиси ҳисобланган «Misfits Boxing» шоусида рингга кўтарилган кичик Фьюри, вазн бобидаги улкан фарққа қарамай, мухлисларга ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этиб берди.
Вазндаги улкан фарқ ва олти раундлик шиддатли қарама-қаршилик
Бу галги тўқнашув ўзининг формати ва иштирокчилари билан кўплаб спорт ишқибозларининг диққат марказида турди. Гап шундаки, расмий вазн ўлчаш маросимида Томми Фьюрининг рақиби бўлмиш ҳамюрти Эдди Холл кичик Фьюрига қараганда нақд 50 килограммга оғирроқ тош босган эди. Бироқ, бундай улкан жисмоний устунлик ҳам ҳақиқий бокс техникаси қаршисида ожиз қолди.
Мазкур ўзига хос жанг ҳар бири 2 дақиқадан иборат бўлган 6 раундлик форматда ташкил этилди. Салкам бир асрлик тарихга эга куч тузилмаларида тобланиб, 2017 йилда «Сайёрамизнинг энг кучли одами» (World's Strongest Man) деган шарафли унвонни қўлга киритган машҳур стронгмен Эдди Холл, афсуски, рингда Томми Фьюрига ҳеч қандай жиддий қаршилик кўрсата олмади. Илк сониялардан тезкор ҳаракат қилган Фьюри рақибига аниқ ва кучли зарбалар йўллаб, баҳс тизгинини ўз қўлида ушлаб турди.
Қуйидаги расмий бокс таҳлили жадвали орқали мазкур шов-шувли баҳснинг ҳакамлик қайдномаси ва истиқболдаги режалар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жанг ўтган шаҳар ва турнир
Учрашув формати (вақти)
Рақибнинг асосий мақоми
Ҳакамлик қилган машҳур спортчи
Қайд этилган расмий баҳолар
Фьюрининг кейинги потенциал рақиби
Манчестер
(«Misfits Boxing»)
2 дақиқадан
(Олти тўлиқ раунд)
Эдди Холл
(Сайёранинг энг кучли одами)
• Тони Беллью
• Дерек Чисора
• Чейз ДеМур
• 59-56 (Фьюри фойдасига)
• 58-56 (Фьюри фойдасига)
• 57-57 (Дуранг натижа)
Чейз ДеМур
(Оғир вазн чемпиони)
Машҳур ҳакамлар ва келажакдаги чемпионлик режалари
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу шоу-жангда ҳакамлик вазифасини бокс оламининг энг таниқли ва собиқ юлдузлари бажариб боришди. Жанг якунига кўра, ҳакамлар курсисида ўтирган машҳур чарм қўлқоп усталари Тони Беллью 59-56, Дерек Чисора эса 58-56 ҳисобидаги ғалабани лойиқ равишда Томми Фьюрига тақдим этди.
Жанг атрофидаги қизиқарли интрига:
Учинчи ҳакам сифатида фаолият юритган, айни дамда «Misfits Boxing» йўналиши бўйича оғир вазн тоифаси чемпиони ҳисобланган Чейз ДеМур эса кутилмаганда 57-57 ҳисоби билан дуранг натижа қайд этди. Экспертларнинг фикрича, амалдаги чемпион Чейз ўзининг бўлажак ва потенциал рақиби ҳисобланган Томми Фьюрига руҳий босим ўтказиш мақсадида шундай қарорга келган. Тез орада рингда ушбу икки вакил ўртасида ҳақиқий чемпионлик жангига гувоҳ бўлишимиз мумкин.
Профессионал бокснинг энг шов-шувли воқеалари, ринг ортидаги яширин интригалар, машҳур спортчиларнинг эксклюзив тўқнашувлари ва жаҳон спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…