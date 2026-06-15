Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказилади
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи баҳслари қизғин давом этмоқда. Мундиалнинг навбатдаги ўйин кунида “H” ва “G” гуруҳларида биринчи тур учрашувлари бўлиб ўтади.
Бугун футбол мухлисларини бир нечта қизиқарли тўқнашувлар кутмоқда. Майдонга Испания, Бельгия, Уругвай, Эрон каби танилган терма жамоалар билан бирга Кабо-Верде, Миср, Саудия Арабистони ва Янги Зеландия ҳам тушади.
Куннинг илк ўйини Тошкент вақти билан 21:00 да бошланади. Унда Испания терма жамоаси Кабо-Вердега қарши майдонга чиқади. Испанлар ушбу баҳсда фаворит сифатида кўрилмоқда, аммо Жаҳон чемпионатида ҳар қандай рақибга жиддий ёндашиш талаб этилади. Кабо-Верде эса катта саҳнада ўзини кўрсатиш ва кутилмаган натижа қайд этишга ҳаракат қилади.
Тун ярмида, 00:00 да Бельгия ва Миср терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Бу учрашув ҳам мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бельгия таркибида тажрибали футболчилар кўп, Миср эса интизомли ўйини ва тезкор ҳужумлари билан ҳар қандай рақибга муаммо туғдириши мумкин.
03:00 да Саудия Арабистони Уругвай билан куч синашади. Жанубий Америка жамоаси анъанавий равишда курашчанлиги, жисмоний тайёргарлиги ва характерли футболи билан ажралиб туради. Саудия Арабистони эса Осиё шарафини муносиб ҳимоя қилишга интилади. Бу баҳсда тезлик, интизом ва қарши ҳужумлар муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Куннинг сўнгги учрашуви 06:00 да бошланади. Эрон терма жамоаси Янги Зеландияга қарши майдонга тушади. Эрон Осиё футболидаги энг тажрибали жамоалардан бири ҳисобланади. Янги Зеландия эса жисмоний куч, ҳаводаги кураш ва тартибли ҳимоя орқали рақибга қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилади.
Бугунги ўйинлар тақвими қуйидагича:
15/16 июнь
21:00 — Испания — Кабо-Верде
00:00 — Бельгия — Миср
03:00 — Саудия Арабистони — Уругвай
06:00 — Эрон — Янги Зеландия
Жаҳон чемпионатида ҳар бир биринчи тур ўйини жамоалар учун жуда муҳим. Чунки стартда қўлга киритилган ғалаба кейинги баҳслар олдидан ишонч беради, мағлубият эса вазиятни қийинлаштириб қўяди. Шу боис бугун майдонга тушадиган барча термалар илк учрашувдаёқ ижобий натижа қайд этишга интилади.
Мухлислар учун эса яна бир футболга бой кун бошланмоқда. Турнир эндигина қизишни бошлади, аммо ҳар бир ўйин гуруҳлардаги курашни янада кескинлаштирмоқда. Бугунги тўқнашувлар ҳам Жаҳон чемпионати руҳини янада ошириши аниқ.
…