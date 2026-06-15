Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказилади

·1·Спорт
Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказилади

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи баҳслари қизғин давом этмоқда. Мундиалнинг навбатдаги ўйин кунида “H” ва “G” гуруҳларида биринчи тур учрашувлари бўлиб ўтади.

Бугун футбол мухлисларини бир нечта қизиқарли тўқнашувлар кутмоқда. Майдонга Испания, Бельгия, Уругвай, Эрон каби танилган терма жамоалар билан бирга Кабо-Верде, Миср, Саудия Арабистони ва Янги Зеландия ҳам тушади.

Куннинг илк ўйини Тошкент вақти билан 21:00 да бошланади. Унда Испания терма жамоаси Кабо-Вердега қарши майдонга чиқади. Испанлар ушбу баҳсда фаворит сифатида кўрилмоқда, аммо Жаҳон чемпионатида ҳар қандай рақибга жиддий ёндашиш талаб этилади. Кабо-Верде эса катта саҳнада ўзини кўрсатиш ва кутилмаган натижа қайд этишга ҳаракат қилади.

Тун ярмида, 00:00 да Бельгия ва Миср терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Бу учрашув ҳам мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бельгия таркибида тажрибали футболчилар кўп, Миср эса интизомли ўйини ва тезкор ҳужумлари билан ҳар қандай рақибга муаммо туғдириши мумкин.

03:00 да Саудия Арабистони Уругвай билан куч синашади. Жанубий Америка жамоаси анъанавий равишда курашчанлиги, жисмоний тайёргарлиги ва характерли футболи билан ажралиб туради. Саудия Арабистони эса Осиё шарафини муносиб ҳимоя қилишга интилади. Бу баҳсда тезлик, интизом ва қарши ҳужумлар муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Куннинг сўнгги учрашуви 06:00 да бошланади. Эрон терма жамоаси Янги Зеландияга қарши майдонга тушади. Эрон Осиё футболидаги энг тажрибали жамоалардан бири ҳисобланади. Янги Зеландия эса жисмоний куч, ҳаводаги кураш ва тартибли ҳимоя орқали рақибга қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилади.

Бугунги ўйинлар тақвими қуйидагича:

15/16 июнь

  • 21:00 — Испания — Кабо-Верде

  • 00:00 — Бельгия — Миср

  • 03:00 — Саудия Арабистони — Уругвай

  • 06:00 — Эрон — Янги Зеландия

Жаҳон чемпионатида ҳар бир биринчи тур ўйини жамоалар учун жуда муҳим. Чунки стартда қўлга киритилган ғалаба кейинги баҳслар олдидан ишонч беради, мағлубият эса вазиятни қийинлаштириб қўяди. Шу боис бугун майдонга тушадиган барча термалар илк учрашувдаёқ ижобий натижа қайд этишга интилади.

Мухлислар учун эса яна бир футболга бой кун бошланмоқда. Турнир эндигина қизишни бошлади, аммо ҳар бир ўйин гуруҳлардаги курашни янада кескинлаштирмоқда. Бугунги тўқнашувлар ҳам Жаҳон чемпионати руҳини янада ошириши аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Бугун, 02:07Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиБугун, 01:55Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиКот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиБугун, 01:45Хаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиХаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиБугун, 01:39Қатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирдиҚатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирдиБугун, 00:54Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...Бугун, 00:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?