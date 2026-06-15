ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирди

·24·Спорт
ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирди

Қатар Инвестиция бошқармаси Боалем Ҳухига 3 миллион АҚШ доллари ҳамда қиймати 500 минг доллардан юқори бўлган эксклюзив Rolls-Royce Phantom автомобилини совға қилди. Бу ҳақда “The Touchmine” нашри маълум қилди.

Қатарлик футболчи Боалем Ҳухининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Швейцарияга қарши ўйинда 94-дақиқада урган голи унинг фаолиятидаги энг муҳим ва тарихий дақиқалардан бири бўлди. Айнан шу гол Қатар терма жамоасига узоқ кутилган дуранг натижани ва Жаҳон чемпионати тарихидаги илк очкони тақдим этди.

Жамоа раҳбарияти ҳамда ҳомийлар футболчини рағбатлантириш мақсадида катта миқдордаги мукофот тайёрлашди. Ушбу ҳал қилувчи вазият учун унга 3 миллион доллар пул мукофоти ва қиймати ярим миллион доллардан ортиқ бўлган ҳашаматли Rolls-Royce Phantom автомобили берилиши белгиланди.

Қизиқ жиҳати шундаки, ўйин якунидан сўнг VAR тизими орқали эпизод қайта кўриб чиқилганда, тўп Швейцария ҳимоячиси Миро Муҳеймга тегиб кетгани аниқланиб, гол расман автогол сифатида қайд этилди.

Бироқ бу ҳолат мукофотга таъсир кўрсатмади — Боалем Ҳухининг босими ва ўйиндаги иштироки ушбу голга сабаб бўлгани учун ваъда қилинган барча бонуслар ҳамда қимматбаҳо автомобиль унга топширилиши маълум қилинди.

Буалем ХухиҚатарРоллс-Ройс ФантомШвейцарияМиро Мухайм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиРеал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиБугун, 09:39Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаТоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?