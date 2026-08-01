Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришди
Сидней шаҳридаги Аккор стадионида бўлиб ўтган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Тоттенхем ўзининг ашаддий рақиби Челсейни сўнгги дақиқаларда урилган гол эвазига 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, Лондон дербиси мақомидаги мазкур баҳс ўртоқлик мақомига қарамай, жуда муросасиз ва қизғин курашларга бой ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин шиддатли ҳужумлар билан бошланиб, дастлабки дақиқалардаёқ ҳисоб очилди. Сандро Тонали рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Тоттенхемни олдинга олиб чиқди. Бироқ, кўп ўтмай Эстевао Виллиан мувозанатни тиклаб, ҳисобни тенглаштирди ва жамоалар танаффусга дуранг натижа билан йўл олишди.
Қизил карточка ва ўйин сценарийсининг ўзгаришиИккинчи бўлим бошланишииёқ майдондаги вазият кескин тус олди. Иккинчи таймнинг атиги тўртинчи дақиқасида Тоттенхем ҳимоячиси Кевин Дансо қўпол хатога йўл қўйиб, Жоау Педрони қоидани бузган ҳолда тўхтатди. Бош ҳакам Алекс Кинг гол уриш учун яққол имкониятни йўққа чиқаргани учун ҳимоячига қизил карточка кўрсатди.
Учрашувнинг қарийб ярим қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлган Тоттенхем бутунлай ҳимояга ўтди. Хаби Алонсо бошқарувидаги Челси тўп назоратини тўла ўз қўлига олиб, рақиб дарвозаси ёнида тинимсиз хавфли вазиятлар яратди.
Дарвозабон ишончи ва ҳал қилувчи голМайдонда сон жиҳатдан устунликка эришган Келси футболчилари Эстевао, Педро ва Коул Палмер каби етакчиларнинг саъй-ҳаракатлари билан ҳисобни ўзгартиришга ҳаракат қилишди. Бироқ Тоттенхем дарвозабони Антонин Кинскй рақибнинг барча зарбаларини бартараф этиб, жамоасини муқаррар голлардан сақлаб қолди.
Учрашув якунига ўн дақиқа қолганида Хаби Алонсо бир қатор ёш футболчилар ҳамда ёзги трансферларни майдонга тушириб, таркибни янгилади. Джош Ачеампонг, Тосин Адарабиоё ва Лиам Делап каби ўйинчиларнинг қўшилиши жамоанинг ҳужум суръатига таъсир кўрсатди ва уларнинг ўйиндаги устунлигини бироз сусайтирди.
Ўйин якунланишига бир дақиқа қолганида эса Ричарлисон ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, яқин масофадан гол урди ва Тоттенхемга ғалаба келтирди. Шу тариқа, камчиликда қолган шпурлар мавсумолди тур доирасидаги муҳим баҳсда рақибидан устун келди.
…