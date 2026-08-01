Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришди

·0·Спорт
Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришди

Сидней шаҳридаги Аккор стадионида бўлиб ўтган мавсумолди ўртоқлик учрашувида Тоттенхем ўзининг ашаддий рақиби Челсейни сўнгги дақиқаларда урилган гол эвазига 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, Лондон дербиси мақомидаги мазкур баҳс ўртоқлик мақомига қарамай, жуда муросасиз ва қизғин курашларга бой ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин шиддатли ҳужумлар билан бошланиб, дастлабки дақиқалардаёқ ҳисоб очилди. Сандро Тонали рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Тоттенхемни олдинга олиб чиқди. Бироқ, кўп ўтмай Эстевао Виллиан мувозанатни тиклаб, ҳисобни тенглаштирди ва жамоалар танаффусга дуранг натижа билан йўл олишди.

Қизил карточка ва ўйин сценарийсининг ўзгариши

Иккинчи бўлим бошланишииёқ майдондаги вазият кескин тус олди. Иккинчи таймнинг атиги тўртинчи дақиқасида Тоттенхем ҳимоячиси Кевин Дансо қўпол хатога йўл қўйиб, Жоау Педрони қоидани бузган ҳолда тўхтатди. Бош ҳакам Алекс Кинг гол уриш учун яққол имкониятни йўққа чиқаргани учун ҳимоячига қизил карточка кўрсатди.

Учрашувнинг қарийб ярим қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлган Тоттенхем бутунлай ҳимояга ўтди. Хаби Алонсо бошқарувидаги Челси тўп назоратини тўла ўз қўлига олиб, рақиб дарвозаси ёнида тинимсиз хавфли вазиятлар яратди.

Дарвозабон ишончи ва ҳал қилувчи гол

Майдонда сон жиҳатдан устунликка эришган Келси футболчилари Эстевао, Педро ва Коул Палмер каби етакчиларнинг саъй-ҳаракатлари билан ҳисобни ўзгартиришга ҳаракат қилишди. Бироқ Тоттенхем дарвозабони Антонин Кинскй рақибнинг барча зарбаларини бартараф этиб, жамоасини муқаррар голлардан сақлаб қолди.

Учрашув якунига ўн дақиқа қолганида Хаби Алонсо бир қатор ёш футболчилар ҳамда ёзги трансферларни майдонга тушириб, таркибни янгилади. Джош Ачеампонг, Тосин Адарабиоё ва Лиам Делап каби ўйинчиларнинг қўшилиши жамоанинг ҳужум суръатига таъсир кўрсатди ва уларнинг ўйиндаги устунлигини бироз сусайтирди.

Ўйин якунланишига бир дақиқа қолганида эса Ричарлисон ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, яқин масофадан гол урди ва Тоттенхемга ғалаба келтирди. Шу тариқа, камчиликда қолган шпурлар мавсумолди тур доирасидаги муҳим баҳсда рақибидан устун келди.

ТоттенҳамЧелсеаРичарлисонХаби АлонсоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиБугун, 17:54Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаМика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда