Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)
Какку қуши ўз уясини қурмасдан, тухумларини яширинча бошқа қушларнинг уясига қўйиш орқали ўз наслини парвариш қилиш масъулиятини ўзгаларга юклайди. Урғочи какку бегона уяга тухум қўйишда уй егасининг тухумларига ўхшаш ранг ва нақшдаги тухумни танлайди ва бу орқали пайқаб қолиш еҳтимолини камайтиради.
Какку — табиатдаги энг ғаройиб қушлардан бири. Унинг бошқа қушлардан ажралиб турадиган энг машҳур хусусияти эса кўпайиш жараёнидаги ноодатий «стратегияси»дир.
Ўз уясини қурмайди. Кўплаб какку турлари тухум қўйиш учун бошқа қушларнинг уясидан фойдаланади. Урғочи какку тухумини бегона уяга яширинча ташлаб, ўз наслини парвариш қилиш масъулиятини бошқа қушларга «юклайди».
Жўжаси рақибларни уядан чиқариб юбориши мумкин. Какку жўжаси тухумдан чиққач, инстинктив равишда уядаги бошқа тухум ёки жўжаларни ташқарига улоқтириши мумкин. Натижада, уядаги ота-она қушлар бутун эътиборини фақат какку боласига қаратади.
Какку жўжаси ўзини боқаётган қушлардан анча йирик бўлиб кетиши мумкин. Шунга қарамай, «асраб олган» ота-она қушлар уни тинимсиз озиқлантиришда давом этади.
Каккулар Европа, Осиё ва Африканинг турли ҳудудларида кенг тарқалган. Айрим турлари мавсум алмашиши билан узоқ масофаларга кўчиб ўтади.
Эркак какку чиқарган ўзига хос «ку-ку» овози туфайли бу қушни таниш қийин эмас. Ҳатто кўплаб тилларда унинг номи ҳам айнан шу товушга тақлид асосида шаклланган.
Тухуми ҳам ўзига хос «ниқоб»га эга. Урғочи какку тухумини бошқа қушнинг уясига қўйишда унинг тухумларига ўхшаш ранг ва нақшдаги тухум танлаши мумкин. Бу эса уй эгасининг бегона тухумни пайқаб қолиш эҳтимолини камайтиради.
Шу сабабли какку қуши нафақат ўзининг «ку-ку» овози, балки табиатдаги ниҳоятда мураккаб ва ноодатий кўпайиш усули билан ҳам олимлар эътиборини тортиб келади.
…