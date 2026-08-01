Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)

·2·Дунё
Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)
Қисқача

Какку қуши ўз уясини қурмасдан, тухумларини яширинча бошқа қушларнинг уясига қўйиш орқали ўз наслини парвариш қилиш масъулиятини ўзгаларга юклайди. Урғочи какку бегона уяга тухум қўйишда уй егасининг тухумларига ўхшаш ранг ва нақшдаги тухумни танлайди ва бу орқали пайқаб қолиш еҳтимолини камайтиради.

Какку — табиатдаги энг ғаройиб қушлардан бири. Унинг бошқа қушлардан ажралиб турадиган энг машҳур хусусияти эса кўпайиш жараёнидаги ноодатий «стратегияси»дир.

Ўз уясини қурмайди. Кўплаб какку турлари тухум қўйиш учун бошқа қушларнинг уясидан фойдаланади. Урғочи какку тухумини бегона уяга яширинча ташлаб, ўз наслини парвариш қилиш масъулиятини бошқа қушларга «юклайди».

Жўжаси рақибларни уядан чиқариб юбориши мумкин. Какку жўжаси тухумдан чиққач, инстинктив равишда уядаги бошқа тухум ёки жўжаларни ташқарига улоқтириши мумкин. Натижада, уядаги ота-она қушлар бутун эътиборини фақат какку боласига қаратади.

Какку жўжаси ўзини боқаётган қушлардан анча йирик бўлиб кетиши мумкин. Шунга қарамай, «асраб олган» ота-она қушлар уни тинимсиз озиқлантиришда давом этади.

Каккулар Европа, Осиё ва Африканинг турли ҳудудларида кенг тарқалган. Айрим турлари мавсум алмашиши билан узоқ масофаларга кўчиб ўтади.

In qush uyasida bitta tuxum yonida patsiz, endigina chiqqan polapon yotibdi.

Эркак какку чиқарган ўзига хос «ку-ку» овози туфайли бу қушни таниш қийин эмас. Ҳатто кўплаб тилларда унинг номи ҳам айнан шу товушга тақлид асосида шаклланган.

Тухуми ҳам ўзига хос «ниқоб»га эга. Урғочи какку тухумини бошқа қушнинг уясига қўйишда унинг тухумларига ўхшаш ранг ва нақшдаги тухум танлаши мумкин. Бу эса уй эгасининг бегона тухумни пайқаб қолиш эҳтимолини камайтиради.

Шу сабабли какку қуши нафақат ўзининг «ку-ку» овози, балки табиатдаги ниҳоятда мураккаб ва ноодатий кўпайиш усули билан ҳам олимлар эътиборини тортиб келади.

ЕвропаОсиёАфрика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда