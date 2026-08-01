Тўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалди
Ўзбекистондаги тўйлардан бирида “Ўргимчак-одам” қаҳрамони либосидаги шахснинг кичик велосипедда залга кириб келгани акс етган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Видеода ушбу шахс меҳмонлар қаршисида велосипедда ҳаракатланиб, турли рақс ва шоу елементларини намойиш етгани кўринади. Кутилмаган чиқиш тўйга ташриф буюрган меҳмонларнинг еътиборини тортиб, айримлар уни телефонларига видеога олишга тушган.
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистондаги тўйлардан бирида тасвирга олинган ноодатий чиқиш акс этган видео кенг тарқалмоқда.
Видеода “Ўргимчак-одам” (Spider-Man) қаҳрамони либосидаги шахс кичик велосипедда тўйхона залига кириб келгани кўринади. У меҳмонлар қаршисида велосипедда ҳаракатланиб, турли рақс ва шоу элементларини намойиш этган.
Кутилмаган чиқиш тўйга ташриф буюрган меҳмонларнинг эътиборини тортган. Айримлар телефонларини олиб, ноодатий шоуни видеога олишга тушган.
Мазкур лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрлар уйғотди. Баъзилар бундай чиқишни тўй дастурига ўзига хослик қўшадиган қизиқарли шоу сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар эса бундай ноодатий томошалар тўйларда янги трендга айланаётганини таъкидлаган.
…