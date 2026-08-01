«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди

·1·Спорт
«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди

Австралиянинг Сидней шаҳрида кечган мавсумолди ўртоқлик беллашувида мухлислар ҳақиқий Англия Премьер-лигаси шиддати ва драмасига гувоҳ бўлишди. Машҳур «Австралия» стадионида тўқнаш келган «Челси» ва «Тоттенҳэм Хотспур» жамоалари ўртасидаги беллашувда 10 киши бўлиб қолган «шпорлар» сўнгги сонияларда ғалабани тортиб олишди.

Миллионлаб аристократлар ва «шпорлар» ишқибозларининг эътиборида бўлган ушбу ўйинда 1:2 ҳисоби қайд этилиб, турненинг энг кескин беллашувларидан бири сифатида тарихга кирди.

1. Тезкор голлар ва шов-шувли дебют: Тонали ва Эстеваонинг жавоби

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори темпда ва кескин ҳужумлар остида бошланди. Мавсум олди тайёргарлик жараёни бўлишига қарамай, икки Лондон клуби майдонда муросасиз кураш таклиф этди.

  • 17-дақиқа (0:1): «Тоттенҳэм»нинг янги аъзоси, ярим ҳимоячи Сандро Тонали жамоадаги дебют ўйинлариданоқ ўз маҳоратини намойиш этди. Тезкор ҳужум ва аниқ зарба билан Тонали ҳисобни очиб, «шпорлар»ни олдинга олиб чиқди.

  • 21-дақиқа (1:1): «Челси» бу голга жуда тезкор жавоб қайтарди. Бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эстевао рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, мувозанатни тиклади ва таблога 1:1 ҳисобини ёзиб қўйди.

Биринчи бўлим шу тариқа жанговар дуранг ва шиддатли темпда якунланди.

2. Майдондаги кескинлик: Дансонинг қизил карточкаси ва «Тоттенҳэм»нинг иродаси

Иккинчи бўлим бошланиши билан ўйин сценарийси кескин тус олди. 49-дақиқада «Тоттенҳэм» ҳимоячиси Кевин Дансо қўполлиги учун ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди.

Бир футболчи кам бўлиб қолган Анге Постекоглу шогирдлари қолган 40 дақиқадан ортиқ вақт давомида ҳимояда тартибли ўйин кўрсатишга ва қарши ҳужумларга таянишга мажбур бўлишди. «Челси» эса сон жиҳатдан устунликка эга бўлишига қарамай, рақиб мудофаасини ёриб ўтишда қийинчиликка дуч келди.

3. 90+2-дақиқадаги драма: Ришарлисоннинг ҳал қилувчи зарбаси

Ўйин дуранг билан якунланиши кутилаётган бир пайтда, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда «Тоттенҳэм» ҳақиқий матонат кўрсатди.

90+2-дақиқада киритилган тезкор қарши ҳужумни бразилиялик форвард Ришарлисон аниқ зарба билан якунлаб, «аристократлар» дарвозасини ишғол этди ва 10 киши бўлиб қолган жамоасига драматик ғалаба келтирди.

Ўртоқлик баҳси протоколи:

  • «Челси» — «Тоттенҳэм Хотспур» — 1:2

  • Голлар: Сандро Тонали 17' (0:1), Эстевао 21' (1:1), Ришарлисон 90+2' (1:2).

  • Четлатиш: Кевин Дансо 49' («Тоттенҳэм»).

  • Ўтказилган жой: «Австралия» стадиони (Сидней).

4. Ўтган мавсум сарҳисоби ва янги мавсумдаги илк имтиҳонлар

Ҳар икки клуб учун ҳам ушбу ўйин янги мавсум олдидан ўз ҳолатини синовдан ўтказиш учун муҳим пойдевор бўлди. Ўтган 2024/2025 йилги мавсум натижаларига кўра:

  • «Челси» 52 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида 10-ўрин билан кифояланган эди.

  • «Тоттенҳэм» эса 41 очко билан мураккаб мавсумни ўтказиб, 17-поғонада қолган эди.

Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми 1-турида «синие» 24 август куни сафарда «Фулхэм» меҳмони бўлади. «Шпорлар» эса 22 август куни «Брентфорд» майдонига сафар қилади.

Хулоса

Сиднейдаги «Лондон дербиси» мавсумолди беллашувлари шунчаки ўртоқлик мақомида эмаслигини яна бир бор исботлади. Бир киши кам бўлиб ғалабани тортиб олган «Тоттенҳэм» янги мавсумга руҳий томондан тайёр эканини кўрсатган бўлса, «Челси» учун сон устунлигидан фойдалана олмаслик муаммоси келажакдаги ўйинлар олдидан муҳим сигнал бўлди.

Сизнингча, янги АПЛ мавсумида «Челси» ва «Тоттенҳэм» кучли тўртликка кира оладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиБугун, 17:54Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиТоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиБугун, 17:54Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда