«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди
Австралиянинг Сидней шаҳрида кечган мавсумолди ўртоқлик беллашувида мухлислар ҳақиқий Англия Премьер-лигаси шиддати ва драмасига гувоҳ бўлишди. Машҳур «Австралия» стадионида тўқнаш келган «Челси» ва «Тоттенҳэм Хотспур» жамоалари ўртасидаги беллашувда 10 киши бўлиб қолган «шпорлар» сўнгги сонияларда ғалабани тортиб олишди.
Миллионлаб аристократлар ва «шпорлар» ишқибозларининг эътиборида бўлган ушбу ўйинда 1:2 ҳисоби қайд этилиб, турненинг энг кескин беллашувларидан бири сифатида тарихга кирди.
1. Тезкор голлар ва шов-шувли дебют: Тонали ва Эстеваонинг жавоби
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб юқори темпда ва кескин ҳужумлар остида бошланди. Мавсум олди тайёргарлик жараёни бўлишига қарамай, икки Лондон клуби майдонда муросасиз кураш таклиф этди.
17-дақиқа (0:1): «Тоттенҳэм»нинг янги аъзоси, ярим ҳимоячи Сандро Тонали жамоадаги дебют ўйинлариданоқ ўз маҳоратини намойиш этди. Тезкор ҳужум ва аниқ зарба билан Тонали ҳисобни очиб, «шпорлар»ни олдинга олиб чиқди.
21-дақиқа (1:1): «Челси» бу голга жуда тезкор жавоб қайтарди. Бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эстевао рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, мувозанатни тиклади ва таблога 1:1 ҳисобини ёзиб қўйди.
Биринчи бўлим шу тариқа жанговар дуранг ва шиддатли темпда якунланди.
2. Майдондаги кескинлик: Дансонинг қизил карточкаси ва «Тоттенҳэм»нинг иродаси
Иккинчи бўлим бошланиши билан ўйин сценарийси кескин тус олди. 49-дақиқада «Тоттенҳэм» ҳимоячиси Кевин Дансо қўполлиги учун ҳакам томонидан тўғридан-тўғри майдондан четлатилди.
Бир футболчи кам бўлиб қолган Анге Постекоглу шогирдлари қолган 40 дақиқадан ортиқ вақт давомида ҳимояда тартибли ўйин кўрсатишга ва қарши ҳужумларга таянишга мажбур бўлишди. «Челси» эса сон жиҳатдан устунликка эга бўлишига қарамай, рақиб мудофаасини ёриб ўтишда қийинчиликка дуч келди.
3. 90+2-дақиқадаги драма: Ришарлисоннинг ҳал қилувчи зарбаси
Ўйин дуранг билан якунланиши кутилаётган бир пайтда, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда «Тоттенҳэм» ҳақиқий матонат кўрсатди.
90+2-дақиқада киритилган тезкор қарши ҳужумни бразилиялик форвард Ришарлисон аниқ зарба билан якунлаб, «аристократлар» дарвозасини ишғол этди ва 10 киши бўлиб қолган жамоасига драматик ғалаба келтирди.
Ўртоқлик баҳси протоколи:
«Челси» — «Тоттенҳэм Хотспур» — 1:2
Голлар: Сандро Тонали 17' (0:1), Эстевао 21' (1:1), Ришарлисон 90+2' (1:2).
Четлатиш: Кевин Дансо 49' («Тоттенҳэм»).
Ўтказилган жой: «Австралия» стадиони (Сидней).
4. Ўтган мавсум сарҳисоби ва янги мавсумдаги илк имтиҳонлар
Ҳар икки клуб учун ҳам ушбу ўйин янги мавсум олдидан ўз ҳолатини синовдан ўтказиш учун муҳим пойдевор бўлди. Ўтган 2024/2025 йилги мавсум натижаларига кўра:
«Челси» 52 очко жамғарган ҳолда турнир жадвалида 10-ўрин билан кифояланган эди.
«Тоттенҳэм» эса 41 очко билан мураккаб мавсумни ўтказиб, 17-поғонада қолган эди.
Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми 1-турида «синие» 24 август куни сафарда «Фулхэм» меҳмони бўлади. «Шпорлар» эса 22 август куни «Брентфорд» майдонига сафар қилади.
Хулоса
Сиднейдаги «Лондон дербиси» мавсумолди беллашувлари шунчаки ўртоқлик мақомида эмаслигини яна бир бор исботлади. Бир киши кам бўлиб ғалабани тортиб олган «Тоттенҳэм» янги мавсумга руҳий томондан тайёр эканини кўрсатган бўлса, «Челси» учун сон устунлигидан фойдалана олмаслик муаммоси келажакдаги ўйинлар олдидан муҳим сигнал бўлди.
Сизнингча, янги АПЛ мавсумида «Челси» ва «Тоттенҳэм» кучли тўртликка кира оладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…