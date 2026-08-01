Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштиради

·0·Техно
Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштиради

Microsoft компанияси жаҳонда кузатилаётган хотира ресурслари тақчиллиги фонида Windows 11 операцион тизимининг қуйи ҳажмли қурилмалардаги иш фаолиятини яхшилашга киришди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компаниянинг расмий блогида эълон қилинган янги режага кўра, жорий йил охирига қадар 8 GB ва ундан кам оператив хотирага эга компьютерлар учун тизим самарадорлигини ошириш чоралари кўрилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Windows 11 ўрнатилган ва 8 GB тезкор хотирага эга бўлган компьютерларда кундалик базавий вазифаларни бажариш мумкин, бироқ ресурс талаб қиладиган жараёнларда жиддий қийинчиликлар юзага келмоқда. Жумладан, браузерда бир нечта ойналарни бир вақтнинг ўзида очиш ҳам тизим тезкорлигига салбий таъсир кўрсатиб, фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлмоқда.

Хотира тақчиллиги ва янги қурилмалар синови

Яқинда эълон қилинган янги Surface Laptop ноутбукининг 8 GB тезкор хотирага эга версияси 950 долларлик нархда сотувга чиққан эди. Мутахассислар мазкур қурилмани синовдан ўтказиш жараёнида унча оғир бўлмаган вазифаларни бажариш чоғида ҳам унумдорлик пасайишига дуч келишди. Айнан шу каби ҳолатлар Microsoft мутахассисларини операцион тизим архитектурасини қайта кўриб чиқишга ундаган кўринади.

Компания вакилларининг тушунтиришича, режалаштирилган оптималлаштириш жараёни Windows тизимининг хотира истеъмоли ҳажмини сезиларли даражада қисқартиришга қаратилган. Бу эса кундалик фойдаланувчилар учун компьютерларнинг янада тезкор, барқарор ва сезгир ишлашини кафолатлайди.

Кутилаётган ўзгаришлар ва истиқболлар

Microsoft томонидан ишлаб чиқилаётган янги дастурий ечимлар фойдаланувчиларга ортиқча харажатларсиз мавжуд қурилмалардан унумли фойдаланиш имконини бериши кутилмоқда. Тезкор хотира нархлари ва бозор талабларини ҳисобга олган ҳолда, 8 GB ҳажмли компьютерлар ҳали узоқ вақт давомида ўз аҳамиятини йўқотмаслиги муҳим аҳамият касб этади.

Мутахассисларнинг фикрича, жорий йил охиригача тақдим этиладиган оптималлаштириш янгиланишлари нафақат Surface қурилмалари, балки Windows 11 бошқарувида ишлайдиган миллионлаб бошқа шу турдаги ноутбуклар ва стасионар компьютерлар фаолиятини ҳам сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади.

MicrosoftWindows 11Оператив хотираТехнологияларЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этдиКАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 17:28iPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 16:57Иккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилдиИккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилдиБугун, 16:30Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиОддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиБугун, 15:27Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиРоскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиБугун, 14:57Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади