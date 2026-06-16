Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танлади

·193·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танлади

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг марказий чизиғини қайта қуриш ва энергия билан таъминлаш мақсадида Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча номзодини кўриб чиқмоқда. Португалиялик мутахассис Германия терма жамоаси аъзосининг ўйин услубига катта қизиқиш билдирмоқда ва уни Бернабеу майдонидаги ижодкорликни ошириш учун энг муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, Жозе Моуринью аллақачон 25 ёшли футболчининг трансфер имкониятлари бўйича дастлабки сўровларни амалга оширган. Бундеслига доирасидаги ишончли ўйинлари билан кўзга ташланган Нмеча, Мадрид клуби мураббийлар штаби эътиборини ўзининг жисмоний ҳолати ва ўйинни бошқара олиш қобилияти билан тортган.

Трансфер пойгасида кучли рақобат

Бироқ, "Қироллик клуби" бу трансфер йўлида жиддий қаршиликка дуч келиши аниқ. Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Ҳар икки клуб ўз таркибини кучайтириш мақсадида ушбу иқтидорли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш ниятида.

Шунга қарамай, Боруссия Дортмунд клуби музокараларда анча устун мавқега эга. Клуб раҳбарияти жорий йил бошида Феликс Нмеча билан 2030-йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаб, унинг арзон нархда сотилиш эҳтимолини йўққа чиқарган. Бу эса Дортмунд жамоасига ҳар қандай савдолашувда ўз шартларини қўйиш имконини беради.

Маълум қилинишича, Нмеча шартномасида 70 миллион евро миқдоридаги товон пули кўрсатилган, бироқ бу банд фақат 2027-йилнинг ёзидан бошлаб кучга киради. Бинобарин, ҳозирги трансфер ойнасида футболчини сотиб олмоқчи бўлган клуб ушбу суммадан анча юқори бўлган астрономик нархни таклиф қилиши талаб этилади.

Беллингэмнинг ўринбосаридан жамоа етакчисигача

Нмеча 2023-йилда Вольфцбург клубидан 30 миллион евро эвазига Дортмундга келиб қўшилган эди. Дастлаб у Жуд Беллингем ўрнини тўлдириши кутилган бўлса, бугунги кунга келиб жамоанинг ажралмас қисмига айланди. У "сариқ-қоралар" сафида 112 та учрашувда майдонга тушиб, 13 та гол ва 8 та голли узатмани амалга оширди.

Боруссия Дортмунд бош мураббийи Нико Ковак футболчининг ривожланишини юқори баҳолади: "Феликс тўғри йўналишда ўсмоқда. У бизнинг ярим ҳимоядаги метрономимиз бўлиб, ўйинимизни бошқаради ва жамоани етаклайди. Бизга у жуда керак", — дея таъкидлади мутахассис.

Goal.com хабарига кўра, Феликс Нмеча келаси мавсумдан бошлаб Дортмунд клубининг энг кўп маош олувчи футболчиларидан бирига айланади. Бу эса Реал Мадрид ва Англия клублари учун трансфер жараёни нафақат молиявий, балки дипломатик жиҳатдан ҳам анча мураккаб кечишидан далолат беради.

Реал МадридЖозе МоуриньюФеликс НмечаБоруссия ДортмундТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиЙошко Гвардиол «Сити» клуби билан узоқ муддатли янги шартнома имзоладиБугун, 20:08Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 19:59Родри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиРодри рақиб тактикасидан норози: Испания ЖЧ-2026 дебютида очко йўқотдиБугун, 19:53Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиБугун, 19:52Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаМанчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқдаБугун, 19:13Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди