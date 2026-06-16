Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватлади
Шимолий Америка қитъасида миллионлаб мухлисларга ҳаяжонли лаҳзаларни тақдим этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг нафақат майдондаги шиддатли баҳслари, балки кулис ортидаги таъсирли воқеалари билан ҳам дунё аҳлини ҳайратда қолдирмоқда. Куни кеча Лос-Анжелеснинг муҳташам стадионларидан бирида кечган Эрон ва Янги Зеландия миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув (2:2) нафақат яшил майдондаги интригаси, балки ундан кейин содир бўлган воқеалар билан ҳам спорт нашрларининг бош мавзусига айланди. Оғир ва сиёсий босимларга бой кечган ушбу учрашувдан сўнг, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино кутилмаганда Эрон терма жамоасининг кийиниш хонасига ташриф буюрди.
ФИФА раҳбарининг таъсирли нутқи ва ички эътирофи
Дунё футболининг бош раҳбари сиёсий машаққатлар ва оғир логистика шароитида тўп сураётган форс футболчилари билан шахсан учрашиб, уларга ўз далдасини билдирди. Жанни Инфантинонинг самимий ва руҳлантирувчи нутқи эронлик чарчоқ нималигини билмас йигитлар ва мураббийлар штаби томонидан давомли олқишлар билан кутиб олинди.
ФИФА президенти Жанни Инфантинонинг Эрон жамоасига йўллаган нутқи:
«Бугунги учрашув сизлар учун ҳақиқатан ҳам ўта мураккаб ва қийин кечди. Агар майдонда бирозгина омад сизга кулиб боққанида, бугун ҳақли равишда зафар қучишингиз мумкин эди. Лекин шунга қарамай, сиз юқори даражадаги мазмунли ўйин намойиш этдингиз.
Олдинда сизни яна иккита жуда муҳим беллашув кутиб турибди ва мен ишонаманки, сиз яшил майдондаги чиқишларингиз билан яна бутун дунёни фахрлантира оласиз. Мусобақа давомида қандай мураккаб тўсиқлар, оғир йўллар ва чекловлар орқали бу ерга келаётганингизни жуда яхши биламан ва сизни тўлиқ тушуниб турибман. Бироқ сиз мана шу синовларнинг барчасидан кўра кучлироқ эканлигингизни исботладингиз. Сиз бугун нафақат футбол ўйнадингиз, балки бутун стадионни бирлаштира олдингиз. Бутун башариятга тинчлик ва кучли спорт сигналини йўллай олдингиз. Бунинг учун сизга катта раҳмат!»
Қуйидаги ташкилий ва сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали Эрон терма жамоасининг Лос-Анжелесдаги баҳси, ФИФА раҳбарининг ташрифи ва жамоа дуч келаётган чекловлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва ўйин ўтказилган шаҳар
1-турдаги жанговар натижа
Кийиниш хонасига ташриф буюрган олий меҳмон
ФИФА раҳбари эътироф этган асосий жиҳат
Ўйиндан сўнг қабул қилинган кескин қарор
Эрон жамоасининг вақтинчалик машғулот қароргоҳи
ЖЧ-2026, Лос-Анжелес
(АҚШ ҳудуди)
2:2 (Дуранг)
Янги Зеландияга қарши
Жанни Инфантино
(ФИФА президенти)
Сунъий тўсиқлардан кучлилик ва стадионни бирлаштириш
АҚШ ҳудудини зудлик билан тарк этиш
Мексика (Тихуана базаси)
(Чегара орти ҳудуди)
Стадиондаги бирдамлик ва чегара ортидаги ҳақиқат
Таъкидлаб ўтиш жоизки, ушбу ҳаяжонли ўйин АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида юқори аншлаг остида ўтди. Бироқ учрашув финал ҳуштаги чалиниши билан Эрон терма жамоаси учун яна ўша ноқулай ташкилий машаққатлар бошланди. Сиёсий виза чекловлари сабабли, ўйин тугаши биланоқ жамоа аъзоларига зудлик билан АҚШ ҳудудини бўшатиб қўйиш ва қўшни Мексикадаги машғулот қароргоҳига қайтиш буйруғи берилган.
ФИФА президентининг шахсан ўзи жамоа кийиниш хонасига кириб, уларга далда бериши — халқаро ташкилот ҳам спортчилар дуч келаётган сиёсий босимлардан хабардор экани ва уларни қўллаб-қувватлашини англатади. Эронлик футболчилар ташкилий қийинчиликларга қарамай, мундиалда ҳақиқий ирода кўрсатишда давом этишмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, ФИФА ва дунё грандларининг кулис ортидаги сирлари, спорт юлдузларининг ҳаётига оид энг ишончли ва тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…