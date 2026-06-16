Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоланди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўз ҳимоя чизиғининг етакчиси Антонио Рюдигер билан амалдаги келишувни узайтирганини расман эълон қилди. Кўплаб миш-мишларга чек қўйган ушбу қарор жамоанинг мудофаа барқарорлигини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Германиялик тажрибали ҳимоячи эндиликда 2027-йилнинг июнига қадар "Қироллик клуби" шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 33 ёшли марказий ҳимоячи дастлаб узоқроқ муддатли шартнома тарафдори бўлган эди. Бироқ у клубнинг ёши ўтган футболчиларга нисбатан қўллайдиган қатъий сиёсатини ҳурмат қилган ҳолда, бир йиллик узайтириш шартига рози бўлди. Реал Мадрид раҳбарияти одатда маълум ёшдан ошган ўйинчиларга фақат бир мавсумлик янгиланишларни таклиф этади ва Рюдигер ушбу тизимга бўйсунишни танлади.
Клуб сиёсати ва ҳимоядаги етакчиликМадридликлар Дани Карвахаль ва Давид Алаба каби тажрибали ҳимоячилар билан хайрлашганидан сўнг, Рюдигернинг жамоада қолиши ўта муҳим аҳамият касб этди. Собиқ Челси аъзоси бўлган футболчи 2022-йилда эркин агент сифатида Мадридга келганидан буён нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам ҳақиқий етакчига айланди. Унинг тажрибаси ва жанговарлиги жамоанинг ёш ҳимоячилари учун намуна бўлиб хизмат қилмоқда.
Клуб томонидан берилган расмий баёнотда шундай дейилади: "Реал Мадрид КФ ва Антонио Рюдигер ўзаро келишувга эришдилар, унга кўра футболчи 2027-йил 30-июнгача клубда қолади". Ушбу хабардан сўнг футболчи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида клуб логотипи ва "Менинг клубим" деган ёзув билан ўз миннатдорчилигини ижор этди.
Соғлиқ билан боғлиқ муаммолар ва матонатЎтган мавсум Рюдигер учун осон кечмади. У сурункали оғриқлар ва жисмоний муаммолар билан курашишига тўғри келди. Ҳатто Лондонга бориб, махсус муолажалар олгани ва жарроҳлик амалиётини ўтагани ҳам маълум. Шунга қарамай, у кўплаб ўйинларда оғриқни енгиб, тўлиқ формада бўлмаса-да, юқори савияда тўп сурди. Унинг бундай матонати ҳам мухлислар, ҳам клуб раҳбарияти томонидан юксак баҳоланди.
Эндиликда Антонио Рюдигер янги тайинланган бош мураббий Жозе Моуринью қўл остида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилади. Мавсум якунига келиб ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаган ҳимоячи янги чақириқларга тайёр эканини кўрсатди. Ҳозирда футболчининг асосий эътибори Германия терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатига қаратилган.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер янгилиги қизиқарли, боиси Реал Мадрид мамлакатимизда энг кўп мухлисга эга клублардан бири саналади. Рюдигернинг қолиши жамоанинг Чемпионлар лигаси ва Испания чемпионатидаги амбициялари ўзгармаслигидан далолат беради.
…