Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоланди

·43·Спорт
Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоланди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўз ҳимоя чизиғининг етакчиси Антонио Рюдигер билан амалдаги келишувни узайтирганини расман эълон қилди. Кўплаб миш-мишларга чек қўйган ушбу қарор жамоанинг мудофаа барқарорлигини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Германиялик тажрибали ҳимоячи эндиликда 2027-йилнинг июнига қадар "Қироллик клуби" шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 33 ёшли марказий ҳимоячи дастлаб узоқроқ муддатли шартнома тарафдори бўлган эди. Бироқ у клубнинг ёши ўтган футболчиларга нисбатан қўллайдиган қатъий сиёсатини ҳурмат қилган ҳолда, бир йиллик узайтириш шартига рози бўлди. Реал Мадрид раҳбарияти одатда маълум ёшдан ошган ўйинчиларга фақат бир мавсумлик янгиланишларни таклиф этади ва Рюдигер ушбу тизимга бўйсунишни танлади.

Клуб сиёсати ва ҳимоядаги етакчилик

Мадридликлар Дани Карвахаль ва Давид Алаба каби тажрибали ҳимоячилар билан хайрлашганидан сўнг, Рюдигернинг жамоада қолиши ўта муҳим аҳамият касб этди. Собиқ Челси аъзоси бўлган футболчи 2022-йилда эркин агент сифатида Мадридга келганидан буён нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам ҳақиқий етакчига айланди. Унинг тажрибаси ва жанговарлиги жамоанинг ёш ҳимоячилари учун намуна бўлиб хизмат қилмоқда.

Клуб томонидан берилган расмий баёнотда шундай дейилади: "Реал Мадрид КФ ва Антонио Рюдигер ўзаро келишувга эришдилар, унга кўра футболчи 2027-йил 30-июнгача клубда қолади". Ушбу хабардан сўнг футболчи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида клуб логотипи ва "Менинг клубим" деган ёзув билан ўз миннатдорчилигини ижор этди.

Соғлиқ билан боғлиқ муаммолар ва матонат

Ўтган мавсум Рюдигер учун осон кечмади. У сурункали оғриқлар ва жисмоний муаммолар билан курашишига тўғри келди. Ҳатто Лондонга бориб, махсус муолажалар олгани ва жарроҳлик амалиётини ўтагани ҳам маълум. Шунга қарамай, у кўплаб ўйинларда оғриқни енгиб, тўлиқ формада бўлмаса-да, юқори савияда тўп сурди. Унинг бундай матонати ҳам мухлислар, ҳам клуб раҳбарияти томонидан юксак баҳоланди.

Эндиликда Антонио Рюдигер янги тайинланган бош мураббий Жозе Моуринью қўл остида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилади. Мавсум якунига келиб ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаган ҳимоячи янги чақириқларга тайёр эканини кўрсатди. Ҳозирда футболчининг асосий эътибори Германия терма жамоаси билан 2026-йилги Жаҳон чемпионатига қаратилган.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер янгилиги қизиқарли, боиси Реал Мадрид мамлакатимизда энг кўп мухлисга эга клублардан бири саналади. Рюдигернинг қолиши жамоанинг Чемпионлар лигаси ва Испания чемпионатидаги амбициялари ўзгармаслигидан далолат беради.

Реал МадридАнтонио РюдигерТрансферФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди