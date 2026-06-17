Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилди
Германия Бундеслигасининг етакчи клубларидан бири РБ Лейпциг кутилмаган қарорни эълон қилди: жамоа бош мураббийи Оле Вернер бир йиллик фаолиятидан сўнг ўз лавозимидан озод этилди. Гарчи жамоа якунланган мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, клуб раҳбарияти ривожланиш суръатидан қониқмаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ўзгариш Ред Булл тизимида футбол операциялари бўйича раҳбарликни қўлга олган Юрген Клоппнинг янги стратегияси доирасида амалга оширилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Оле Вернер билан бирга унинг ёрдамчилари Патрик Колманн ва Том Сихон ҳам жамоани тарк этган. Клуб спорт директори Марсель Шефернинг таъкидлашича, жамоага янгича тактик ёндашув ва ривожланишнинг янги босқичи зарур.
Янги мураббий: Мартин Демичелис қайтмоқдаРБ Лейпциг раҳбарияти Вернернинг ўрнини тўлдириш учун узоқ вақт қидирмади. Мюнхеннинг Бавария жамоаси собиқ ҳимоячиси, аргентиналик Мартин Демичелис клубнинг янги бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда. Sky Sport маълумотларига кўра, Лейпциг ушбу мутахассисни Испаниянинг Малорка клубидан олиб келиш учун 2,5 миллион евро миқдоридаги товон пулини тўлашга тайёр.
45 ёшли Мартин Демичелис Германия футболи учун бегона эмас. У узоқ йиллар Бавария сафида тўп сурган ва кейинчалик ушбу клубнинг ёшлар тизимида мураббий бўлиб ишлаган. Унинг Ривер Плейт жамоасидаги муваффақиятли фаолияти ва замонавий футболга бўлган қарашлари Юрген Клопп ва Ред Булл раҳбариятининг эътиборини тортган.
Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Демичелис билан 2028-йилга қадар мўлжалланган шартнома имзоланиши кутилмоқда. Бу мутахассис учун Бундеслигадаги илк жиддий синов бўлади, чунки РБ Лейпциг нафақат Германия чемпионатида, балки халқаро майдонларда ҳам юқори мақсадларни кўзлаган.
Ушбу тайинлов Ред Булл тизимидаги катта ўзгаришларнинг бошланиши сифатида кўрилмоқда. Юрген Клопп бошчилигидаги янги бошқарув 2026-2027-йилги мавсумга қадар жамоанинг ўзига хос тактик идентификациясини шакллантиришни мақсад қилган. РБ Лейпциг мухлислари учун бу янгилик кутилмаган бўлса-да, мутахассислар аргентиналик мураббийнинг келиши жамоага янги қон олиб киришига ишонмоқдалар.
…