Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилди

·27·Спорт
Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилди

Германия Бундеслигасининг етакчи клубларидан бири РБ Лейпциг кутилмаган қарорни эълон қилди: жамоа бош мураббийи Оле Вернер бир йиллик фаолиятидан сўнг ўз лавозимидан озод этилди. Гарчи жамоа якунланган мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, клуб раҳбарияти ривожланиш суръатидан қониқмаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ўзгариш Ред Булл тизимида футбол операциялари бўйича раҳбарликни қўлга олган Юрген Клоппнинг янги стратегияси доирасида амалга оширилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Оле Вернер билан бирга унинг ёрдамчилари Патрик Колманн ва Том Сихон ҳам жамоани тарк этган. Клуб спорт директори Марсель Шефернинг таъкидлашича, жамоага янгича тактик ёндашув ва ривожланишнинг янги босқичи зарур.

Янги мураббий: Мартин Демичелис қайтмоқда

РБ Лейпциг раҳбарияти Вернернинг ўрнини тўлдириш учун узоқ вақт қидирмади. Мюнхеннинг Бавария жамоаси собиқ ҳимоячиси, аргентиналик Мартин Демичелис клубнинг янги бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқда. Sky Sport маълумотларига кўра, Лейпциг ушбу мутахассисни Испаниянинг Малорка клубидан олиб келиш учун 2,5 миллион евро миқдоридаги товон пулини тўлашга тайёр.

45 ёшли Мартин Демичелис Германия футболи учун бегона эмас. У узоқ йиллар Бавария сафида тўп сурган ва кейинчалик ушбу клубнинг ёшлар тизимида мураббий бўлиб ишлаган. Унинг Ривер Плейт жамоасидаги муваффақиятли фаолияти ва замонавий футболга бўлган қарашлари Юрген Клопп ва Ред Булл раҳбариятининг эътиборини тортган.

Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган. Демичелис билан 2028-йилга қадар мўлжалланган шартнома имзоланиши кутилмоқда. Бу мутахассис учун Бундеслигадаги илк жиддий синов бўлади, чунки РБ Лейпциг нафақат Германия чемпионатида, балки халқаро майдонларда ҳам юқори мақсадларни кўзлаган.

Ушбу тайинлов Ред Булл тизимидаги катта ўзгаришларнинг бошланиши сифатида кўрилмоқда. Юрген Клопп бошчилигидаги янги бошқарув 2026-2027-йилги мавсумга қадар жамоанинг ўзига хос тактик идентификациясини шакллантиришни мақсад қилган. РБ Лейпциг мухлислари учун бу янгилик кутилмаган бўлса-да, мутахассислар аргентиналик мураббийнинг келиши жамоага янги қон олиб киришига ишонмоқдалар.

РБ ЛейпцигБундеслигаМартин ДемичелисЮрген КлоппТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиЖаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиБугун, 19:14Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиУч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиКеча, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди