Аббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 1-турида урган тарихий голидан сўнг қисқа интервю берди.
Журналист ундан киритган голини кимга бағишлаганини сўради.
Файзуллаев бу саволга жавобан голни, аввало, оиласига ҳамда бўлажак рафиқасига бағишлашини айтди.
«Бу голни, аввало, оиламга ҳамда бўлажак рафиқамга бағишлайман», — деди Аббосбек Файзуллаев.
Унинг бу жавоби мухлислар орасида илиқ кутиб олинди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…