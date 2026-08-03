Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?
Goal.com нашри хабар қилишича, ўтган ёзда Реал Мадрид сафига қўшилган Трент Александр-Арнолд фаолиятидаги қийин давр сабабли Ливерпулга қайтарилиши муҳокама қилинмоқда. Ҳимоячининг Испаниядаги фаолияти кутилганидек кечмагани ва Мерсейсиде клубининг ўнг қанотидаги муаммолар мутахассисларни бу қадамни қайта кўриб чиқишга ундамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ўз тарбияланувчиси бўлган ҳимоячи собиқ жамоасини тарк этиб, Мадридга йўл олгани кўплаб мухлисларнинг ҳафсаласини пир қилган ва улар ўртасида совуқчилик юзага келтирган эди. Бироқ Испаниядаги вазият англиялик футболчи учун ўта оғир келди ва у ўтган мавсум Ла Лирага бор-йўғи 14 та учрашувда асосий таркибда майдонга тушди.
Испаниядаги қийинчиликлар ва таркибдаги ўзгаришларталкСПОРТъс Трансфер Инсидерс кўрсатувида сўз олган эксперт Анжелина Келлининг фикрича, Ливерпул раҳбарияти ҳиссиётларни четга суриб, жамоадаги мавжуд кадрлар тақчиллигини ҳал қилиш учун ушбу трансфер вариантини ўрганиб чиқиши лозим. Унга кўра, жамоанинг ўнг қанот ҳимоясида муаммолар юзага келган.
Хусусан, Конор Бредлининг жароҳат олгани ва Жереми Фримпонгнинг кўпроқ ҳужумкор позицияда яхшироқ ҳаракат қилиши Ливерпулга ушбу чизиқда янги куч кераклигини кўрсатмоқда. Мадрид клуби эса Дензел Думфрисни ўз сафига қўшиб олгач, бош мураббий Жозе Моуринью айнан нидерландиялик футболчининг жисмоний ва ҳимоядаги барқарорлигига кўпроқ таянмоқда.
Клуб ва мухлислар учун муросали йўлДензел Думфриснинг келиши Трент Александр-Арнолднинг Мадрид клубидаги мавқеини янада пасайтириб юборди ва уни захирага ўтириб қўйди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, шароитлар ўзгаргани сабабли томонлар ўтган ҳафсаласизликларни унутиб, ўзаро манфаатли музокараларга киришиши мантиқий қадам бўларди.
Албатта, футболчининг ўтмишдаги қарори мухлислар қалбидан жой олган ишончга путур етказган эди. Бироқ профессионал футболдаги воқеликлар ва жамоанинг спортий эҳтиёжлари кўпинча шахсий ранжлардан устун туришни талаб қилади ва бу ҳолатда кечиримли бўлиш вақти келгани айтилмоқда.
Ҳозирча расмий таклифлар илгари сурилмаган бўлса-да, Англия матбуотида бу мавзу кенг муҳокама қилинмоқда. Ливерпул раҳбарияти ёзги трансферлар ойнасида ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш йўлларини излар экан, ўз тарбияланувчисини қайтариш варианти жиддий бошқотирмага айланиши турган гап.
…