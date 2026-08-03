Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?

·0·Спорт
Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми?

Goal.com нашри хабар қилишича, ўтган ёзда Реал Мадрид сафига қўшилган Трент Александр-Арнолд фаолиятидаги қийин давр сабабли Ливерпулга қайтарилиши муҳокама қилинмоқда. Ҳимоячининг Испаниядаги фаолияти кутилганидек кечмагани ва Мерсейсиде клубининг ўнг қанотидаги муаммолар мутахассисларни бу қадамни қайта кўриб чиқишга ундамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ўз тарбияланувчиси бўлган ҳимоячи собиқ жамоасини тарк этиб, Мадридга йўл олгани кўплаб мухлисларнинг ҳафсаласини пир қилган ва улар ўртасида совуқчилик юзага келтирган эди. Бироқ Испаниядаги вазият англиялик футболчи учун ўта оғир келди ва у ўтган мавсум Ла Лирага бор-йўғи 14 та учрашувда асосий таркибда майдонга тушди.

Испаниядаги қийинчиликлар ва таркибдаги ўзгаришлар

талкСПОРТъс Трансфер Инсидерс кўрсатувида сўз олган эксперт Анжелина Келлининг фикрича, Ливерпул раҳбарияти ҳиссиётларни четга суриб, жамоадаги мавжуд кадрлар тақчиллигини ҳал қилиш учун ушбу трансфер вариантини ўрганиб чиқиши лозим. Унга кўра, жамоанинг ўнг қанот ҳимоясида муаммолар юзага келган.

Хусусан, Конор Бредлининг жароҳат олгани ва Жереми Фримпонгнинг кўпроқ ҳужумкор позицияда яхшироқ ҳаракат қилиши Ливерпулга ушбу чизиқда янги куч кераклигини кўрсатмоқда. Мадрид клуби эса Дензел Думфрисни ўз сафига қўшиб олгач, бош мураббий Жозе Моуринью айнан нидерландиялик футболчининг жисмоний ва ҳимоядаги барқарорлигига кўпроқ таянмоқда.

Клуб ва мухлислар учун муросали йўл

Дензел Думфриснинг келиши Трент Александр-Арнолднинг Мадрид клубидаги мавқеини янада пасайтириб юборди ва уни захирага ўтириб қўйди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, шароитлар ўзгаргани сабабли томонлар ўтган ҳафсаласизликларни унутиб, ўзаро манфаатли музокараларга киришиши мантиқий қадам бўларди.

Албатта, футболчининг ўтмишдаги қарори мухлислар қалбидан жой олган ишончга путур етказган эди. Бироқ профессионал футболдаги воқеликлар ва жамоанинг спортий эҳтиёжлари кўпинча шахсий ранжлардан устун туришни талаб қилади ва бу ҳолатда кечиримли бўлиш вақти келгани айтилмоқда.

Ҳозирча расмий таклифлар илгари сурилмаган бўлса-да, Англия матбуотида бу мавзу кенг муҳокама қилинмоқда. Ливерпул раҳбарияти ёзги трансферлар ойнасида ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш йўлларини излар экан, ўз тарбияланувчисини қайтариш варианти жиддий бошқотирмага айланиши турган гап.

Трент Александр-АрнолдЛиверпулРеал МадридТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этдиВинисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этдиБугун, 02:20Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиЛиверпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиБугун, 01:31Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаЖозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаБугун, 01:31Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиЯн Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиБугун, 01:20Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда