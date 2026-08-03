Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошлади
Жаҳон бозорида юзага келган глобал хотира чипи танқислиги Apple компаниясининг энг оммабоп компьютерлари қаторига кирувчи MacBook Air қурилмалари етказиб беришига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Bloomberg нашри мухбири Mark Gurmanнинг хабар беришича, сунъий интеллект технологияларини жадал ривожлантираётган компанияларнинг ўта юқори талаби сабабли юзага келган бу муаммо аввалроқ Mac mini ва Mac Studio каби ихтисослашган моделлар таъминотида сезилган эди, эндиликда эса вазият янада жиддийлашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда чакана савдо тармоқлари MacBook Air захиралари аввалгидан кўра сезиларли даражада чекланиб қолганини билдиришмоқда. Apple расмий веб-сайти орқали ушбу ноутбукни харид қилмоқчи бўлган фойдаланувчилар август ойининг иккинчи ярмигача ёки айрим махсус конфигурациялар учун ҳатто сентябргача кутишга мажбур бўлаётгани маълум қилинди.
Муаммони ҳал қилиш чоралариMark Gurmanнинг қайд этишича, Apple юзага келган танқислик шароитида таъминот занжирини барқарорлаштириш ҳамда вазиятдан чиқиш учун бир нечта кескин чораларни кўрмоқда. Жумладан, компания маҳсулот нархларини оширишга ҳамда хотира чипларини етказиб бериш учун қўшимча равишда Хитой етказиб берувчилари билан ҳамкорлик қилишга мажбур бўлмоқда.
Шу билан бирга, юзага келган тақчиллик Apple компаниясининг анъанавий маркетинг режаларига ҳам ўзгартириш киритишга сабаб бўлди. Хусусан, компания ўқувчилар ва талабалар учун мўлжалланган анъанавий ўқув мавсуми олдидаги акциясини июль ойидан бошлаб кейинроққа сурди.
Маркетинг стратегиясидаги ўзгаришларТаъминотдаги узилишлар сабабли Apple ўз реклама материалларида илк бор бошқа ёндашувни қўлламоқда. Жорий маркетинг кампаниясида эътибор асосан MacBook Pro ноутбукининг базавий моделига қаратилмоқда. Компания ҳатто ўз харидорларини олдиндан огоҳлантириб, реклама материалларида «MacBook Air мавжудлигига қараб тақдим этилади», деган огоҳлантирувчи ёзувни ҳам жойлаштирган.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект ва маълумотлар марказларини ривожлантириш учун яримўтказгичли хотира чипларига бўлган глобал талабнинг ортиши яқин ойларда истеъмолчилар электроника бозорига, жумладан, ноутбуклар нархи ва мавжудлигига ўз таъсирини кўрсатишда давом этади.
…