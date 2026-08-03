Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошлади

·0·Техно
Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошлади

Жаҳон бозорида юзага келган глобал хотира чипи танқислиги Apple компаниясининг энг оммабоп компьютерлари қаторига кирувчи MacBook Air қурилмалари етказиб беришига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Bloomberg нашри мухбири Mark Gurmanнинг хабар беришича, сунъий интеллект технологияларини жадал ривожлантираётган компанияларнинг ўта юқори талаби сабабли юзага келган бу муаммо аввалроқ Mac mini ва Mac Studio каби ихтисослашган моделлар таъминотида сезилган эди, эндиликда эса вазият янада жиддийлашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда чакана савдо тармоқлари MacBook Air захиралари аввалгидан кўра сезиларли даражада чекланиб қолганини билдиришмоқда. Apple расмий веб-сайти орқали ушбу ноутбукни харид қилмоқчи бўлган фойдаланувчилар август ойининг иккинчи ярмигача ёки айрим махсус конфигурациялар учун ҳатто сентябргача кутишга мажбур бўлаётгани маълум қилинди.

Муаммони ҳал қилиш чоралари

Mark Gurmanнинг қайд этишича, Apple юзага келган танқислик шароитида таъминот занжирини барқарорлаштириш ҳамда вазиятдан чиқиш учун бир нечта кескин чораларни кўрмоқда. Жумладан, компания маҳсулот нархларини оширишга ҳамда хотира чипларини етказиб бериш учун қўшимча равишда Хитой етказиб берувчилари билан ҳамкорлик қилишга мажбур бўлмоқда.

Шу билан бирга, юзага келган тақчиллик Apple компаниясининг анъанавий маркетинг режаларига ҳам ўзгартириш киритишга сабаб бўлди. Хусусан, компания ўқувчилар ва талабалар учун мўлжалланган анъанавий ўқув мавсуми олдидаги акциясини июль ойидан бошлаб кейинроққа сурди.

Маркетинг стратегиясидаги ўзгаришлар

Таъминотдаги узилишлар сабабли Apple ўз реклама материалларида илк бор бошқа ёндашувни қўлламоқда. Жорий маркетинг кампаниясида эътибор асосан MacBook Pro ноутбукининг базавий моделига қаратилмоқда. Компания ҳатто ўз харидорларини олдиндан огоҳлантириб, реклама материалларида «MacBook Air мавжудлигига қараб тақдим этилади», деган огоҳлантирувчи ёзувни ҳам жойлаштирган.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект ва маълумотлар марказларини ривожлантириш учун яримўтказгичли хотира чипларига бўлган глобал талабнинг ортиши яқин ойларда истеъмолчилар электроника бозорига, жумладан, ноутбуклар нархи ва мавжудлигига ўз таъсирини кўрсатишда давом этади.

MacBook AirAppleХотира танқислигиMark GurmanТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиХитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиБугун, 02:54SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиБугун, 01:25iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиiPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиКеча, 23:54IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади