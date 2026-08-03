Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилди

·0·Техно
Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилди

Хитойлик мутахассислар Ер сайёрасига хавф солиши мумкин бўлган йирик астероидлардан ҳимояланишнинг ўзига хос ва самарали усулини ишлаб чиқишди. Спасе: Ссиенсе & Течнологй журналида чоп этилган тадқиқотга кўра, ядро зарядини осмон жисмининг юзасида эмас, балки унинг ичида портлатиш анча юқори натижа бериши маълум бўлди. Ушбу илмий иш Хитой ракета-космика технологиялари академияси (Чина Академй оф Лаунч Веҳикле Течнологй) олимлари гуруҳи томонидан амалга оширилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ядро портлашининг янги механизми

Мутахассирлар ўтказган компьютер моделлаштириш натижаларига кўра, хавфли осмон жисмини йўқ қилиш ёки унинг траекториясини ўзгартириш учун аввал астероидда чуқур минбар ҳосил қилиш, сўнгра ядро қуролини ўша ерга жойлаштириш лозим. Мазкур икки босқичли ёндашув ядро зарядини тўғридан-тўғри юқори тезликда уриш уринишларига қараганда муҳандислик нуқтаи назаридан ҳам анча содда ва ишончли экани аниқланди.

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, тахминан 100 метр диаметрли астероидни бутунлай вайрон қилиш учун қуввати 3 мегатоннага тенг бўлган портлаш талаб этилади. Бу кўрсаткич тахминан 200 та атом бомбасининг қувватига тенгдир. Ҳажми 50 метрли объектлар учун эса 300 килотонналик заряднинг ўзи етарли бўлади. Олимларнинг таъкидлашича, энг юқори самарадорликка заряд тахминан 30 метр чуқурликка ўрнатилганда эришилади.

Глобал хавфсизлик ва келажакдаги миссиялар

Тадқиқот натижалари диаметри 1 километр бўлган улкан астероид учун ҳам бундай усул тезликни секундига 30 сантиметрга ўзгартириш имконини беришини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич NASA агентлигининг 2022-йилда амалга оширилган ДАРТ (Доубле Астероид Редиректион Тест) миссиясига нисбатан тахминан 110 баробар юқори натижани таъминлайди. Ўшанда космик аппарат тўқнашуви натижасида астероид тезлиги секундига атиги 2,7 миллиметрга ўзгарган эди.

Янги усул жисмга энергиянинг сезиларли қисмини узатиш имконини бериб, уни вайрон қилиш ёки оғдириш самарадорлигини кескин оширади. Бироқ муаллифлар бундай ҳимоя чоралари фақат хавфли астероидлар ўз вақтида аниқлангандагина самара беришини эслатишади. Миссияни бажариш учун махсус космик аппаратларни ишлаб чиқиш, оғир ракета-ташувчилар ёрдамида уларни коинотга учириш ҳамда зарурий инфратузилмани тайёрлаш талаб этилади. Ушбу илмий иш келгусида Ер юзини коинотдан келадиган кутилмаган таҳдидлардан асраш бўйича янги дастурлар учун назорат пойдеворини яратади.

АстероидКоинотХитойИлм-фанТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиБугун, 02:50SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиSpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилдиБугун, 02:29Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиБугун, 01:25iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиiPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиКеча, 23:54IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади