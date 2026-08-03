SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилди
Тарихдаги энг йирик IPO'дан сўнг SpaceX компаниясининг акциялари кескин қулашни бошдан кечирди ва бу молиявий бозорларда жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Фортуне нашри маълумотларига кўра, июн ойининг ўрталаридан буён компания қимматли қоғозлари 46 фоизга арзонлашиб, ҳар бир акция нархи 201,80 долларлик рекорд кўрсаткичдан 108 доллар атрофигача тушиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу салбий тенденция фонида миллиардер Илон Маскнинг умумий бойлиги ҳам кескин қисқарди. Унинг капитали энг юқори чўққидаги 1,33 триллион доллардан тахминан 684 миллиард долларгача камайди. Шундай қилиб, йўқотишлар миқдори 600 миллиард доллардан ошиб кетди ва Маскнинг бойлиги SpaceX биржага чиқишидан аввалги даражадан ҳам пастлаб кетди.
Молиявий синовлар ва бозор босимиКомпания олдида турган навбатдаги жиддий синов сифатида оммавий мақомдаги илк молиявий ҳисоботнинг келаси ҳафтада эълон қилиниши кутилмоқда. Шунингдек, келаси ойда дастлабки инвесторлар ҳамда ходимларга тегишли бўлган 911,5 миллионгача акциянинг блокдан чиқарилиши муҳим воқеа бўлади. Агар ушбу қимматли қоғозларнинг сезиларли қисми бозорга чиқарилса, котировкаларга босим янада кучайиши мумкин.
Айни пайтда акциялар қийматининг янада пасайишидан манфаатдор бўлган ўйинчилар фаоллиги ҳам ортиб бормоқда. Нашр маълумотларига кўра, қисқа позициялар ҳажми тахминан 219 миллион акцияни ташкил этиб, июн ойининг ўрталарига нисбатан деярли 10 баробарга кўпайган ва эркин муомаладаги акцияларнинг учдан биридан ошган.
Бозор контексти ва истиқболларВазиятни яна-да мураккаблаштирган омиллардан бири Tesla акцияларининг чораклик ҳисоботидан сўнг 17 фоизга арзонлашгани бўлди. Экспертларнинг фикрича, бунга сунъий интеллект йўналишидаги дастлабки шов-шувнинг пасайиши ҳамда микрочиқ ишлаб чиқарувчилар акцияларининг тушиши сабабли инвесторларнинг юқори хавфли технологик активларга бўлган қизиқиши умумий тарзда совигани сабаб бўлган.
Bloomberg хабарига кўра, Morgan Stanley таҳлилчилари ҳозирги 100 доллар атрофидаги нархда бозор SpaceX компаниясининг сунъий интеллект йўналишидаги салоҳиятини деярли эътиборга олмай қўйганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, капитализациянинг пасайишига қарамадан, SpaceX космик учиришлар бозоридаги етакчилигини сақлаб қолмоқда ва Starlink сунъий йўлдош тармоғини кенгайтиришда давом этмоқда.
Илон Маск компания 2030-йилга бориб йиллик тушумини 1 триллион долларга етказишига умид қилишини билдиришда давом этмоқда. Яқин ҳафталар, хусусан илк молиявий натижаларнинг эълон қилиниши ва катта ҳажмдаги блокдан чиқарилган акцияларнинг бозорга чиқиши компаниянинг жорий қиймати инвесторлар кутган даражада эканини баҳолаш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…