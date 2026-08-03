SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилди

·0·Техно
SpaceX акцияларининг кескин тушиши Илон Маскни 600 млрд доллардан маҳрум қилди

Тарихдаги энг йирик IPO'дан сўнг SpaceX компаниясининг акциялари кескин қулашни бошдан кечирди ва бу молиявий бозорларда жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди. Фортуне нашри маълумотларига кўра, июн ойининг ўрталаридан буён компания қимматли қоғозлари 46 фоизга арзонлашиб, ҳар бир акция нархи 201,80 долларлик рекорд кўрсаткичдан 108 доллар атрофигача тушиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу салбий тенденция фонида миллиардер Илон Маскнинг умумий бойлиги ҳам кескин қисқарди. Унинг капитали энг юқори чўққидаги 1,33 триллион доллардан тахминан 684 миллиард долларгача камайди. Шундай қилиб, йўқотишлар миқдори 600 миллиард доллардан ошиб кетди ва Маскнинг бойлиги SpaceX биржага чиқишидан аввалги даражадан ҳам пастлаб кетди.

Молиявий синовлар ва бозор босими

Компания олдида турган навбатдаги жиддий синов сифатида оммавий мақомдаги илк молиявий ҳисоботнинг келаси ҳафтада эълон қилиниши кутилмоқда. Шунингдек, келаси ойда дастлабки инвесторлар ҳамда ходимларга тегишли бўлган 911,5 миллионгача акциянинг блокдан чиқарилиши муҳим воқеа бўлади. Агар ушбу қимматли қоғозларнинг сезиларли қисми бозорга чиқарилса, котировкаларга босим янада кучайиши мумкин.

Айни пайтда акциялар қийматининг янада пасайишидан манфаатдор бўлган ўйинчилар фаоллиги ҳам ортиб бормоқда. Нашр маълумотларига кўра, қисқа позициялар ҳажми тахминан 219 миллион акцияни ташкил этиб, июн ойининг ўрталарига нисбатан деярли 10 баробарга кўпайган ва эркин муомаладаги акцияларнинг учдан биридан ошган.

Бозор контексти ва истиқболлар

Вазиятни яна-да мураккаблаштирган омиллардан бири Tesla акцияларининг чораклик ҳисоботидан сўнг 17 фоизга арзонлашгани бўлди. Экспертларнинг фикрича, бунга сунъий интеллект йўналишидаги дастлабки шов-шувнинг пасайиши ҳамда микрочиқ ишлаб чиқарувчилар акцияларининг тушиши сабабли инвесторларнинг юқори хавфли технологик активларга бўлган қизиқиши умумий тарзда совигани сабаб бўлган.

Bloomberg хабарига кўра, Morgan Stanley таҳлилчилари ҳозирги 100 доллар атрофидаги нархда бозор SpaceX компаниясининг сунъий интеллект йўналишидаги салоҳиятини деярли эътиборга олмай қўйганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, капитализациянинг пасайишига қарамадан, SpaceX космик учиришлар бозоридаги етакчилигини сақлаб қолмоқда ва Starlink сунъий йўлдош тармоғини кенгайтиришда давом этмоқда.

Илон Маск компания 2030-йилга бориб йиллик тушумини 1 триллион долларга етказишига умид қилишини билдиришда давом этмоқда. Яқин ҳафталар, хусусан илк молиявий натижаларнинг эълон қилиниши ва катта ҳажмдаги блокдан чиқарилган акцияларнинг бозорга чиқиши компаниянинг жорий қиймати инвесторлар кутган даражада эканини баҳолаш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

SpaceXИлон МаскTeslaStarlinkТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиSam Altman сунъий интеллект тараққиётини секинлаштиришни таклиф қилдиБугун, 01:59Ер юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиЕр юзида август ойидаги илк кучли магнит бўрони бошландиБугун, 01:25iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиiPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилдиКеча, 23:54IT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиIT гигантлари сунъий интеллектга 1,1 триллион доллардан ортиқ маблағ киритдиКеча, 23:28United Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиUnited Airlines Boeing 777-9 самолётларини сотиб олишдан бош тортдиКеча, 22:53xAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиxAI Колоссус маълумотлар марказидаги газ турбиналарини босқичма-босқич демонтаж қиладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади