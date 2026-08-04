Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этди
Смарт бренди Фортво моделининг тўлиқ електр қувватида ишлайдиган вориси — икки ўринли янги Смарт #2 електромобилининг қиёфасини ошкор қилди. Моделнинг расмий дебюти октябр ойида Париж автосалонида ўтказилади, автомобил еса келгуси йилда Буюк Британия бозорида сотувга чиқиши кутилмоқда.
Смарт автомобил бренди ўзининг машҳур Фортво моделининг тўлиқ электр қувватида ишлайдиган вориси — янги Смарт #2 электромобилининг қиёфасини оммага ошкор қилди. Дунё бўйлаб турли шаҳрларда деворий расмлар (мурал) кўринишида намойиш этилган ушбу дизайн бўлажак автомобилнинг умумий қиёфаси ҳақида аниқ тасаввур беради. Расмий дебют октябрь ойида бўлиб ўтадиган Париж автосалонига режалаштирилган бўлса-да, янги лойиҳа автомобилсеварларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com ва бошқа ихтисослашган нашрларнинг хабар беришича, Смарт #2 ўзининг ўтмишдоши бўлган Фортво руҳини тўла сақлаб қолган ҳолда ихчам пропорцияларга эга бўлиб, бренднинг ўз илдизларига қайтаётганини англатади. Сўнгги пайтларда компания йирикроқ Смарт #5 кроссоверларини ишлаб чиқаришга эътибор қаратган эди. Янги икки ўринли шаҳар автомобили эса айниқса метрополлар учун мўлжалланган бўлиб келгуси йилда Буюк Британия бозорида сотувга чиқиши кутилмоқда.
Янги Смарт #2 ихчамлиги ва техник имкониятлариАвтомобил Mercedes-Benz ва Geely компанияларининг ҳамкорлиги маҳсули ҳисобланади. Хитойлик гигант Geely томонидан махсус ишлаб чиқилган Электрик Компакт Арчитектуре платформасига асосланган мазкур моделнинг дизайни Mercedes-Benz мутахассислари бошчилигида яратилган. Ташқи кўринишида ўткир ва жиддий қиёфадаги олд чироқлар ҳамда орқа қисмдаги юмалоқ блоклар асосий фарқ қилувчи жиҳатлар сифатида эътиборга тушган.
Ҳозирча тўлиқ техник тавсилотлар сир сақланаётган бўлса-да, Смарт компанияси айрим муҳим рақамларни тасдиқлади. Унга кўра, электромобил бир заряд билан 186 мил масофани босиб ўта олади. Шунингдек, батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун 20 дақиқадан камроқ вақт кифоя қилади. Қўшимча қулайлик сифатида машинада ташқи қурилмаларни қувватлантириш имконини берувчи веҳикле-то-лоад функцияси ҳам мавжуд.
Шаҳар шароити учун мукаммал ечимУзунлиги атиги 2792 миллиметр бўлган янги Смарт #2 аввалги Фортво моделидан тахминан 100 миллиметрга узунроқ холос. Шу боис у бозордаги энг қисқа электр автомобил мақомини қайтариб олади ва Fiat 500e моделидан деярли бир метрга қисқароқ бўлади. Бироқ Цитроэн Ами ёки Микро Микролино каби расман квадроцикл тоифасига кирувчи транспорт воситаларидан фарқли равишда, бу тўлақонли автомобил ҳисобланади.
Шаҳар ичида ўта қулай ҳаракатланишни таъминлаш мақсадида муҳандислар бурилиш радиуси атиги 6,95 метр бўлган ихчам тузилмани тақдим этдилар. Смарт вакилларининг таъкидлашича, янги модел ҳайдовчиларга шаҳар шароитида ҳеч қандай муросасиз имкониятларни тақдим этади. Париж автосалонидаги расмий тақдимотдан сўнг автомобилнинг нархи ва бошқа техник тафсилотлари тўлиқ эълон қилиниши кутилмоқда.
…