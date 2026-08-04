Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этди

·11·Авто
Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этди
Қисқача

Смарт бренди Фортво моделининг тўлиқ електр қувватида ишлайдиган вориси — икки ўринли янги Смарт #2 електромобилининг қиёфасини ошкор қилди. Моделнинг расмий дебюти октябр ойида Париж автосалонида ўтказилади, автомобил еса келгуси йилда Буюк Британия бозорида сотувга чиқиши кутилмоқда.

Смарт автомобил бренди ўзининг машҳур Фортво моделининг тўлиқ электр қувватида ишлайдиган вориси — янги Смарт #2 электромобилининг қиёфасини оммага ошкор қилди. Дунё бўйлаб турли шаҳрларда деворий расмлар (мурал) кўринишида намойиш этилган ушбу дизайн бўлажак автомобилнинг умумий қиёфаси ҳақида аниқ тасаввур беради. Расмий дебют октябрь ойида бўлиб ўтадиган Париж автосалонига режалаштирилган бўлса-да, янги лойиҳа автомобилсеварларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com ва бошқа ихтисослашган нашрларнинг хабар беришича, Смарт #2 ўзининг ўтмишдоши бўлган Фортво руҳини тўла сақлаб қолган ҳолда ихчам пропорцияларга эга бўлиб, бренднинг ўз илдизларига қайтаётганини англатади. Сўнгги пайтларда компания йирикроқ Смарт #5 кроссоверларини ишлаб чиқаришга эътибор қаратган эди. Янги икки ўринли шаҳар автомобили эса айниқса метрополлар учун мўлжалланган бўлиб келгуси йилда Буюк Британия бозорида сотувга чиқиши кутилмоқда.

Янги Смарт #2 ихчамлиги ва техник имкониятлари

Автомобил Mercedes-Benz ва Geely компанияларининг ҳамкорлиги маҳсули ҳисобланади. Хитойлик гигант Geely томонидан махсус ишлаб чиқилган Электрик Компакт Арчитектуре платформасига асосланган мазкур моделнинг дизайни Mercedes-Benz мутахассислари бошчилигида яратилган. Ташқи кўринишида ўткир ва жиддий қиёфадаги олд чироқлар ҳамда орқа қисмдаги юмалоқ блоклар асосий фарқ қилувчи жиҳатлар сифатида эътиборга тушган.

Ҳозирча тўлиқ техник тавсилотлар сир сақланаётган бўлса-да, Смарт компанияси айрим муҳим рақамларни тасдиқлади. Унга кўра, электромобил бир заряд билан 186 мил масофани босиб ўта олади. Шунингдек, батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун 20 дақиқадан камроқ вақт кифоя қилади. Қўшимча қулайлик сифатида машинада ташқи қурилмаларни қувватлантириш имконини берувчи веҳикле-то-лоад функцияси ҳам мавжуд.

Шаҳар шароити учун мукаммал ечим

Узунлиги атиги 2792 миллиметр бўлган янги Смарт #2 аввалги Фортво моделидан тахминан 100 миллиметрга узунроқ холос. Шу боис у бозордаги энг қисқа электр автомобил мақомини қайтариб олади ва Fiat 500e моделидан деярли бир метрга қисқароқ бўлади. Бироқ Цитроэн Ами ёки Микро Микролино каби расман квадроцикл тоифасига кирувчи транспорт воситаларидан фарқли равишда, бу тўлақонли автомобил ҳисобланади.

Шаҳар ичида ўта қулай ҳаракатланишни таъминлаш мақсадида муҳандислар бурилиш радиуси атиги 6,95 метр бўлган ихчам тузилмани тақдим этдилар. Смарт вакилларининг таъкидлашича, янги модел ҳайдовчиларга шаҳар шароитида ҳеч қандай муросасиз имкониятларни тақдим этади. Париж автосалонидаги расмий тақдимотдан сўнг автомобилнинг нархи ва бошқа техник тафсилотлари тўлиқ эълон қилиниши кутилмоқда.

СмартЭлектромобилАвтоянгиликларПарижАвтосалонMercedes
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиAvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиБугун, 11:51Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаБугун, 10:52Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиБугун, 03:58Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиFerrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиКеча, 22:58Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиҲеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиКеча, 22:57Amazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиAmazon компаниясига қарашли Зоох АҚШда илк бор тўлиқ автоном такси учун тижорий рухсат олдиКеча, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади