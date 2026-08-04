Starlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлди

·19·Техно
Starlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлди
Қисқача

Ҳугҳес (ЕчоСтар таркибига киради) Starlink билан кучайган рақобат ва қарз юкини қайта ташкил етиш мақсадида АҚШда 11-боб бўйича банкротлик тўғрисида ариза берди. Сўнгги бир йил ичида компания абонентлари сони 21,7 фоизга камайиб, 641 минг нафарга тушди, бунга геостационар сунъий йўлдошлар техник чекловлари сабаб бўлаётгани айтилмоқда.

АҚШнинг таниқли сунъий йўлдош интернет оператори Ҳугҳес (ЭчоСтар таркибига киради) сўнгги йилларда паст орбитали тизимлар, хусусан Starlink билан кучайиб бораётган рақобатга бардош беролмай, молиявий қийин аҳволда қолди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз мажбуриятларини бажариш ва қарз юкини қайта ташкил этиш мақсадида АҚШда 11-боб бўйича банкротлик тўғрисида расмий ариза киритган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, охирги бир йил ичида Ҳугҳес абонентлар базаси кескин қисқариб, фойдаланувчилар сони тахминан 21,7 фоизга камайди ва 641 минг нафарга тушиб қолди. Компаниянинг инқирозли вазиятга тушиб қолишига асосий сабаб сифатида анъанавий геостационар сунъий йўлдошларнинг техник чекловлари кўрсатилмоқда.

Технологик ортда қолиш ва рақобат

Мутахассисларнинг тушунтиришича, Ҳугҳес фойдаланадиган геостационар сунъий йўлдошлар ер сатидан тахминан 36 000 километр баландликда ҳаракат қилади. Бу кенг қамровли қопламани таъминласа-да, сигнал кечикиши (пинг) салкам 600 миллисекундни ташкил этади. Солиштириш учун, Starlink каби паст орбитали тармоқлар 20–40 миллисекундлик кечикиш билан ишлайди ва ер устидаги кенг полосали интернет тезлигига яқинлашади.

Компаниянинг қайта ташкил этиш бўйича директори Роберт дел Женио паст орбитали операторларнинг устунлиги узоқ муддатли хусусиятга эга эканини таъкидлади. Бундай тармоқлар ўз қамровини доимий равишда кенгайтириб, хизмат нархини пасайтириб бормоқда. Боз устига, яқин келажакда Amazon ҳам ўзининг паст орбитали тармоғини тижорат мақсадларида ишга туширишни режалаштираётгани рақобатни янада кучайтирмоқда.

Келажак режалари ва молиявий ҳолат

Бироқ банкротлик жараёни компаниянинг барча тузилмаларига таъсир қилмайди. Ҳугҳес халқаро бўлинмалари бу тартиб-таомилдан ўтмайди ва мижозларга хизмат кўрсатиш ишлари тўхтовсиз давом этади. Қайд этилишича, 3-август ҳолатига кўра 1,5 миллиард долларлик қарздорликни тўлай олмаган компания истеъмолчилар бозоридаги йўқотишлардан сўнг ўз эътиборини корпоратив, давлат ва мудофаа буюртмачиларига қаратишни ният қилган.

Ҳозирги вақтда Ҳугҳес қўлида тижорат авиакомпаниялари ва АҚШ мудофаа идоралари билан тузилган 1,5 миллиард долларлик шартномалар портфели мавжуд. Шунингдек, оператор паст орбитали тизимлар учун ер усти станциялари ва ясси сунъий йўлдош антенналарига инвестиция киритишда давом этмоқда, бу эса унга янги бозор шароитларига мослашиш имконини бериши кутилмоқда.

StarlinkҲугҳесИнтернетТехнологияБанкротлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқладиNASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқладиБугун, 16:21Telegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилдиTelegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилдиБугун, 14:25Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаOzon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаБугун, 13:27Elon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошладиElon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошладиБугун, 12:28Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиЗамонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиБугун, 11:24NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиNASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди