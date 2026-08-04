Starlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлди
Ҳугҳес (ЕчоСтар таркибига киради) Starlink билан кучайган рақобат ва қарз юкини қайта ташкил етиш мақсадида АҚШда 11-боб бўйича банкротлик тўғрисида ариза берди. Сўнгги бир йил ичида компания абонентлари сони 21,7 фоизга камайиб, 641 минг нафарга тушди, бунга геостационар сунъий йўлдошлар техник чекловлари сабаб бўлаётгани айтилмоқда.
АҚШнинг таниқли сунъий йўлдош интернет оператори Ҳугҳес (ЭчоСтар таркибига киради) сўнгги йилларда паст орбитали тизимлар, хусусан Starlink билан кучайиб бораётган рақобатга бардош беролмай, молиявий қийин аҳволда қолди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз мажбуриятларини бажариш ва қарз юкини қайта ташкил этиш мақсадида АҚШда 11-боб бўйича банкротлик тўғрисида расмий ариза киритган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, охирги бир йил ичида Ҳугҳес абонентлар базаси кескин қисқариб, фойдаланувчилар сони тахминан 21,7 фоизга камайди ва 641 минг нафарга тушиб қолди. Компаниянинг инқирозли вазиятга тушиб қолишига асосий сабаб сифатида анъанавий геостационар сунъий йўлдошларнинг техник чекловлари кўрсатилмоқда.
Технологик ортда қолиш ва рақобатМутахассисларнинг тушунтиришича, Ҳугҳес фойдаланадиган геостационар сунъий йўлдошлар ер сатидан тахминан 36 000 километр баландликда ҳаракат қилади. Бу кенг қамровли қопламани таъминласа-да, сигнал кечикиши (пинг) салкам 600 миллисекундни ташкил этади. Солиштириш учун, Starlink каби паст орбитали тармоқлар 20–40 миллисекундлик кечикиш билан ишлайди ва ер устидаги кенг полосали интернет тезлигига яқинлашади.
Компаниянинг қайта ташкил этиш бўйича директори Роберт дел Женио паст орбитали операторларнинг устунлиги узоқ муддатли хусусиятга эга эканини таъкидлади. Бундай тармоқлар ўз қамровини доимий равишда кенгайтириб, хизмат нархини пасайтириб бормоқда. Боз устига, яқин келажакда Amazon ҳам ўзининг паст орбитали тармоғини тижорат мақсадларида ишга туширишни режалаштираётгани рақобатни янада кучайтирмоқда.
Келажак режалари ва молиявий ҳолатБироқ банкротлик жараёни компаниянинг барча тузилмаларига таъсир қилмайди. Ҳугҳес халқаро бўлинмалари бу тартиб-таомилдан ўтмайди ва мижозларга хизмат кўрсатиш ишлари тўхтовсиз давом этади. Қайд этилишича, 3-август ҳолатига кўра 1,5 миллиард долларлик қарздорликни тўлай олмаган компания истеъмолчилар бозоридаги йўқотишлардан сўнг ўз эътиборини корпоратив, давлат ва мудофаа буюртмачиларига қаратишни ният қилган.
Ҳозирги вақтда Ҳугҳес қўлида тижорат авиакомпаниялари ва АҚШ мудофаа идоралари билан тузилган 1,5 миллиард долларлик шартномалар портфели мавжуд. Шунингдек, оператор паст орбитали тизимлар учун ер усти станциялари ва ясси сунъий йўлдош антенналарига инвестиция киритишда давом этмоқда, бу эса унга янги бозор шароитларига мослашиш имконини бериши кутилмоқда.
…