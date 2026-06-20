Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилди

·53·Спорт
Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилди

Бразилия терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Неймар жароҳатидан фориғ бўлиб, майдонга қайтишга тайёр. Жамоа бош мураббийи Карло Анчелотти тажрибали футболчининг соғлиғи тиклангани ва гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида иштирок эта олишини расман тасдиқлади. Бу янгилик Шимолий Америка майдонларида кечаётган турнирда Селекао учун муҳим туртки бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 34 ёшли Неймар болдир мушакларидаги жароҳат сабабли гуруҳ босқичининг дастлабки икки ўйинини ўтказиб юборган эди. Гарчи у Марокашга қарши биринчи тур баҳсида захира ўриндиғида кўриниш берган бўлса-да, мураббийлар штаби уни таваккал қилиб майдонга туширмасликка қарор қилган эди. Эндиликда тикланиш жараёни муваффақиятли якунланиб, футболчи умумий гуруҳ машғулотларига қўшилмоқда.

Таркибдаги ўзгаришлар ва Шотландияга қарши баҳс

Goal.com хабар беришича, Карло Анчелотти Гаити устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Неймарнинг ҳолатига тўхталиб ўтди. "Неймар эртага якка тартибда, душанба кунидан эса жамоа билан бирга шуғулланади. У Шотландияга қарши ўйинда иштирок этиш учун тайёр бўлади", — деди италиялик мутахассис. Бу Бразилия учун айни муддао, чунки жамоа гуруҳдан чиқиш масаласини ҳали тўлиқ ҳал қилмаган.

Неймарнинг қайтиши жамоа учун кутилмаган йўқотиш фонида юз бермоқда. Гаити билан ўйинда (3:0) яна бир етакчи ҳужумчи Рафинья жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Дастлабки тахминларга кўра, унда тизза ости пайларининг шикастланиши кузатилган. Анчелотти Рафиньянинг ҳолати бўйича қўшимча тиббий текширувлар ўтказилишини ва унинг турнирдаги келажаги шундан сўнг маълум бўлишини таъкидлади.

Бразилия терма жамоаси турнирни кутилганидан бироз суст бошлади. Марокаш билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг, жамоага плей-офф йўлланмасини кафолатлаш учун ғалаба сув ва ҳаводек зарур эди. Гаити устидан қозонилган ишончли ғалаба вазиятни бироз юmsҳатган бўлса-да, Шотландия билан бўладиган баҳс гуруҳдаги якуний ўринни белгилаб беради.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймар иштирокидаги ўйинлар ҳар доим катта қизиқиш уйғотади. Бразилиялик юлдузнинг сафга қайтиши турнирнинг томошабоплик даражасини ошириши шубҳасиз. Неймар нафақат ҳужумларни ташкил қилишда, балки жамоанинг руҳий ҳолатини кўтаришда ҳам асосий фигура ҳисобланади. Унинг тажрибаси плей-офф босқичи олдидан Селекао учун жуда асқотади.

Ҳозирда Бразилия терма жамоаси "К" гуруҳида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилмоқда. Неймарнинг Шотландияга қарши майдонга тушиши, катта эҳтимол билан, ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этади ва жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиБугун, 02:11АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиБугун, 02:09Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Кеча, 23:14АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Кеча, 22:58Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиКеча, 22:40ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинКеча, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди