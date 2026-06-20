Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилди
Бразилия терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Неймар жароҳатидан фориғ бўлиб, майдонга қайтишга тайёр. Жамоа бош мураббийи Карло Анчелотти тажрибали футболчининг соғлиғи тиклангани ва гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида иштирок эта олишини расман тасдиқлади. Бу янгилик Шимолий Америка майдонларида кечаётган турнирда Селекао учун муҳим туртки бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 34 ёшли Неймар болдир мушакларидаги жароҳат сабабли гуруҳ босқичининг дастлабки икки ўйинини ўтказиб юборган эди. Гарчи у Марокашга қарши биринчи тур баҳсида захира ўриндиғида кўриниш берган бўлса-да, мураббийлар штаби уни таваккал қилиб майдонга туширмасликка қарор қилган эди. Эндиликда тикланиш жараёни муваффақиятли якунланиб, футболчи умумий гуруҳ машғулотларига қўшилмоқда.
Таркибдаги ўзгаришлар ва Шотландияга қарши баҳсGoal.com хабар беришича, Карло Анчелотти Гаити устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Неймарнинг ҳолатига тўхталиб ўтди. "Неймар эртага якка тартибда, душанба кунидан эса жамоа билан бирга шуғулланади. У Шотландияга қарши ўйинда иштирок этиш учун тайёр бўлади", — деди италиялик мутахассис. Бу Бразилия учун айни муддао, чунки жамоа гуруҳдан чиқиш масаласини ҳали тўлиқ ҳал қилмаган.
Неймарнинг қайтиши жамоа учун кутилмаган йўқотиш фонида юз бермоқда. Гаити билан ўйинда (3:0) яна бир етакчи ҳужумчи Рафинья жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Дастлабки тахминларга кўра, унда тизза ости пайларининг шикастланиши кузатилган. Анчелотти Рафиньянинг ҳолати бўйича қўшимча тиббий текширувлар ўтказилишини ва унинг турнирдаги келажаги шундан сўнг маълум бўлишини таъкидлади.
Бразилия терма жамоаси турнирни кутилганидан бироз суст бошлади. Марокаш билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг, жамоага плей-офф йўлланмасини кафолатлаш учун ғалаба сув ва ҳаводек зарур эди. Гаити устидан қозонилган ишончли ғалаба вазиятни бироз юmsҳатган бўлса-да, Шотландия билан бўладиган баҳс гуруҳдаги якуний ўринни белгилаб беради.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Неймар иштирокидаги ўйинлар ҳар доим катта қизиқиш уйғотади. Бразилиялик юлдузнинг сафга қайтиши турнирнинг томошабоплик даражасини ошириши шубҳасиз. Неймар нафақат ҳужумларни ташкил қилишда, балки жамоанинг руҳий ҳолатини кўтаришда ҳам асосий фигура ҳисобланади. Унинг тажрибаси плей-офф босқичи олдидан Селекао учун жуда асқотади.
Ҳозирда Бразилия терма жамоаси "К" гуруҳида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ҳаракат қилмоқда. Неймарнинг Шотландияга қарши майдонга тушиши, катта эҳтимол билан, ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этади ва жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.
…