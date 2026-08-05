Атлетико Мадрид Кристиан Ромеро учун курашга киришди

·30·Спорт
Атлетико Мадрид Кристиан Ромеро учун курашга киришди
Қисқача

Атлетико Мадрид Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро учун дастлаб 30 миллион евро атрофида расмий таклиф юборишга тайёрланмоқда. Трансфер учун Интер ҳам курашмоқда ва италияликлар 35 миллион евро ҳамда қўшимча 5 миллион евро бонус таклиф қилмоқда. Кристиан Ромеро фаолиятини Мадридда давом эттиришни, айниқса Диего Симеоне қўл остида ўйнашни истамоқда.

Мадриднинг Атлетико клуби Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро трансфери учун расмий таклиф тайёрламоқда. Goal.com хабарига кўра, аргентиналик футболчи учун Европанинг етакчи жамоалари ўртасида жиддий рақобат бошланган бўлиб, Мадрид клуби бу борада қатъий ҳаракат қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрининг ёзишича, Атлетико раҳбарияти лондонликларга дастлабки босқичда 30 миллион евро атрофида таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда. Диего Симеоне ўз ватандошини узоқ йиллардан бери жамоасида кўришни истаб келади ва бу трансфер ёзги мавсумнинг асосий воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Молиявий шартлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Метрополитано стадионида молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида "сотишдан олдин сотиб ол" сиёсати амал қилмоқда. Руггерининг Астон Вилла жамоасига ва Наҳуел Молинанинг Рома сафига эҳтимолий трансферлари Атлетикога зарур маблағ топиш ҳамда маошлар фондини қисқартириш имконини беради.

Бироқ Атлетико бу курашда ягона даъвогар эмас. Италия чемпиони Интер клуби ҳам марказий ҳимоячи учун 35 миллион евро ва қўшимча 5 миллион евро миқдорида бонуслар таклиф қилиб, молиявий жиҳатдан бироз олдинда бормоқда.

Футболчининг шахсий хоҳиши ва Тоттенхемнинг позицияси

Мадридликлар қўлидаги энг катта устунлик бу футболчининг ўз хоҳишидир. Кристиан Ромеро аввалроқ А Серияда Аталанта ва Женоа сафида тўп сурган бўлса-да, фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиришни устувор вазифа деб билмоқда. Диего Симеоне қўлида ўйнаш истаги футболчи учун ҳал қилувчи омил бўлмоқда.

Шунингдек, футболчининг Тоттенхем билан 2029 йилгача мўлжалланган шартномасида Испания грандларидан таклиф тушганда вазиятни енгиллаштирувчи махсус банд мавжудлиги айтилмоқда. Лондонликлар эса аввалги йилларга қараганда музокараларга анча очиқроқ ва аввал талаб қилинган 55 миллион евродан фарқли ўлароқ, эндиликда 40 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр.

Атлетико МадридКристиан РомероТоттенхемИнтерТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда