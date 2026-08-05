Атлетико Мадрид Кристиан Ромеро учун курашга киришди
Атлетико Мадрид Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро учун дастлаб 30 миллион евро атрофида расмий таклиф юборишга тайёрланмоқда. Трансфер учун Интер ҳам курашмоқда ва италияликлар 35 миллион евро ҳамда қўшимча 5 миллион евро бонус таклиф қилмоқда. Кристиан Ромеро фаолиятини Мадридда давом эттиришни, айниқса Диего Симеоне қўл остида ўйнашни истамоқда.
Мадриднинг Атлетико клуби Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро трансфери учун расмий таклиф тайёрламоқда. Goal.com хабарига кўра, аргентиналик футболчи учун Европанинг етакчи жамоалари ўртасида жиддий рақобат бошланган бўлиб, Мадрид клуби бу борада қатъий ҳаракат қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрининг ёзишича, Атлетико раҳбарияти лондонликларга дастлабки босқичда 30 миллион евро атрофида таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда. Диего Симеоне ўз ватандошини узоқ йиллардан бери жамоасида кўришни истаб келади ва бу трансфер ёзги мавсумнинг асосий воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
Молиявий шартлар ва таркибдаги ўзгаришларМетрополитано стадионида молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида "сотишдан олдин сотиб ол" сиёсати амал қилмоқда. Руггерининг Астон Вилла жамоасига ва Наҳуел Молинанинг Рома сафига эҳтимолий трансферлари Атлетикога зарур маблағ топиш ҳамда маошлар фондини қисқартириш имконини беради.
Бироқ Атлетико бу курашда ягона даъвогар эмас. Италия чемпиони Интер клуби ҳам марказий ҳимоячи учун 35 миллион евро ва қўшимча 5 миллион евро миқдорида бонуслар таклиф қилиб, молиявий жиҳатдан бироз олдинда бормоқда.
Футболчининг шахсий хоҳиши ва Тоттенхемнинг позициясиМадридликлар қўлидаги энг катта устунлик бу футболчининг ўз хоҳишидир. Кристиан Ромеро аввалроқ А Серияда Аталанта ва Женоа сафида тўп сурган бўлса-да, фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиришни устувор вазифа деб билмоқда. Диего Симеоне қўлида ўйнаш истаги футболчи учун ҳал қилувчи омил бўлмоқда.
Шунингдек, футболчининг Тоттенхем билан 2029 йилгача мўлжалланган шартномасида Испания грандларидан таклиф тушганда вазиятни енгиллаштирувчи махсус банд мавжудлиги айтилмоқда. Лондонликлар эса аввалги йилларга қараганда музокараларга анча очиқроқ ва аввал талаб қилинган 55 миллион евродан фарқли ўлароқ, эндиликда 40 миллион евро атрофидаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
…