Сунъий интеллект ва ҳаво шарлари: ВиндБорне 37 миллион доллар маблағ жалб қилди
ВиндБорне Сйстеms Сериес Б раундида 37 миллион доллар маблағ жалб қилиб, компаниянинг умумий қийматини 250 миллион долларга етказди. Хосла Вентурес ва Галванизе бошчилигидаги молиялаштиришда ТрансЛинк Капитал, Лух Капитал ҳамда аввалги инвесторлар қатнашди. 2019-йилда асос солинган компания дунё бўйлаб 20 та учириш майдончасига эга бўлиб, исталган вақтда осмонда 600 га яқин шарни сақлайди ва бориш қийин ҳудудлардан маълумот тўплайди.
Сунъий интеллект соҳасидаги сўнгги ютуқлар метеорология соҳасида туб бурилиш ясамоқда. Катта тил моделлари орқали ишлаб чиқилган янги чуқур ўрганиш технологиялари об-ҳаво моделларини ўта қувватли суперкомпьютерлар ўрнига оддий ноутбукларда ҳам ишга тушириш имконини бермоқда. TechCrunch нашри хабар беришича, ушбу имкониятлардан фойдаланган ҳолда об-ҳаво прогнозларини янада фойдали бизнесга айлантиришни мақсад қилган ВиндБорне Сйстеms акселератор-стартапи Сериес Б раундида 37 миллион доллар маблағ тўплади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хосла Вентурес ва Гальванизе компаниялари бошчилигида ўтган молиялаштириш раундида ТрансЛинк Капитал, Лух Капитал ҳамда аввалги инвесторлар ҳам қатнашди. Натижада мазкур стартапнинг умумий қиймати 250 миллион долларга баҳоланди. 2019-йилда асос солинган компания дастлаб арзон ҳаво датчиклари ва узоқ вақт учувчи метеорологик шарлар орқали ноёб маълумотларни тўплашни режалаштирган эди.
Сўнгги тўрт йил ичида сунъий интеллектга асосланган об-ҳаво башорати моделларининг ривожланиши компанияга ўз прогнозларини яратиш йўлини очиб берди. Илгари бу каби ишлар атмосферани симуляция қилиш учун талаб этиладиган ўта қиммат суперкомпьютерлар туфайли кўплаб хусусий компаниялар учун мавжуд эмас эди. Ҳозирги кунда ВиндБорне дунё бўйлаб 20 та учириш майдончасига эга бўлиб, исталган вақтда осмонда 600 га яқин шарларни сақлаб турибди. Улар ҳатто тайфун маркази каби бориш қийин бўлган ҳудудлардан ҳам маълумот йиғади.
Глобал маълумотлар тармоғи ва технологик устунликКомпания раҳбари Жон Диннинг таъкидлашича, яқинда улар океанга тушиб, сузувчи буйлар сифатида ўлчовларни давом эттирувчи ҳаво датчикларини ҳам синовдан ўтказишни бошлаган. «Сайёравий асаб тизими» деб номланувчи ушбу тизим орқали яратилган хусусий маълумотлар базаси компаниянинг прогноз моделини мустаҳкамлайди. Шунингдек, моделга дунё ҳукумат идораларининг маълумотлари ҳам киритилади.
«Биз башоратга шарларни қўшганда аниқлик ошишини ва ҳар бир маълумот нуқтасининг қиймати сунъий йўлдошларникига қараганда анча юқори эканлигини кўрсатдик», — дейди Жон Дин. Ушбу ёндашув венчур инвесторлар учун талаб сигналини камайтирди ва даромадлар ўсишини таъминлади.
Келгусидаги режалар ва хусусий секторҲозирги кунда компаниянинг асосий мижозлари давлат идоралари ҳисобланади. Хусусан, АҚШ Миллий об-ҳаво хизмати ВиндБорне маълумотларини сотиб олади, Ҳарбий-ҳаво кучлари ва Ҳарбий-денгиз кучлари эса тадқиқот ҳамкорликлари орқали молиялаштирмоқда. Жумладан, алоқаси чекланган кема бортида ишлайдиган башорат моделларини яратиш устида иш олиб борилмоқда.
Келгусида компания тижорат бозорига, хусусан, об-ҳаво маълумотлари ёрдамида товар нархлари ва бизнес натижаларини башорат қилувчи инвестиция фондларига эътибор қаратмоқда. Жалб қилинган янги маблағлар ҳисобига ҳисоблаш қувватларини ошириш, шарлар тармоғининг сунъий йўлдош алоқасини радиоалоқа тармоғига ўтказиш ҳамда хусусий сектордаги мижозларни кенгайтириш учун махсус жамоа тузиш режалаштирилган.
…