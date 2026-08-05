Сунъий интеллект ва ҳаво шарлари: ВиндБорне 37 миллион доллар маблағ жалб қилди

·36·Техно
Сунъий интеллект ва ҳаво шарлари: ВиндБорне 37 миллион доллар маблағ жалб қилди
Қисқача

ВиндБорне Сйстеms Сериес Б раундида 37 миллион доллар маблағ жалб қилиб, компаниянинг умумий қийматини 250 миллион долларга етказди. Хосла Вентурес ва Галванизе бошчилигидаги молиялаштиришда ТрансЛинк Капитал, Лух Капитал ҳамда аввалги инвесторлар қатнашди. 2019-йилда асос солинган компания дунё бўйлаб 20 та учириш майдончасига эга бўлиб, исталган вақтда осмонда 600 га яқин шарни сақлайди ва бориш қийин ҳудудлардан маълумот тўплайди.

Сунъий интеллект соҳасидаги сўнгги ютуқлар метеорология соҳасида туб бурилиш ясамоқда. Катта тил моделлари орқали ишлаб чиқилган янги чуқур ўрганиш технологиялари об-ҳаво моделларини ўта қувватли суперкомпьютерлар ўрнига оддий ноутбукларда ҳам ишга тушириш имконини бермоқда. TechCrunch нашри хабар беришича, ушбу имкониятлардан фойдаланган ҳолда об-ҳаво прогнозларини янада фойдали бизнесга айлантиришни мақсад қилган ВиндБорне Сйстеms акселератор-стартапи Сериес Б раундида 37 миллион доллар маблағ тўплади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хосла Вентурес ва Гальванизе компаниялари бошчилигида ўтган молиялаштириш раундида ТрансЛинк Капитал, Лух Капитал ҳамда аввалги инвесторлар ҳам қатнашди. Натижада мазкур стартапнинг умумий қиймати 250 миллион долларга баҳоланди. 2019-йилда асос солинган компания дастлаб арзон ҳаво датчиклари ва узоқ вақт учувчи метеорологик шарлар орқали ноёб маълумотларни тўплашни режалаштирган эди.

Сўнгги тўрт йил ичида сунъий интеллектга асосланган об-ҳаво башорати моделларининг ривожланиши компанияга ўз прогнозларини яратиш йўлини очиб берди. Илгари бу каби ишлар атмосферани симуляция қилиш учун талаб этиладиган ўта қиммат суперкомпьютерлар туфайли кўплаб хусусий компаниялар учун мавжуд эмас эди. Ҳозирги кунда ВиндБорне дунё бўйлаб 20 та учириш майдончасига эга бўлиб, исталган вақтда осмонда 600 га яқин шарларни сақлаб турибди. Улар ҳатто тайфун маркази каби бориш қийин бўлган ҳудудлардан ҳам маълумот йиғади.

Глобал маълумотлар тармоғи ва технологик устунлик

Компания раҳбари Жон Диннинг таъкидлашича, яқинда улар океанга тушиб, сузувчи буйлар сифатида ўлчовларни давом эттирувчи ҳаво датчикларини ҳам синовдан ўтказишни бошлаган. «Сайёравий асаб тизими» деб номланувчи ушбу тизим орқали яратилган хусусий маълумотлар базаси компаниянинг прогноз моделини мустаҳкамлайди. Шунингдек, моделга дунё ҳукумат идораларининг маълумотлари ҳам киритилади.

«Биз башоратга шарларни қўшганда аниқлик ошишини ва ҳар бир маълумот нуқтасининг қиймати сунъий йўлдошларникига қараганда анча юқори эканлигини кўрсатдик», — дейди Жон Дин. Ушбу ёндашув венчур инвесторлар учун талаб сигналини камайтирди ва даромадлар ўсишини таъминлади.

Келгусидаги режалар ва хусусий сектор

Ҳозирги кунда компаниянинг асосий мижозлари давлат идоралари ҳисобланади. Хусусан, АҚШ Миллий об-ҳаво хизмати ВиндБорне маълумотларини сотиб олади, Ҳарбий-ҳаво кучлари ва Ҳарбий-денгиз кучлари эса тадқиқот ҳамкорликлари орқали молиялаштирмоқда. Жумладан, алоқаси чекланган кема бортида ишлайдиган башорат моделларини яратиш устида иш олиб борилмоқда.

Келгусида компания тижорат бозорига, хусусан, об-ҳаво маълумотлари ёрдамида товар нархлари ва бизнес натижаларини башорат қилувчи инвестиция фондларига эътибор қаратмоқда. Жалб қилинган янги маблағлар ҳисобига ҳисоблаш қувватларини ошириш, шарлар тармоғининг сунъий йўлдош алоқасини радиоалоқа тармоғига ўтказиш ҳамда хусусий сектордаги мижозларни кенгайтириш учун махсус жамоа тузиш режалаштирилган.

Сунъий интеллектОб-ҳавоТехнологияСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди