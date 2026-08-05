SpaceX 2027 йилда ўзининг Starlink Мобиле уяли алоқа операторини ишга туширади

·43·Техно
SpaceX 2027 йилда ўзининг Starlink Мобиле уяли алоқа операторини ишга туширади
Қисқача

SpaceX 2027 йилнинг охирида Starlink Мобиле номли мобил алоқа операторини ишга тушириб, Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле билан рақобат қилишни режалаштирмоқда. Лойиҳа ҳақидаги маълумотлар Илон Маск ва SpaceX президенти Гвинн Шотвеллнинг инвесторлар билан ёпиқ учрашувида ошкор этилган.

Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси 2027 йилнинг охирида ўзининг Starlink Мобиле номли мобил алоқа операторини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Мазкур янги сервис АҚШдаги йирик телекоммуникация гигантлари — Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле билан бевосита рақобат қилишга мўлжалланган бўлиб, сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида алоқа бозорида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу йирик лойиҳа ҳақидаги маълумотлар компания раҳбари Илон Маск ҳамда SpaceX президенти Гвинн Шотвелл томонидан инвесторлар билан ўтказилган ёпиқ учрашувда ошкор этилди. Ҳозирги вақтда мазкур учта йирик Американ операторининг умумий йиллик тушуми қарийб 600 миллиард долларни ташкил этади ва SpaceX мазкур улкан бозорнинг сезиларли қисмини эгаллашни мақсад қилган.

Янги авлод сунъий йўлдошлари ва юқори тезлик

Ҳозирги кунда Starlink ер усти операторлари билан ҳамкорликда уяли алоқа тармоқлари қамровидан ташқарида бўлган ҳудудларда хабарлар алмашиш ҳамда базавий маълумотларни узатиш имкониятини тақдим этиб келмоқда. Бироқ кейинги босқичда Starlink V2 Директ-то-Селл (ДТК) сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган бўлиб, улар одатий смартфонлар билан қўшимча жиҳозларсиз тўғридан-тўғри ишлай олади.

Компания маълумотларига кўра, янги космик аппаратлар жорий авлод ДТК тизимларига нисбатан тахминан 20 баравар юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлади. Натижада стандарт 5G/ЛТE қўллаб-қувватлайдиган оддий смартфонларга сунъий йўлдошлар орқали 150 Мбит/с тезликда маълумот узатиш имконияти яратилади. Ушбу қурилмаларни орбитага чиқариш учун эса SpaceX ўзининг Starship ракетасидан фойдаланишни режалаштирган.

Инфратузилма ва келажакдаги режалар

Мобил алоқа тармоғини бунёд этишда SpaceX анъанавий алоқа миноралари каби улкан ер усти инфратузилмасини қуриш ниятида эмас. Бунинг ўрнига мавжуд Starlink сунъий йўлдош интернети терминаллари ёнига компания томонидан ихчам таянч станциялари ўрнатилади. Илон Маскнинг таъкидлашича, бундай ёндашув сезиларли даражада кам харажат эвазига кенг қамровли тармоқни яратишга йўл очади.

Шунинг билан бирга, SpaceX ўз модемларини ишлаб чиқиш устида ҳам фаол ишламоқда. Келгусида компания мазкур сунъий йўлдош модемини Qualcomm, Samsung ва MediaTek каби етакчи мобил чип ишлаб чиқарувчиларига таклиф қилишни кўзламоқда. Бу эса келажакда сунъий йўлдошлар орқали маълумот узатиш тезлигини янада ошириш имконини беради.

Бироқ Starlink Мобиле тўлақонли тарзда иш бошгунига қадар SpaceX олдида бир қатор мураккаб вазифалар турибди. Хусусан, компания радиочастоталарни тақсимлаш масалаларини ҳал қилиши ва тегишли тартибга солувчи давлат органларидан барча зарур рухсатномаларни расмийлаштириши талаб этилади.

StarlinkSpaceXТехнологияИлон МаскИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди