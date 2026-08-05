SpaceX 2027 йилда ўзининг Starlink Мобиле уяли алоқа операторини ишга туширади
SpaceX 2027 йилнинг охирида Starlink Мобиле номли мобил алоқа операторини ишга тушириб, Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле билан рақобат қилишни режалаштирмоқда. Лойиҳа ҳақидаги маълумотлар Илон Маск ва SpaceX президенти Гвинн Шотвеллнинг инвесторлар билан ёпиқ учрашувида ошкор этилган.
Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси 2027 йилнинг охирида ўзининг Starlink Мобиле номли мобил алоқа операторини йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Мазкур янги сервис АҚШдаги йирик телекоммуникация гигантлари — Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле билан бевосита рақобат қилишга мўлжалланган бўлиб, сунъий йўлдош технологиялари ёрдамида алоқа бозорида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу йирик лойиҳа ҳақидаги маълумотлар компания раҳбари Илон Маск ҳамда SpaceX президенти Гвинн Шотвелл томонидан инвесторлар билан ўтказилган ёпиқ учрашувда ошкор этилди. Ҳозирги вақтда мазкур учта йирик Американ операторининг умумий йиллик тушуми қарийб 600 миллиард долларни ташкил этади ва SpaceX мазкур улкан бозорнинг сезиларли қисмини эгаллашни мақсад қилган.
Янги авлод сунъий йўлдошлари ва юқори тезликҲозирги кунда Starlink ер усти операторлари билан ҳамкорликда уяли алоқа тармоқлари қамровидан ташқарида бўлган ҳудудларда хабарлар алмашиш ҳамда базавий маълумотларни узатиш имкониятини тақдим этиб келмоқда. Бироқ кейинги босқичда Starlink V2 Директ-то-Селл (ДТК) сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган бўлиб, улар одатий смартфонлар билан қўшимча жиҳозларсиз тўғридан-тўғри ишлай олади.
Компания маълумотларига кўра, янги космик аппаратлар жорий авлод ДТК тизимларига нисбатан тахминан 20 баравар юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлади. Натижада стандарт 5G/ЛТE қўллаб-қувватлайдиган оддий смартфонларга сунъий йўлдошлар орқали 150 Мбит/с тезликда маълумот узатиш имконияти яратилади. Ушбу қурилмаларни орбитага чиқариш учун эса SpaceX ўзининг Starship ракетасидан фойдаланишни режалаштирган.
Инфратузилма ва келажакдаги режаларМобил алоқа тармоғини бунёд этишда SpaceX анъанавий алоқа миноралари каби улкан ер усти инфратузилмасини қуриш ниятида эмас. Бунинг ўрнига мавжуд Starlink сунъий йўлдош интернети терминаллари ёнига компания томонидан ихчам таянч станциялари ўрнатилади. Илон Маскнинг таъкидлашича, бундай ёндашув сезиларли даражада кам харажат эвазига кенг қамровли тармоқни яратишга йўл очади.
Шунинг билан бирга, SpaceX ўз модемларини ишлаб чиқиш устида ҳам фаол ишламоқда. Келгусида компания мазкур сунъий йўлдош модемини Qualcomm, Samsung ва MediaTek каби етакчи мобил чип ишлаб чиқарувчиларига таклиф қилишни кўзламоқда. Бу эса келажакда сунъий йўлдошлар орқали маълумот узатиш тезлигини янада ошириш имконини беради.
Бироқ Starlink Мобиле тўлақонли тарзда иш бошгунига қадар SpaceX олдида бир қатор мураккаб вазифалар турибди. Хусусан, компания радиочастоталарни тақсимлаш масалаларини ҳал қилиши ва тегишли тартибга солувчи давлат органларидан барча зарур рухсатномаларни расмийлаштириши талаб этилади.
…