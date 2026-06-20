Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқда
Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида ўзининг асосий етакчилари билан ҳамкорликни узайтириш ва Европа грандлари қизиқишини сўндириш мақсадида жиддий қадамларни ташламоқда. Германия гиганти жамоанинг икки асосий ҳужумкор кучи — Майкл Олисе ва Гарри Кейн учун янги, молиявий жиҳатдан анча жозибадор шартномалар ҳозирламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги икки мавсум давомида Мюнхен сафида ўзини кўрсата олган Майкл Олисе ҳозирда Реал Мадрид ва Ливерпул каби клубларнинг асосий нишонига айланган. Миррор нашрининг хабар беришича, Бавария раҳбарияти 24 ёшли француз вингерини жамоада олиб қолиш учун унинг маошини кескин оширишга тайёр. Ҳозирда йилига 13 миллион фунт маош олаётган футболчига янги шартнома бўйича 22 миллион фунт таклиф қилиниши кутилмоқда.
Реал Мадрид қизиқишига муносабатБавария президенти Ҳерберт Ҳаинер Майкл Олисе атрофидаги миш-мишларга чек қўйиш мақсадида Bild нашрига интервю берди. Унинг таъкидлашича, клуб ўз юлдузларини сотиш ниятида эмас ва Реал Мадрид президенти Флорентино Перез томонидан кутилаётган 150 миллион евролик таклиф рад этилади. "Майкл Олисе — узоқ муддатли шартномага эга Бавария футболчиси. Агар Флорентино Перез таклиф юбормоқчи бўлса, ўз вақтини бекар сарфламасин", — дея қўшимча қилди клуб раҳбари.
Шу билан бирга, Мюнхенликлар жамоа тўпурари Гарри Кейн билан ҳам амалдаги келишувни 2029-йилга қадар узайтириш устида ишламоқда. Sky Германй маълумотларига кўра, томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган. Ўтган мавсумда барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга эришган 32 ёшли инглиз ҳужумчиси клубнинг энг муҳим фигурасига айланган.
Бироқ, Гарри Кейн ўз келажаги бўйича якуний қарорни қабул қилишга шошилмаяпти. Футболчи ҳозирда бор эътиборини терма жамоа сафидаги иштирокига қаратган ва барча музокараларни Жаҳон чемпионати якунига қадар тўхтатиб туришни сўраган. Ҳужумчи Мюнхенда қолишга қарши эмас, аммо расмий келишув фақат халқаро турнирдан сўнг амалга ошиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Бавария 2023-йилда Гарри Кейн трансфери учун Тоттенхем клубига 95 миллион евро тўлаган эди. Ҳозирда у йилига 25 миллион евро атрофида маош олиб, клубнинг энг кўп ҳақ тўланадиган ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Мюнхен клуби ушбу икки юлдузни сақлаб қолиш орқали келгуси мавсумларда ҳам Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда асосий фаворит бўлишни кўзламоқда.
…