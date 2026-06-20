Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқда

·41·Спорт
Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқда

Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида ўзининг асосий етакчилари билан ҳамкорликни узайтириш ва Европа грандлари қизиқишини сўндириш мақсадида жиддий қадамларни ташламоқда. Германия гиганти жамоанинг икки асосий ҳужумкор кучи — Майкл Олисе ва Гарри Кейн учун янги, молиявий жиҳатдан анча жозибадор шартномалар ҳозирламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги икки мавсум давомида Мюнхен сафида ўзини кўрсата олган Майкл Олисе ҳозирда Реал Мадрид ва Ливерпул каби клубларнинг асосий нишонига айланган. Миррор нашрининг хабар беришича, Бавария раҳбарияти 24 ёшли француз вингерини жамоада олиб қолиш учун унинг маошини кескин оширишга тайёр. Ҳозирда йилига 13 миллион фунт маош олаётган футболчига янги шартнома бўйича 22 миллион фунт таклиф қилиниши кутилмоқда.

Реал Мадрид қизиқишига муносабат

Бавария президенти Ҳерберт Ҳаинер Майкл Олисе атрофидаги миш-мишларга чек қўйиш мақсадида Bild нашрига интервю берди. Унинг таъкидлашича, клуб ўз юлдузларини сотиш ниятида эмас ва Реал Мадрид президенти Флорентино Перез томонидан кутилаётган 150 миллион евролик таклиф рад этилади. "Майкл Олисе — узоқ муддатли шартномага эга Бавария футболчиси. Агар Флорентино Перез таклиф юбормоқчи бўлса, ўз вақтини бекар сарфламасин", — дея қўшимча қилди клуб раҳбари.

Шу билан бирга, Мюнхенликлар жамоа тўпурари Гарри Кейн билан ҳам амалдаги келишувни 2029-йилга қадар узайтириш устида ишламоқда. Sky Германй маълумотларига кўра, томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бўлиб ўтган. Ўтган мавсумда барча мусобақаларда 51 та ўйинда майдонга тушиб, 61 та гол уришга эришган 32 ёшли инглиз ҳужумчиси клубнинг энг муҳим фигурасига айланган.

Бироқ, Гарри Кейн ўз келажаги бўйича якуний қарорни қабул қилишга шошилмаяпти. Футболчи ҳозирда бор эътиборини терма жамоа сафидаги иштирокига қаратган ва барча музокараларни Жаҳон чемпионати якунига қадар тўхтатиб туришни сўраган. Ҳужумчи Мюнхенда қолишга қарши эмас, аммо расмий келишув фақат халқаро турнирдан сўнг амалга ошиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Бавария 2023-йилда Гарри Кейн трансфери учун Тоттенхем клубига 95 миллион евро тўлаган эди. Ҳозирда у йилига 25 миллион евро атрофида маош олиб, клубнинг энг кўп ҳақ тўланадиган ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Мюнхен клуби ушбу икки юлдузни сақлаб қолиш орқали келгуси мавсумларда ҳам Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда асосий фаворит бўлишни кўзламоқда.

БаварияМайкл ОлисеГарри КейнРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиТони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиБугун, 22:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Бугун, 22:13Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиЛуис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиБугун, 21:36Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиЛионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди