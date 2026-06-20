Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилди
"Барселона" ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал замонавий футболнинг энг баҳсли мавзуларидан бири — тарихдаги энг яхши футболчи борасида ўз фикрини билдирди. Ёш иқтидор эгаси Лионель Месси ва Неймар ўртасидаги фарқли жиҳатларга тўхталиб, ўзи учун ким кўпроқ намуна эканлигини очиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
РТВE нашрига берган интервюсида Ямал аргентиналик афсона Лионель Мессини футбол тарихидаги энг буюк шахс деб ҳисоблашини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Мессининг ҳар бир ўйини унинг тенгсиз эканлигини исботлайди ва бу борада ҳеч қандай шубҳа бўлиши мумкин эмас. "Агар кимдадир шубҳа бўлса, демак улар шунчаки баҳона қидиришмоқда", — дея қўшимча қилди ёш ҳужумчи.
Кумир ва идеал тушунчасиҚизиқарли жиҳати шундаки, Месси тарихдаги энг яхшиси деб тан олинган бўлса-да, Ямалнинг шахсий кумири бошқа футболчи бўлиб чиқди. Ламине ўзининг ўйин услуби шаклланишида бразилиялик Неймар катта рол ўйнаганини тан олди. Унинг майдондаги дадил дриблинглари ва ҳимоячиларни алдаб ўтиш техникасида айнан Неймарнинг таъсири яққол сезилади.
"Менинг кумирим — Неймар. Чунки унинг ўйинини томоша қилиш менга завқ бағишлайди. Аммо Месси — энг яхшиси, бу борада ҳеч қандай мунозарага ўрин йўқ", — дея тушунтирди Ямал. Goal.com хабарига кўра, ёш футболчи ўз ўйинида бразилиялик юлдузнинг креативлигини такрорлашга интилади, бироқ натижа борасида Мессини биринчи ўринга қўяди.
Ҳозирда Испания терма жамоаси ихтиёрида бўлиб турган Ямал ўзининг жисмоний ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Яқинда жароҳатдан қайтган футболчи Саудия Арабистонига қарши бўладиган навбатдаги учрашувда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишини билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги босқичда тўлиқ 90 дақиқа ўйнаш бироз эрта ва таваккалчиликка асосланган қарор бўлиши мумкин.
"Ҳозирча мослашиш жараёни кетмоқда. Мураббий менга қанча вақт берса, шунча ўйнашга тайёрман, лекин бутун ўйинни майдонда ўтказишга ҳали эрта деб ўйлайман", — дейди Ямал. Шунингдек, у жароҳат сабабли терма жамоа қайдномасидан тушиб қолишдан қўрққанини ва тикланиш жараёнида фақат турнир ҳақида ўйлаганини тан олди.
Ламине Ямалнинг ушбу самимий эътирофи ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик мутахассислар унинг ўйин услубида ҳақиқатдан ҳам "Барселона"нинг собиқ юлдузлари мероси уйғунлашганини қайд этишмоқда. Ямал нафақат маҳорати, балки ўзидан олдинги буюк футболчиларга бўлган ҳурмати билан ҳам мухлислар эътиборини қозонмоқда.
…