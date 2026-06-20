Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилди

·43·Спорт
Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилди

"Барселона" ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал замонавий футболнинг энг баҳсли мавзуларидан бири — тарихдаги энг яхши футболчи борасида ўз фикрини билдирди. Ёш иқтидор эгаси Лионель Месси ва Неймар ўртасидаги фарқли жиҳатларга тўхталиб, ўзи учун ким кўпроқ намуна эканлигини очиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

РТВE нашрига берган интервюсида Ямал аргентиналик афсона Лионель Мессини футбол тарихидаги энг буюк шахс деб ҳисоблашини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Мессининг ҳар бир ўйини унинг тенгсиз эканлигини исботлайди ва бу борада ҳеч қандай шубҳа бўлиши мумкин эмас. "Агар кимдадир шубҳа бўлса, демак улар шунчаки баҳона қидиришмоқда", — дея қўшимча қилди ёш ҳужумчи.

Кумир ва идеал тушунчаси

Қизиқарли жиҳати шундаки, Месси тарихдаги энг яхшиси деб тан олинган бўлса-да, Ямалнинг шахсий кумири бошқа футболчи бўлиб чиқди. Ламине ўзининг ўйин услуби шаклланишида бразилиялик Неймар катта рол ўйнаганини тан олди. Унинг майдондаги дадил дриблинглари ва ҳимоячиларни алдаб ўтиш техникасида айнан Неймарнинг таъсири яққол сезилади.

"Менинг кумирим — Неймар. Чунки унинг ўйинини томоша қилиш менга завқ бағишлайди. Аммо Месси — энг яхшиси, бу борада ҳеч қандай мунозарага ўрин йўқ", — дея тушунтирди Ямал. Goal.com хабарига кўра, ёш футболчи ўз ўйинида бразилиялик юлдузнинг креативлигини такрорлашга интилади, бироқ натижа борасида Мессини биринчи ўринга қўяди.

Ҳозирда Испания терма жамоаси ихтиёрида бўлиб турган Ямал ўзининг жисмоний ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Яқинда жароҳатдан қайтган футболчи Саудия Арабистонига қарши бўладиган навбатдаги учрашувда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишини билдирди. Унинг фикрича, ҳозирги босқичда тўлиқ 90 дақиқа ўйнаш бироз эрта ва таваккалчиликка асосланган қарор бўлиши мумкин.

"Ҳозирча мослашиш жараёни кетмоқда. Мураббий менга қанча вақт берса, шунча ўйнашга тайёрман, лекин бутун ўйинни майдонда ўтказишга ҳали эрта деб ўйлайман", — дейди Ямал. Шунингдек, у жароҳат сабабли терма жамоа қайдномасидан тушиб қолишдан қўрққанини ва тикланиш жараёнида фақат турнир ҳақида ўйлаганини тан олди.

Ламине Ямалнинг ушбу самимий эътирофи ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик мутахассислар унинг ўйин услубида ҳақиқатдан ҳам "Барселона"нинг собиқ юлдузлари мероси уйғунлашганини қайд этишмоқда. Ямал нафақат маҳорати, балки ўзидан олдинги буюк футболчиларга бўлган ҳурмати билан ҳам мухлислар эътиборини қозонмоқда.

Ламине ЯмалЛионель МессиНеймарБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Бугун, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Бугун, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиБугун, 23:39Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиКасемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишдиБугун, 23:34«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблари«World Boxing» кубоги: Боксчиларимизнинг финалдаги рақиблариБугун, 23:08Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиРеал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди