Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқда

·0·Техно
Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқда

Каталйст Спасе Течнологиес компанияси бошқарувни йўқотиб, назоратдан чиққан Линк космик аппаратини тўхтатиш ва унинг ҳаракатини барқарорлаштириш бўйича муҳим муваффақиятга эришди. ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар фавқулодда режимга ўтиб кетган сунъий йўлдошнинг айланиш тезлигини деярли 6 бараварга камайтиришга муваффақ бўлишди ва NASA'нинг машҳур космик телескопини қутқариш миссиясини давом эттирмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Линк аппарати жорий йилнинг 3-июль куни Пегасус ракетаси ёрдамида коинотга учирилган эди. Бироқ 28-июль куни техник носозликлар туфайли аппарат кўп координатали айланиш режимига ўтиб кетиб, ўз ориентациясини бутунлай йўқотганди. Ҳодиса вақтида унинг корпуси секундига тахминан 9 даража тезликда айланаётган эди.

Мутахассислар электр двигателларидан бирини ишга тушириш орқали бу хавфли айланиш тезлигини секундига 1,47 даражагача пасайтиришди. Маълум бўлишича, ушбу жараён учун жуда кам ёнилғи — 100 граммдан ҳам камроқ ёқиш сарфланган бўлиб, бу компанияга келгусидаги операциялар учун қимматли ресурсни тежаб қолиш имконини берди.

Дастурий таъминот янгиланиши ва кейинги қадамлар

Ҳозирги вақтда Линк ўзининг жорий конфигурациясида навбатдаги босқичга тайёргарлик кўрмоқда. Яқин кунларда Каталйст муҳандислари аппарат бортига "сезиларли даражада дастурий таъминот янгиланишини" юклашни режалаштирмоқда. Ушбу янгиланиш қурилманинг фазодаги ориентациясини тўғридан-тўғри бошқаришни таъминлаши ва мутахассисларга тўлиқ назоратни қайтариши кутилмоқда.

Ш шундан сўнг компания NASA'нинг Неил Геҳрельс Свифт Обсерваторй рентгеновский космик обсерваторияси билан яқинлашиш режасига қайтишни мақсад қилган. Шуни таъкидлаш керакки, Линк аппаратининг йўналишини йўқотиш сабаблари ҳали ҳам тўлиқ очиқлангани йўқ. Ҳодисадан кейин унинг учта маховигидан иккитаси ишдан чиққан, реакцияни бошқариш тизими двигателлари эса фақат қисман ишлаётгани маълум бўлган эди.

Свифт обсерваторияси учун критик вазият

Мазкур космик операция нархи 30 миллион долларни ташкил этиб, Каталйст учун бошқа космик аппаратни ушлаб олиш ва унинг орбитасини ўзгартириш бўйича тарихдаги илк уриниш ҳисобланади. 22 йиллик тарихга эга бўлган Свифт обсерваторияси учун бу миссия ҳаёт-мамот масаласидир, чунки у мустақил равишда ўз орбитасини тузатиш имкониятига эга эмас.

Агар Линк уни қутқармаса, телескоп 2026-йилнинг охири ёки 2027-йил бошида ўз орбитасидан чиқиб кетиши муқаррар эди. 9-август ҳолатига кўра, Свифт 350 километрлик белгидан бироз пастроқда жойлашган бўлиб, унинг орбитасини кўтариш ишлари баландлик 300 километрдан тушиб кетгунга қадар бошланиши шарт. Ушбу хавфли чегара эса октябридан олдин кесиб ўтилиши кутилмаяпти.

КаталйстNASAСвифтКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилдиБугун, 17:59КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди