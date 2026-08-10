ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилди

·22·Техно
ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилди
Қисқача

ГПС ва мобил интернет барқарор ишламайдиган, радиоелектрон халақитлар мавжуд шароитларда ҳам жамоат транспортини узлуксиз кузатиш имконини берувчи маҳаллий позициялаш тизими ишлаб чиқилди. “ЭРА-ГЛОNASС” давлат ахборот тизими базасидаги технология автобус ва троллейбусларнинг реал вақт режимидаги ҳаракатини йўловчиларга кўрсатишга мўлжалланган.

Суний йўлдош навигацияси чекланган шароитда ва радиоэлектрон халақитлар пайтида ҳам жамоат транспорти ҳаракатини узлуксиз кузатиш имконини берувчи маҳаллий позициялаш тизими ишлаб чиқилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда “ГЛОNASС” АЖ матбуот хизмати маълум қилди. Янги технология “ЭРА-ГЛОNASС” давлат ахборот тизими базасида яратилган бўлиб, йўловчиларга автобус ҳамда троллейбусларнинг реал вақт режимидаги ҳақиқий ҳаракатини кўрсатишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнлари ва илк манзиллар

Мазкур технологияни амалда синаб кўриш бўйича илк тажриба лойиҳаси 2026-йилнинг 1-сентябридан Калуга вилоятида бошланиши режалаштирилган. Дастлабки босқичда Калуга шаҳрининг учта йўналишида ушбу тизим синовдан ўтказилади. Келгусида мазкур ечимдан нафақат жамоат транспортини, балки коммунал техникалар ҳамда тезкор хизмат автомобилларини назорат қилишда ҳам фойдаланиш кўзда тутилган.

Янги тизим ГПС ва мобил интернет барқарор ишламайдиган ҳудудларда ҳам транспорт воситаларининг ўрнини аниқ белгилаш имконини беради. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бу шаҳарлардаги транспорт логистикасининг хавфсизлиги ва ишончлилигини оширишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Технологиянинг ишлаш механизми

Тизимнинг ишлаши махсус техник ечимларга асосланган бўлиб, транспорт воситаларининг ҳаракатини автоматлаштирилган тарзда қайд этади:

  • беконлар яқинида маршрут координаталарига боғланган махсус меткалар ўрнатилади;
  • автобус ва троллейбусларга махсус идентификаторлар жойлаштирилади;
  • транспорт воситаси бекатга яқинлашганда, тизим унинг ҳолатини қайд этади;
  • маълумотлар диспетчерлик платформалари, шаҳар хизматлари ва харита иловаларига узатилади.
Маълумотлар алмашинуви “ЭРА-ГЛОNASС” инфратузилмаси орқали ҳимояланган канал ёрдамида амалга оширилади. Бу эса мобил интернет чекланган вазиятларда ҳам хизматнинг узлуксиз ишлашини таъминлайди.

Бекатларга ўрнатиладиган ускуналар мутлақо автоном тарзда ишлайди. Лойиҳа режасига кўра, улар беш йил давомида узлуксиз эксплуатация қилишга мўлжалланган бўлиб, тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлар ва дастурий таъминот асосида ишлаб чиқарилади.

ТехнологияТранспортГПСГЛОNASСЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаКаталйст космик аппарат тезлигини секинлаштириб, Свифт миссиясини давом эттирмоқдаБугун, 18:30КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди