ГПС ва мобил интернетсиз ишлайдиган транспорт кузатуви яратилди
ГПС ва мобил интернет барқарор ишламайдиган, радиоелектрон халақитлар мавжуд шароитларда ҳам жамоат транспортини узлуксиз кузатиш имконини берувчи маҳаллий позициялаш тизими ишлаб чиқилди. “ЭРА-ГЛОNASС” давлат ахборот тизими базасидаги технология автобус ва троллейбусларнинг реал вақт режимидаги ҳаракатини йўловчиларга кўрсатишга мўлжалланган.
Суний йўлдош навигацияси чекланган шароитда ва радиоэлектрон халақитлар пайтида ҳам жамоат транспорти ҳаракатини узлуксиз кузатиш имконини берувчи маҳаллий позициялаш тизими ишлаб чиқилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда “ГЛОNASС” АЖ матбуот хизмати маълум қилди. Янги технология “ЭРА-ГЛОNASС” давлат ахборот тизими базасида яратилган бўлиб, йўловчиларга автобус ҳамда троллейбусларнинг реал вақт режимидаги ҳақиқий ҳаракатини кўрсатишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнлари ва илк манзилларМазкур технологияни амалда синаб кўриш бўйича илк тажриба лойиҳаси 2026-йилнинг 1-сентябридан Калуга вилоятида бошланиши режалаштирилган. Дастлабки босқичда Калуга шаҳрининг учта йўналишида ушбу тизим синовдан ўтказилади. Келгусида мазкур ечимдан нафақат жамоат транспортини, балки коммунал техникалар ҳамда тезкор хизмат автомобилларини назорат қилишда ҳам фойдаланиш кўзда тутилган.
Янги тизим ГПС ва мобил интернет барқарор ишламайдиган ҳудудларда ҳам транспорт воситаларининг ўрнини аниқ белгилаш имконини беради. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бу шаҳарлардаги транспорт логистикасининг хавфсизлиги ва ишончлилигини оширишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Технологиянинг ишлаш механизмиТизимнинг ишлаши махсус техник ечимларга асосланган бўлиб, транспорт воситаларининг ҳаракатини автоматлаштирилган тарзда қайд этади:
- беконлар яқинида маршрут координаталарига боғланган махсус меткалар ўрнатилади;
- автобус ва троллейбусларга махсус идентификаторлар жойлаштирилади;
- транспорт воситаси бекатга яқинлашганда, тизим унинг ҳолатини қайд этади;
- маълумотлар диспетчерлик платформалари, шаҳар хизматлари ва харита иловаларига узатилади.
Бекатларга ўрнатиладиган ускуналар мутлақо автоном тарзда ишлайди. Лойиҳа режасига кўра, улар беш йил давомида узлуксиз эксплуатация қилишга мўлжалланган бўлиб, тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлар ва дастурий таъминот асосида ишлаб чиқарилади.
…