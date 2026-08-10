Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритди
Мадриднинг Атлетико клуби Франциянинг Лилл жамоаси иқтидорли қанот ҳужумчиси Матиас Фернандес-Пардони ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини жиддийлаштирди ва футболчи учун расмий таклиф юборди. ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Диего Симеоне бошчилигидаги Испания гранди 21 ёшли Белгия футболчиси трансфери учун стол устига тахминан 35 миллион евро миқдорида маблағ қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Метрополитано стадионида ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган Атлетико раҳбарияти Англия Премер-лигасининг нуфузли клубларини ортда қолдиришга интилмоқда. Бироқ Франция томони ушбу таклифни дарҳол қабул қилишга шошилмаяпти. Лилл клуби президенти Оливе Летанг футболчининг трансфер қийматини янада баландроқ баҳолаётгани сабабли, мазкур таклиф дарҳол рад этилмаган бўлса-да, томонлар ўртасида музокаралар давом этиши кутилмоқда.
Англия грандлари рақобатиМадридликларнинг бу қадами трансфер бозорида ҳақиқий курашни келтириб чиқариши мумкин. Сабаби, ёш вингерга Англиянинг Арсенал ва Ливерпул клублари ҳам яқиндан қизиқиш билдирмоқда. Ҳар икки Премер-лига вакили ҳам ўз қанотларини кучайтириш ва таркибга чуқурлик қўшиш мақсадида футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб келмоқда. Атлетико томонидан қўйилган илк жиддий қадам инглиз клубларини ҳам ўз режаларини тезлаштиришга мажбур қилиши турган гап.
Ҳозирча Лилл раҳбариятининг позицияси қатъий қолмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишига қадар футболчи атрофидаги вазият янада қизғин тус олиши кутилмоқда, чунки Европа Чемпионлар лигасида ўзини кўрсатишга улгурган ёш иқтидор эгасига қизиқишлар кундан-кунга ортиб бормоқда.
Лилл клубининг қатъий позициясиИспания клубининг ҳаракатигача ҳам Лилл президенти Оливе Летанг футболчи жамоа режаларида муҳим ўрин тутишини ва унинг 2029-йилгача мўлжалланган амалдаги шартномаси борлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Клуб раҳбарияти ўзининг юлдузли футболчисини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас. Летанг матбуотга берган интервюларининг бирида футболчига ишонч билдирилгани ва у билан келажак бўйича аниқ гаплашиб олинганини маълум қилган.
Матиас Фернандес-Пардонинг сўнгги мавсумлардаги тезкор ўсиши ва Европанинг нуфузли мусобақаларидаги иштироки унинг нуфузини янада оширди. Унинг техник маҳорати ва юқори даражадаги ўйинларга жисмоний тайёргарлиги қитъанинг етакчи скаутлари эътиборини тортди. Атлетико дастлабки қадамни ташлаган бўлса-да, Англия грандларининг фаоллашуви трансфер сага якунига етишидан ҳали йироқлигини кўрсатмоқда.
…