Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритди

·0·Спорт
Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритди

Мадриднинг Атлетико клуби Франциянинг Лилл жамоаси иқтидорли қанот ҳужумчиси Матиас Фернандес-Пардони ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини жиддийлаштирди ва футболчи учун расмий таклиф юборди. ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Диего Симеоне бошчилигидаги Испания гранди 21 ёшли Белгия футболчиси трансфери учун стол устига тахминан 35 миллион евро миқдорида маблағ қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Метрополитано стадионида ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган Атлетико раҳбарияти Англия Премер-лигасининг нуфузли клубларини ортда қолдиришга интилмоқда. Бироқ Франция томони ушбу таклифни дарҳол қабул қилишга шошилмаяпти. Лилл клуби президенти Оливе Летанг футболчининг трансфер қийматини янада баландроқ баҳолаётгани сабабли, мазкур таклиф дарҳол рад этилмаган бўлса-да, томонлар ўртасида музокаралар давом этиши кутилмоқда.

Англия грандлари рақобати

Мадридликларнинг бу қадами трансфер бозорида ҳақиқий курашни келтириб чиқариши мумкин. Сабаби, ёш вингерга Англиянинг Арсенал ва Ливерпул клублари ҳам яқиндан қизиқиш билдирмоқда. Ҳар икки Премер-лига вакили ҳам ўз қанотларини кучайтириш ва таркибга чуқурлик қўшиш мақсадида футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб келмоқда. Атлетико томонидан қўйилган илк жиддий қадам инглиз клубларини ҳам ўз режаларини тезлаштиришга мажбур қилиши турган гап.

Ҳозирча Лилл раҳбариятининг позицияси қатъий қолмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишига қадар футболчи атрофидаги вазият янада қизғин тус олиши кутилмоқда, чунки Европа Чемпионлар лигасида ўзини кўрсатишга улгурган ёш иқтидор эгасига қизиқишлар кундан-кунга ортиб бормоқда.

Лилл клубининг қатъий позицияси

Испания клубининг ҳаракатигача ҳам Лилл президенти Оливе Летанг футболчи жамоа режаларида муҳим ўрин тутишини ва унинг 2029-йилгача мўлжалланган амалдаги шартномаси борлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Клуб раҳбарияти ўзининг юлдузли футболчисини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас. Летанг матбуотга берган интервюларининг бирида футболчига ишонч билдирилгани ва у билан келажак бўйича аниқ гаплашиб олинганини маълум қилган.

Матиас Фернандес-Пардонинг сўнгги мавсумлардаги тезкор ўсиши ва Европанинг нуфузли мусобақаларидаги иштироки унинг нуфузини янада оширди. Унинг техник маҳорати ва юқори даражадаги ўйинларга жисмоний тайёргарлиги қитъанинг етакчи скаутлари эътиборини тортди. Атлетико дастлабки қадамни ташлаган бўлса-да, Англия грандларининг фаоллашуви трансфер сага якунига етишидан ҳали йироқлигини кўрсатмоқда.

Атлетико МадридМатиас Фернандес-ПардоЛиллЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 17:57Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиГарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиБугун, 17:56Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Бугун, 17:54Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Бугун, 17:48Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)