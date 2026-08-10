Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратди
Буюк Британия ҳукумати мамлакат автомобилсозлик саноатини янада ривожлантириш ва уни электромобиллар ишлаб чиқаришга ўтиш жараёнини тезлаштириш мақсадида 130 миллион фунт стерлинг миқдорида йирик сармоя ажратилишини эълон қилди. Мазкур молиявий маблағнинг тенг ярми давлат бюджети ҳисобидан қопланса, қолган қисми тўғридан-тўғри соҳа корхоналари томонидан таъминланади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ташаббус Британияда келгуси авлод транспорт воситаларини яратиш ҳамда ишлаб чиқариш салоҳиятини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ажратиладиган маблағлар мамлакатдаги автомобилсозлик гигантлари ва истиқболли стартаплар ўртасида тақсимланади. Хусусан, энг йирик инвестицияларни қўлга киритган компаниялар қаторига Bentley, Nissan ҳамда электр моторлар ишлаб чиқарувчи Яса корхонаси киритилди. Шунингдек, бир қатор кичик корхоналар ҳам молиявий кўмак олади. Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, ушбу дастур 1800 дан ортиқ иш ўринларини сақлаб қолиш ва қўллаб-қувватлаш имконини беради.
Автомобиллар Буюк Британиянинг энг қимматбаҳо экспорт маҳсулоти ҳисобланиб, 2026-йилнинг апрелига қадар якунланган йилда уларнинг умумий қиймати 47,7 миллиард фунт стерлингни ташкил этган. Саноат вазири Блаир МкДоугаллнинг сўзларига кўра, Британия замонавий автоиндустрия асос солинган макон сифатида келажакдаги транспорт воситалари ҳам айнан шу ерда лойиҳалаштирилиши ва йиғилишини таъминлашга қатъий қарор қилган.
Келажак технологиялари ва илмий ҳамкорликИлғор ҳаракатлантирувчи тизимлар маркази (Адвансед Пропульсион Центре) бош директори Иан Констансе молиялаштириш жараёни Буюк Британиянинг келажак автомобилларини белгилаб берувчи технологияларни лойиҳалаш, ишлаб чиқиш ва барпо этиш қобилиятини янада мустаҳкамлашга қаратилганини алоҳида таъкидлади. Ажратилган маблағларнинг 8 миллион фунти саноат ва илм-фан вакилларини бирлаштирувчи иккита консорциумга йўналтирилиб, янги маҳсулот ҳамда жараёнларни бозорга олиб чиқиш кўзда тутилган.
Мазкур ташаббуслар доирасида Bentley компанияси EV батареялари бўйича стартап ҳисобланган Ионетик билан ҳамкорликда келажакдаги автомобиллар учун аккумулятор элементлари ва блокларини маҳаллий ишлаб чиқариш устида иш олиб бормоқда. Иккинчи гуруҳга эса симлар жабдуқларини ишлаб чиқарувчи Q5D Течнологиес компанияси бошчилик қилиб, унинг таркибига Артифех Интериор Сйстеms, JLR ҳамда Ворвик университети киритилган.
Ушбу гуруҳнинг АутоЛоом деб номланган лойиҳаси автомобил симларини қўлда йиғиш жараёнини компьютер ёрдамида лойиҳалаш асосида тўлиқ автоматлаштирилган жараёнга алмаштириш технологиясини саноат миқёсига татбиқ этишни мақсад қилган. Шунингдек, Буюк Британиянинг ўзаро боғланган ва автоматлаштирилган ҳаракатчанлик саноатидаги тўққизта лойиҳага ҳам муайян миқдордаги маблағлар тақсимлаб берилди.
…