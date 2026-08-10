Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратди

·0·Авто
Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратди

Буюк Британия ҳукумати мамлакат автомобилсозлик саноатини янада ривожлантириш ва уни электромобиллар ишлаб чиқаришга ўтиш жараёнини тезлаштириш мақсадида 130 миллион фунт стерлинг миқдорида йирик сармоя ажратилишини эълон қилди. Мазкур молиявий маблағнинг тенг ярми давлат бюджети ҳисобидан қопланса, қолган қисми тўғридан-тўғри соҳа корхоналари томонидан таъминланади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ташаббус Британияда келгуси авлод транспорт воситаларини яратиш ҳамда ишлаб чиқариш салоҳиятини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ажратиладиган маблағлар мамлакатдаги автомобилсозлик гигантлари ва истиқболли стартаплар ўртасида тақсимланади. Хусусан, энг йирик инвестицияларни қўлга киритган компаниялар қаторига Bentley, Nissan ҳамда электр моторлар ишлаб чиқарувчи Яса корхонаси киритилди. Шунингдек, бир қатор кичик корхоналар ҳам молиявий кўмак олади. Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, ушбу дастур 1800 дан ортиқ иш ўринларини сақлаб қолиш ва қўллаб-қувватлаш имконини беради.

Автомобиллар Буюк Британиянинг энг қимматбаҳо экспорт маҳсулоти ҳисобланиб, 2026-йилнинг апрелига қадар якунланган йилда уларнинг умумий қиймати 47,7 миллиард фунт стерлингни ташкил этган. Саноат вазири Блаир МкДоугаллнинг сўзларига кўра, Британия замонавий автоиндустрия асос солинган макон сифатида келажакдаги транспорт воситалари ҳам айнан шу ерда лойиҳалаштирилиши ва йиғилишини таъминлашга қатъий қарор қилган.

Келажак технологиялари ва илмий ҳамкорлик

Илғор ҳаракатлантирувчи тизимлар маркази (Адвансед Пропульсион Центре) бош директори Иан Констансе молиялаштириш жараёни Буюк Британиянинг келажак автомобилларини белгилаб берувчи технологияларни лойиҳалаш, ишлаб чиқиш ва барпо этиш қобилиятини янада мустаҳкамлашга қаратилганини алоҳида таъкидлади. Ажратилган маблағларнинг 8 миллион фунти саноат ва илм-фан вакилларини бирлаштирувчи иккита консорциумга йўналтирилиб, янги маҳсулот ҳамда жараёнларни бозорга олиб чиқиш кўзда тутилган.

Мазкур ташаббуслар доирасида Bentley компанияси EV батареялари бўйича стартап ҳисобланган Ионетик билан ҳамкорликда келажакдаги автомобиллар учун аккумулятор элементлари ва блокларини маҳаллий ишлаб чиқариш устида иш олиб бормоқда. Иккинчи гуруҳга эса симлар жабдуқларини ишлаб чиқарувчи Q5D Течнологиес компанияси бошчилик қилиб, унинг таркибига Артифех Интериор Сйстеms, JLR ҳамда Ворвик университети киритилган.

Ушбу гуруҳнинг АутоЛоом деб номланган лойиҳаси автомобил симларини қўлда йиғиш жараёнини компьютер ёрдамида лойиҳалаш асосида тўлиқ автоматлаштирилган жараёнга алмаштириш технологиясини саноат миқёсига татбиқ этишни мақсад қилган. Шунингдек, Буюк Британиянинг ўзаро боғланган ва автоматлаштирилган ҳаракатчанлик саноатидаги тўққизта лойиҳага ҳам муайян миқдордаги маблағлар тақсимлаб берилди.

ЭлектромобилИнвестицияБританияАвтосаноатBentley
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиKia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиБугун, 16:54Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириBMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириБугун, 10:27Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиGeely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиБугун, 08:27Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади