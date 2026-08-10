Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!
Маржона Абдумуталова -57 кг вазн тоифасида 85, 88 ва 90 кг оғирликларни кўтариб, Ўзбекистон делегацияси учун Осиё чемпионатидаги илк олтин медални қўлга киритди. У даст кўтариш йўналишида ёшлар ўртасида Осиё чемпиони бўлди. Шу вазн тоифасида иштирок этган Зарина Абдуллаҳакова 74 ва 78 кг натижалар билан ўсмирлар ўртасида кумуш медални қўлга киритди. Айни вақтда -57 кг вазн тоифасида силтаб кўтариш ва иккикураш баҳслари давом этмоқда.
Тошкент шаҳрида оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати қизғин ва муросасиз курашлар остида давом этмоқда. Мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этиб, навбатдаги медалларни қўлга киритишди.
Ушбу қувонарли хабарни Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги расман маълум қилди.
Маржона Абдумуталова — Осиё чемпиони!
Мусобақанинг -57 кг вазн тоифасида ўтказилган даст кўтариш баҳслари ўзбек оғир атлетикачилари учун жуда муваффақиятли кечди.
Иқтидорли спортчимиз Маржона Абдумуталова кетма-кет 85, 88 ва 90 кг оғирликдаги тошларни муваффақиятли бўйсундириб, барча рақибларини ортда қолдирди. Ушбу ажойиб натижа эвазига Маржона даст кўтариш йўналишида ёшлар ўртасида Осиё чемпионига айланди!
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу зафарли одим Абдумуталова томонидан Ўзбекистон делегацияси ҳисобига мазкур Осиё чемпионатидаги илк олтин медаль сифатида ёзилди.
Зарина Абдуллаҳаковадан кумуш медаль
Айнан шу -57 кг вазн тоифасида майдонга тушган яна бир вакилимиз Зарина Абдуллаҳакова ҳам шоҳсупага кўтарилди.
У даст кўтариш баҳсларида 74 ва 78 кг оғирликдаги тошларни муваффақиятли кўтариб, ўсмирлар ўртасида Осиё чемпионатининг кумуш медалини қўлга киритди.
Маълумот учун, айни вақтда -57 кг вазн тоифасида силтаб кўтариш ва иккикураш якунлари бўйича муросасиз баҳслар давом этмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…