Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!

·35·Спорт
Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!
Қисқача

Маржона Абдумуталова -57 кг вазн тоифасида 85, 88 ва 90 кг оғирликларни кўтариб, Ўзбекистон делегацияси учун Осиё чемпионатидаги илк олтин медални қўлга киритди. У даст кўтариш йўналишида ёшлар ўртасида Осиё чемпиони бўлди. Шу вазн тоифасида иштирок этган Зарина Абдуллаҳакова 74 ва 78 кг натижалар билан ўсмирлар ўртасида кумуш медални қўлга киритди. Айни вақтда -57 кг вазн тоифасида силтаб кўтариш ва иккикураш баҳслари давом этмоқда.

Тошкент шаҳрида оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати қизғин ва муросасиз курашлар остида давом этмоқда. Мусобақанинг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари муваффақиятли иштирок этиб, навбатдаги медалларни қўлга киритишди.

Ушбу қувонарли хабарни Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги расман маълум қилди.

Маржона Абдумуталова — Осиё чемпиони!

Мусобақанинг -57 кг вазн тоифасида ўтказилган даст кўтариш баҳслари ўзбек оғир атлетикачилари учун жуда муваффақиятли кечди.

Иқтидорли спортчимиз Маржона Абдумуталова кетма-кет 85, 88 ва 90 кг оғирликдаги тошларни муваффақиятли бўйсундириб, барча рақибларини ортда қолдирди. Ушбу ажойиб натижа эвазига Маржона даст кўтариш йўналишида ёшлар ўртасида Осиё чемпионига айланди!

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу зафарли одим Абдумуталова томонидан Ўзбекистон делегацияси ҳисобига мазкур Осиё чемпионатидаги илк олтин медаль сифатида ёзилди.

Зарина Абдуллаҳаковадан кумуш медаль

Айнан шу -57 кг вазн тоифасида майдонга тушган яна бир вакилимиз Зарина Абдуллаҳакова ҳам шоҳсупага кўтарилди.

У даст кўтариш баҳсларида 74 ва 78 кг оғирликдаги тошларни муваффақиятли кўтариб, ўсмирлар ўртасида Осиё чемпионатининг кумуш медалини қўлга киритди.

Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!

Маълумот учун, айни вақтда -57 кг вазн тоифасида силтаб кўтариш ва иккикураш якунлари бўйича муросасиз баҳслар давом этмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Маржона АбдумуталоваТошкентЎзбекистонЗарина АбдуллаҳақоваТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 17:57Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиГарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиБугун, 17:56Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Бугун, 17:54Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)