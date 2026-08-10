Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўлади
Дитмарм Хаман Гарри Кейннинг 36 ёшида 2030 йилги жаҳон чемпионатида юқори даражада ўйнашига шубҳа билдирди. Ҳозирда 33 ёшни қаршилаган ҳужумчи Англия терма жамоаси сафида 85 та гол урган, Бавария учун эса 147 та ўйинда 146 та гол киритган. Хаманнинг фикрича, Кейннинг ёшлигидан қуйи лигалар ва Англия Премер-лигасида катта юклама билан ўйнагани унинг жисмоний ҳолатига таъсир қилиши мумкин.
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятининг сўнгги йилларида Криштиану Роналду ва Лионель Месси каби 2030 йилги жаҳон чемпионатида майдонга тушиши катта мушкулот туғдириши мумкин. Германиянинг Бавария клуби собиқ ярим ҳимоячиси Дитмарм Хаман ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳужумчининг келажаги борасида шундай фикр билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 33 ёшни қаршилаган ҳужумчи Англия терма жамоаси сафида 85 та гол уриб, тарихий рекорд ўрнатган. Шунингдек, у Тоттенхем сафида ҳам энг яхши тўпурар мақомига эга бўлган ва Бавария учун 147 та ўйинда 146 та гол киритишга муваффақ бўлган. Немис гранди билан амалдаги шартномаси якунига этиб бораётганига қарамай, томонлар янги битим имзолашга яқин турибди.
Келажакдаги турнирлар ва ёш омилиГОАЛ хабар беришича, Дитмарм Хаман Англия сардорининг 36 ёшида 2030 йилги мундиалда ўйнашига шубҳа билан қарайди. Унинг фикрича, Криштиану Роналду ва Лионель Месси даражасига етиш ва улардек юқори даражада узоқ йиллар тўп суриш ҳар қандай футболчи учун оғир вазифа ҳисобланади.
Хаман бу борада шундай деди: “У энди 33 ёшда, тўрт йилдан кейин эса 36 ёшдан ошади. Бу жуда катта талаб. Биз барча замонларнинг икки буюк футболчиси мундиалда қатнашганини кўрдик, улардан бири яхши ўйнади, иккинчиси йўқ. Биласизми, мен Кейнни бу иккала футболчи билан бир қаторга қўйган бўлмас эдим.”
Эришилган натижалар ва истиқболМутахассиснинг таъкидлашича, Гарри Кейн ёшлигидан қуйи лигаларда кўплаб ўйинлар ўтказгани ва Англия Премер-лигасида улкан юклама билан ҳаракат қилгани ҳам жисмоний ҳолатига таъсир қилиши мумкин. Шунга қарамай, футболчи жиддий жароҳатлардан асралиб, ўзининг юқори савосини сақлаб қолмоқда ва 2026 йилги "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда.
Ҳозирча Англия терма жамоасида унинг ўрнини эгаллай оладиган муносиб марказий ҳужумчи мавжуд эмас. Шу боисдан ҳам Кейн 2028 йилда ўз уйида ўтадиган Европа чемпионатига қадар жамоани сардор сифатида бошлаб бориши кутилмоқда.
…