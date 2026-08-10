Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўлади

·31·Спорт
Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўлади
Қисқача

Дитмарм Хаман Гарри Кейннинг 36 ёшида 2030 йилги жаҳон чемпионатида юқори даражада ўйнашига шубҳа билдирди. Ҳозирда 33 ёшни қаршилаган ҳужумчи Англия терма жамоаси сафида 85 та гол урган, Бавария учун эса 147 та ўйинда 146 та гол киритган. Хаманнинг фикрича, Кейннинг ёшлигидан қуйи лигалар ва Англия Премер-лигасида катта юклама билан ўйнагани унинг жисмоний ҳолатига таъсир қилиши мумкин.

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятининг сўнгги йилларида Криштиану Роналду ва Лионель Месси каби 2030 йилги жаҳон чемпионатида майдонга тушиши катта мушкулот туғдириши мумкин. Германиянинг Бавария клуби собиқ ярим ҳимоячиси Дитмарм Хаман ГОАЛ нашрига берган интервюсида ҳужумчининг келажаги борасида шундай фикр билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 33 ёшни қаршилаган ҳужумчи Англия терма жамоаси сафида 85 та гол уриб, тарихий рекорд ўрнатган. Шунингдек, у Тоттенхем сафида ҳам энг яхши тўпурар мақомига эга бўлган ва Бавария учун 147 та ўйинда 146 та гол киритишга муваффақ бўлган. Немис гранди билан амалдаги шартномаси якунига этиб бораётганига қарамай, томонлар янги битим имзолашга яқин турибди.

Келажакдаги турнирлар ва ёш омили

ГОАЛ хабар беришича, Дитмарм Хаман Англия сардорининг 36 ёшида 2030 йилги мундиалда ўйнашига шубҳа билан қарайди. Унинг фикрича, Криштиану Роналду ва Лионель Месси даражасига етиш ва улардек юқори даражада узоқ йиллар тўп суриш ҳар қандай футболчи учун оғир вазифа ҳисобланади.

Хаман бу борада шундай деди: “У энди 33 ёшда, тўрт йилдан кейин эса 36 ёшдан ошади. Бу жуда катта талаб. Биз барча замонларнинг икки буюк футболчиси мундиалда қатнашганини кўрдик, улардан бири яхши ўйнади, иккинчиси йўқ. Биласизми, мен Кейнни бу иккала футболчи билан бир қаторга қўйган бўлмас эдим.”

Эришилган натижалар ва истиқбол

Мутахассиснинг таъкидлашича, Гарри Кейн ёшлигидан қуйи лигаларда кўплаб ўйинлар ўтказгани ва Англия Премер-лигасида улкан юклама билан ҳаракат қилгани ҳам жисмоний ҳолатига таъсир қилиши мумкин. Шунга қарамай, футболчи жиддий жароҳатлардан асралиб, ўзининг юқори савосини сақлаб қолмоқда ва 2026 йилги "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда.

Ҳозирча Англия терма жамоасида унинг ўрнини эгаллай оладиган муносиб марказий ҳужумчи мавжуд эмас. Шу боисдан ҳам Кейн 2028 йилда ўз уйида ўтадиган Европа чемпионатига қадар жамоани сардор сифатида бошлаб бориши кутилмоқда.

Гарри КейнДитмарм ХаманБаварияАнглия терма жамоасиЖаҳон чемпионати 2030
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 17:57Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Бугун, 17:54Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Бугун, 17:48Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)