11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди

·0·Ўзбекистон
11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди

Ўзбекистонда 11-синфни тамомлаган ёшлар учун техникумларга ҳужжат топшириш жараёни бошланди. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотига кўра, абитуриентлар 10 августдан 10 сентябрга қадар аризаларини онлайн тарзда юбориши мумкин.

Энг муҳими, қабул жараёни тўлиқ рақамлаштирилган: ҳужжатлар my.edu.uz платформаси орқали қабул қилинади. Бу эса абитуриентларга таълим муассасасига шахсан бориб навбат кутиш заруратини камайтиради.

Аризалар бир ой давомида қабул қилинади

Техникумларга қабул учун онлайн рўйхатдан ўтиш 10 августда бошланди ва 10 сентябрга қадар давом этади.

Шу муддат ичида 11-синф битирувчилари платформадан фойдаланиб, зарур маълумотларни киритиши ва аризасини расмийлаштириши мумкин.

Қабул муддатини ўтказиб юбормаслик учун ҳужжатларни охирги кунларга қолдирмасдан топшириш мақсадга мувофиқ.

Ариза топшириш учун нима керак?

Ҳужжат топшириш жараёнида абитуриентдан асосан шахсини ва мактабни битирганини тасдиқловчи маълумотлар талаб этилади.

Жумладан:

  • ID-карта ёки туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома маълумотлари;

  • абитуриентнинг фотосурати;

  • 11-синфни тамомлаганлик ҳақидаги электрон аттестат маълумотлари.

Агар тегишли маълумотлар электрон базаларда мавжуд бўлса, қабул жараёни янада тезлашиши мумкин.

Ҳужжатлар қаердан топширилади?

Барча аризалар my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади.

Абитуриент тизимга кириб, шахсий маълумотларини текшириши, керакли ҳужжатларни расмийлаштириши ва танланган техникум бўйича ариза юбориши мумкин.

Бу формат айниқса ҳудудларда яшовчи ёшлар учун қулай: ҳужжат топшириш учун бошқа шаҳар ёки туманга бориш шарт эмас.

Кимлар ариза бера олади?

Қабул айнан 11-синф битирувчилари учун мўлжалланган.

Техникумлар касбий ва амалий таълим олишни истаган ёшлар учун муҳим йўналишлардан бири бўлиб, ўқувчиларни муайян касб ва мутахассислик бўйича тайёрлайди.

Шунинг учун олий таълимдан ташқари амалий касб эгаллашни режалаштираётган битирувчилар учун бу қабул жараёни алоҳида аҳамиятга эга.

Энг муҳим сана — 10 сентябрь

Абитуриентлар учун асосий муддат аниқ: аризалар 10 сентябрга қадар қабул қилинади.

Шу сабаб шахсий ҳужжатлар ва электрон аттестат маълумотларини олдиндан текшириб қўйиш тавсия этилади.

Техникумга киришни режалаштираётган 11-синф битирувчилари учун эса ҳозирги энг муҳим қадам — қабул муддатини ўтказиб юбормасдан my.edu.uz орқали ариза топшириш.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинТошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинБугун, 12:197,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди7,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқландиБугун, 09:18Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Бугун Ўзбекистонда «Автомобилсиз кун»: Амалдорларга машина ҳайдаш тақиқланади!Бугун, 09:13Ўзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиЎзбекистонда ўзидан катта аёлга уйланган эркаклар сони 11 мингдан ошдиБугун, 05:45Қонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибҚонун Конституцияга зид бўлса, суд иши тўхтайди — янги тартибКеча, 15:39Чорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишадиЧорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишадиКеча, 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди