11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди
Ўзбекистонда 11-синфни тамомлаган ёшлар учун техникумларга ҳужжат топшириш жараёни бошланди. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотига кўра, абитуриентлар 10 августдан 10 сентябрга қадар аризаларини онлайн тарзда юбориши мумкин.
Энг муҳими, қабул жараёни тўлиқ рақамлаштирилган: ҳужжатлар my.edu.uz платформаси орқали қабул қилинади. Бу эса абитуриентларга таълим муассасасига шахсан бориб навбат кутиш заруратини камайтиради.
Аризалар бир ой давомида қабул қилинади
Техникумларга қабул учун онлайн рўйхатдан ўтиш 10 августда бошланди ва 10 сентябрга қадар давом этади.
Шу муддат ичида 11-синф битирувчилари платформадан фойдаланиб, зарур маълумотларни киритиши ва аризасини расмийлаштириши мумкин.
Қабул муддатини ўтказиб юбормаслик учун ҳужжатларни охирги кунларга қолдирмасдан топшириш мақсадга мувофиқ.
Ариза топшириш учун нима керак?
Ҳужжат топшириш жараёнида абитуриентдан асосан шахсини ва мактабни битирганини тасдиқловчи маълумотлар талаб этилади.
Жумладан:
ID-карта ёки туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома маълумотлари;
абитуриентнинг фотосурати;
11-синфни тамомлаганлик ҳақидаги электрон аттестат маълумотлари.
Агар тегишли маълумотлар электрон базаларда мавжуд бўлса, қабул жараёни янада тезлашиши мумкин.
Ҳужжатлар қаердан топширилади?
Барча аризалар my.edu.uz платформаси орқали онлайн қабул қилинади.
Абитуриент тизимга кириб, шахсий маълумотларини текшириши, керакли ҳужжатларни расмийлаштириши ва танланган техникум бўйича ариза юбориши мумкин.
Бу формат айниқса ҳудудларда яшовчи ёшлар учун қулай: ҳужжат топшириш учун бошқа шаҳар ёки туманга бориш шарт эмас.
Кимлар ариза бера олади?
Қабул айнан 11-синф битирувчилари учун мўлжалланган.
Техникумлар касбий ва амалий таълим олишни истаган ёшлар учун муҳим йўналишлардан бири бўлиб, ўқувчиларни муайян касб ва мутахассислик бўйича тайёрлайди.
Шунинг учун олий таълимдан ташқари амалий касб эгаллашни режалаштираётган битирувчилар учун бу қабул жараёни алоҳида аҳамиятга эга.
Энг муҳим сана — 10 сентябрь
Абитуриентлар учун асосий муддат аниқ: аризалар 10 сентябрга қадар қабул қилинади.
Шу сабаб шахсий ҳужжатлар ва электрон аттестат маълумотларини олдиндан текшириб қўйиш тавсия этилади.
Техникумга киришни режалаштираётган 11-синф битирувчилари учун эса ҳозирги энг муҳим қадам — қабул муддатини ўтказиб юбормасдан my.edu.uz орқали ариза топшириш.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…