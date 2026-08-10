Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватлади

·31·Спорт
Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватлади
Қисқача

Ливерпул Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди ва бу эҳтимолий трансферни жамоа сардори Виржил ван Дейк қўллаб-қувватлади. Уругвайлик футболчининг Мерсисайд клубига ижара асосида ўтиши кутилмоқда, бунга жамоанинг ҳимоядаги жароҳатлар сабаб юзага келган муаммолари туртки бўлди.

Англия Премер-лигасининг гранд клуби бўлган Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Ушбу эҳтимолий трансфер жамоа сардори Виржил ван Дейк томонидан илиқ кутиб олинди, чунки мавсумолди йиғинларида юзага келган жароҳатлар жамоанинг орқа чизиғини жиддий қиёфада қолдирган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбаларининг хабар беришича, уругвайлик футболчи Мерсисайд клубига ижара асосида келиб қўшилиши кутилмоқда. Бу қадам янги бош мураббий Андони Ираола бошчилигида бошланаётган янги даврда ҳимоядаги муаммоларни бартараф этиш учун ташланмоқда.

Ҳимоя чизиғидаги муаммолар ва трансфер зарурати

Трансфернинг тезлашишига янги келган футболчи Жереми Жакетнинг жисмоний ҳолати сабаб бўлди. Ренн жамоасидан трансфер қилинган ёш ҳимоячи мавсумолди ўртоқлик ўйинларида тиббий штабнинг эҳтиёткорона ёндашуви туфайли майдонга туша олмади.

Сардор Виржил ван Дейк жароҳат олган ёш жамоадоши ҳақида ҳам ижобий фикрлар билдириб, унинг тез орада умумий гуруҳ машғулотларига қайтишига умид билдирди. Шунга қарамай, клуб дарҳол ёрдам берадиган тажрибали ўйинчи сифатида Роналд Араухо вариантини маъқул топди.

Андони Ираола бошчилигидаги янги давр

Клубда мураббийлар штабининг ўзгариши, жумладан, бош мураббий лавозимига Андони Ираоланинг келиши жамоа учун янги саҳифа очди. Ван Дейк ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг футболчилар ва мураббийлар ўртасида кўприк вазифасини бажаришга тайёрлигини таъкидлади.

Унинг сўзларига кўра, испаниялик мутахассис билан илк ҳафтадаёқ яхши мулоқот ўрнатилган ва жамоанинг тажрибали етакчилари янги мураббийни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда. Жамоа янги машғулот услублари ва талабларга мослашиш жараёнини бошдан кечирмоқда.

ЛиверпулРоналд АраухоВиржил ван ДейкАндони ИраолаПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиГарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиБугун, 17:56Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Бугун, 17:54Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Бугун, 17:48Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)