Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватлади
Ливерпул Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди ва бу эҳтимолий трансферни жамоа сардори Виржил ван Дейк қўллаб-қувватлади. Уругвайлик футболчининг Мерсисайд клубига ижара асосида ўтиши кутилмоқда, бунга жамоанинг ҳимоядаги жароҳатлар сабаб юзага келган муаммолари туртки бўлди.
Англия Премер-лигасининг гранд клуби бўлган Ливерпул ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона ҳимоячиси Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Ушбу эҳтимолий трансфер жамоа сардори Виржил ван Дейк томонидан илиқ кутиб олинди, чунки мавсумолди йиғинларида юзага келган жароҳатлар жамоанинг орқа чизиғини жиддий қиёфада қолдирган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбаларининг хабар беришича, уругвайлик футболчи Мерсисайд клубига ижара асосида келиб қўшилиши кутилмоқда. Бу қадам янги бош мураббий Андони Ираола бошчилигида бошланаётган янги даврда ҳимоядаги муаммоларни бартараф этиш учун ташланмоқда.
Ҳимоя чизиғидаги муаммолар ва трансфер заруратиТрансфернинг тезлашишига янги келган футболчи Жереми Жакетнинг жисмоний ҳолати сабаб бўлди. Ренн жамоасидан трансфер қилинган ёш ҳимоячи мавсумолди ўртоқлик ўйинларида тиббий штабнинг эҳтиёткорона ёндашуви туфайли майдонга туша олмади.
Сардор Виржил ван Дейк жароҳат олган ёш жамоадоши ҳақида ҳам ижобий фикрлар билдириб, унинг тез орада умумий гуруҳ машғулотларига қайтишига умид билдирди. Шунга қарамай, клуб дарҳол ёрдам берадиган тажрибали ўйинчи сифатида Роналд Араухо вариантини маъқул топди.
Андони Ираола бошчилигидаги янги даврКлубда мураббийлар штабининг ўзгариши, жумладан, бош мураббий лавозимига Андони Ираоланинг келиши жамоа учун янги саҳифа очди. Ван Дейк ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг футболчилар ва мураббийлар ўртасида кўприк вазифасини бажаришга тайёрлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, испаниялик мутахассис билан илк ҳафтадаёқ яхши мулоқот ўрнатилган ва жамоанинг тажрибали етакчилари янги мураббийни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда. Жамоа янги машғулот услублари ва талабларга мослашиш жараёнини бошдан кечирмоқда.
…