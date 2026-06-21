UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалари

·30·Спорт
UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалари

АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида аралаш яккакурашлар бўйича навбатдаги UFC Vegas 119 турнири ўз якунига етди. Нокаутлар ва кутилмаган сабмишнларга бой бўлган ушбу жанг кечасининг барча натижалари билан қуйидаги махсус жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин.

Мусобақанинг тўлиқ натижалари

Ғолиб спортчи

Мағлуб спортчи

Раунд

Ғалаба усули

Манель Капе

Киоджи Хоригучи

3-раунд

Техник нокаут (TKO)

Навахо Стирлинг

Ион Куцелаба

2-раунд

Техник нокаут (TKO)

Кристиан Родригес

Хайдар Амил

1-раунд

Бўғиш усули (Submission)

Муртазали Магомедов

Мелсик Багдасарян

1-раунд

Сабмишн (Submission)

Винисиус Оливейра

Андре Фили

2-раунд

Техник нокаут (TKO)

Кевин Борхас

Андре Лима

3-раунд

Якдил қарор (30-27, 29-28, 29-28)

Биас Мескита

Мелисса Муллинс

1-раунд

Сабмишн (Submission)

Митч Рапосо

Аллан Нассименто

3-раунд

Очколар бўйича қарор

Гастон Боланос

Майкл Асвелл

3-раунд

Якдил қарор (29-28, 29-28, 29-28)

Леван Чохели

Леон Шахбазян

1-раунд

Техник нокаут (TKO)

Луана Сантос

Карол Роса

3-раунд

Очколар эвазига (30-27, 30-27, 30-27)

Шейн Коллинс

Отар Танзилолови

3-раунд

Якдил қарор (30-27, 30-27, 30-27)

Навбатдаги турнир эслатмаси

UFC мухлислари навбатдаги жанглар учун узоқ кутишларига тўғри келмайди. Ташкилот томонидан ўтказиладиган навбатдаги UFC Fight Night турнири шу йилнинг 27 июнь куни бўлиб ўтиши белгиланган.

UFCLas VegasUSAManel KapeKyoji Horiguchi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиЮрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиБугун, 10:53Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18Рафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди