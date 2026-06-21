UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалари
АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида аралаш яккакурашлар бўйича навбатдаги UFC Vegas 119 турнири ўз якунига етди. Нокаутлар ва кутилмаган сабмишнларга бой бўлган ушбу жанг кечасининг барча натижалари билан қуйидаги махсус жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин.
Мусобақанинг тўлиқ натижалари
Ғолиб спортчи
Мағлуб спортчи
Раунд
Ғалаба усули
Манель Капе
Киоджи Хоригучи
3-раунд
Техник нокаут (TKO)
Навахо Стирлинг
Ион Куцелаба
2-раунд
Техник нокаут (TKO)
Кристиан Родригес
Хайдар Амил
1-раунд
Бўғиш усули (Submission)
Муртазали Магомедов
Мелсик Багдасарян
1-раунд
Сабмишн (Submission)
Винисиус Оливейра
Андре Фили
2-раунд
Техник нокаут (TKO)
Кевин Борхас
Андре Лима
3-раунд
Якдил қарор (30-27, 29-28, 29-28)
Биас Мескита
Мелисса Муллинс
1-раунд
Сабмишн (Submission)
Митч Рапосо
Аллан Нассименто
3-раунд
Очколар бўйича қарор
Гастон Боланос
Майкл Асвелл
3-раунд
Якдил қарор (29-28, 29-28, 29-28)
Леван Чохели
Леон Шахбазян
1-раунд
Техник нокаут (TKO)
Луана Сантос
Карол Роса
3-раунд
Очколар эвазига (30-27, 30-27, 30-27)
Шейн Коллинс
Отар Танзилолови
3-раунд
Якдил қарор (30-27, 30-27, 30-27)
Навбатдаги турнир эслатмаси
UFC мухлислари навбатдаги жанглар учун узоқ кутишларига тўғри келмайди. Ташкилот томонидан ўтказиладиган навбатдаги UFC Fight Night турнири шу йилнинг 27 июнь куни бўлиб ўтиши белгиланган.
…