Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритди
Жаҳон чемпионатининг «E» гуруҳида 2-тур баҳслари тўлиқ якунига етди. Германиянинг Кот-д'Ивуар устидан қозонган ғалабасидан (2:1) сўнг, гуруҳнинг иккинчи ўйинида Эквадор ва Кюрасао миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишди. АҚШнинг Канзас Сити шаҳридаги муҳташам «Arrowhead Stadium» стадионида кечган баҳсда жанговар дуранг қайд этилди.
Учрашув ҳақида қисқача
Ўйин давомида Эквадор терма жамоаси вакиллари Энер Валенсия ва Мойсес Кайседо бошчилигида катта босим уюштиришган бўлса-да, Кюрасао мудофааси ва дарвозабон Элой Рум ишончли ҳаракат қилиб, рақиб ҳужумларини қайтаришга муваффақ бўлди.
Тарихий натижа:
Ушбу 0:0 ҳисобидаги дуранг натижа эвазига машҳур мутахассис Дик Адвокат қўл остидаги Кюрасао миллий жамоаси ўз тарихида Жаҳон чемпионатларидаги илк очкосини қўлга киритди.
«E» гуруҳи 2-турдан кейинги вазият
Иккинчи тур ўйинларидан сўнг квартетдаги очколар қуйидагича тақсимланди:
Германия — 6 очко (Муддатидан олдин плей-оффда )
Кот-д'Ивуар — 3 очко
Эквадор — 1 очко
Кюрасао — 1 очко
Сўнгги турда Кюрасао Кот-д'Ивуар билан, Эквадор эса Германия билан баҳс олиб боради. Ҳар икки жамоада ҳам плей-оффга чиқиш учун имконият сақланиб қолган.
Жамоаларнинг таркиблари ва алмаштиришлар
Эквадор:
Эрнан Галиндес, Пьеро Инкапие, Вильян Пачо, Первис Эступинян (71' Хосе Ангуло), Жорди Алсивар (46' Кевин Родригес), Оскар Вите, Алан Франко (83' Анжело Пресиадо), Мойсес Кайсеdo, Жон Йебоа (89' Жоан Кайседо), Энер Валенсия, Гонсало Плата.
Кюрасао:
Элой Рум, Йордан Обиспо, Шэнон Флоранус, Рошни Гаари, Йосуа Бренет, Джайро Фонвилл (76' Квертен Эижма), Жунинио Бакуна (75' Жервейн Горре), Леонардо Бакуна, Ливелай Комененсия (84' Годфрид Роэмерато), Тахит Чонг (76' Ришайро Маргарита), Юрген Локадия (83' Шарлон Кастанеер).
Огоҳлантиришлар (Сариқ карточкалар):
Ўйин анча кескин курашларга бой ўтди ва ҳакам футболчиларга жами 6 маротаба сариқ карточка кўрсатди:
Эквадор: Алсивар (38).
Кюрасао: Л. Бакуна (39), Ж. Бакуна (53), Комененсия (56), Гаари (75), Кастанеер (90+1).
…