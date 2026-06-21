Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритди

·0·Спорт
Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритди

Жаҳон чемпионатининг «E» гуруҳида 2-тур баҳслари тўлиқ якунига етди. Германиянинг Кот-д'Ивуар устидан қозонган ғалабасидан (2:1) сўнг, гуруҳнинг иккинчи ўйинида Эквадор ва Кюрасао миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишди. АҚШнинг Канзас Сити шаҳридаги муҳташам «Arrowhead Stadium» стадионида кечган баҳсда жанговар дуранг қайд этилди.

Учрашув ҳақида қисқача

Ўйин давомида Эквадор терма жамоаси вакиллари Энер Валенсия ва Мойсес Кайседо бошчилигида катта босим уюштиришган бўлса-да, Кюрасао мудофааси ва дарвозабон Элой Рум ишончли ҳаракат қилиб, рақиб ҳужумларини қайтаришга муваффақ бўлди.

Тарихий натижа:

Ушбу 0:0 ҳисобидаги дуранг натижа эвазига машҳур мутахассис Дик Адвокат қўл остидаги Кюрасао миллий жамоаси ўз тарихида Жаҳон чемпионатларидаги илк очкосини қўлга киритди.

«E» гуруҳи 2-турдан кейинги вазият

Иккинчи тур ўйинларидан сўнг квартетдаги очколар қуйидагича тақсимланди:

  1. Германия — 6 очко (Муддатидан олдин плей-оффда )

  2. Кот-д'Ивуар — 3 очко

  3. Эквадор — 1 очко

  4. Кюрасао — 1 очко

Сўнгги турда Кюрасао Кот-д'Ивуар билан, Эквадор эса Германия билан баҳс олиб боради. Ҳар икки жамоада ҳам плей-оффга чиқиш учун имконият сақланиб қолган.

Жамоаларнинг таркиблари ва алмаштиришлар

Эквадор:

Эрнан Галиндес, Пьеро Инкапие, Вильян Пачо, Первис Эступинян (71' Хосе Ангуло), Жорди Алсивар (46' Кевин Родригес), Оскар Вите, Алан Франко (83' Анжело Пресиадо), Мойсес Кайсеdo, Жон Йебоа (89' Жоан Кайседо), Энер Валенсия, Гонсало Плата.

Кюрасао:

Элой Рум, Йордан Обиспо, Шэнон Флоранус, Рошни Гаари, Йосуа Бренет, Джайро Фонвилл (76' Квертен Эижма), Жунинио Бакуна (75' Жервейн Горре), Леонардо Бакуна, Ливелай Комененсия (84' Годфрид Роэмерато), Тахит Чонг (76' Ришайро Маргарита), Юрген Локадия (83' Шарлон Кастанеер).

Огоҳлантиришлар (Сариқ карточкалар):

Ўйин анча кескин курашларга бой ўтди ва ҳакам футболчиларга жами 6 маротаба сариқ карточка кўрсатди:

  • Эквадор: Алсивар (38).

  • Кюрасао: Л. Бакуна (39), Ж. Бакуна (53), Комененсия (56), Гаари (75), Кастанеер (90+1).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариUFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариБугун, 10:23Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18Рафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиГермания Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиБугун, 03:12Германия Кот-дъИвуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиГермания Кот-дъИвуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 03:01Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиТомас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиБугун, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди