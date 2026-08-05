Андерс Лимпар: Арсенал Микел Артета бошчилигида Англияда устунлик қилиши мумкин
Андерс Лимпар Микел Артета бошчилигидаги Арсенални Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсумдаги асосий фаворити деб атади. Унинг фикрича, Пеп Гвардиола ва Юрген Клоппнинг Англия футболини тарк етиши, шунингдек, амалга оширилиши мумкин бўлган нуфузли трансферлар Арсеналнинг чемпионлик имкониятларини оширади. Лимпар Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Хаби Алонсо қўл остида кучайган Челсини "тўпчилар"нинг асосий рақиблари сифатида кўрсатди.
Лондоннинг Арсенал клуби собиқ ярим ҳимоячиси Андерс Лимпар Микел Артета жамоасини Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсумдаги асосий фаворити деб атади. Унинг фикрича, рақобат муҳитидаги баъзи ўзгаришлар ва амалга оширилиши мумкин бўлган нуфузли трансферлар "тўпчилар"га ҳам ички биринчиликда, ҳам халқаро майдонда узоқ йиллар давомида устунлик тақдим этиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СвеаКасино нашрига берган интервюсида Андерс Лимпар Пеп Гвардиола ва Юрген Клопп каби тажрибали мутахассисларнинг Англия футболини тарк этгани Арсенал учун улкан устунлик туғдиришини алоҳида таъкидлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, мазкур мураббийларнинг кетиши жамоага чемпионлик унвонини сақлаб қолиш йўлида асосий рақобат хавфини камайтиради.
Чемпионлик пойгаси ва асосий рақобатчиларЛимпарнинг прогнозларига кўра, янги мавсумда ҳам чемпионлик учун кураш асосан таниш жамоалар ўртасида кечади. У Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтедни Арсеналнинг энг яқин таъқибчилари сифатида кўрсатиб ўтди. Шу билан бирга, Хаби Алонсо қўл остида таркибини сезиларли даражада кучайтирган Челси жамоаси ҳам жиддий даъвогарга айланишини огоҳлантирди.
Мутахассис мавсум якунида кучли олтилик қайси жамоалардан иборат бўлиши ҳақида ҳам ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг башоратига кўра, юқоридаги учликка қўшимча равишда Тоттенхем ҳамда Брайтон ёки Ливерпул клублари кучли олтиликни якунлаб беради. Арсенал эса ҳар бир ўйинга алоҳида эътибор қаратиб, ақлли ҳаракат қилган ҳолда ўз мавқеини сақлаб қолиши талаб этилади.
Трансфер бозоридаги улкан режаларКлуб таркибини янада кучайтириш борасида фикр билдирар экан, Андерс Лимпар жамоа раҳбариятига ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар бир нечта юлдуз футболчиларни таркибга қўшиб олишни маслаҳат берди. Унинг фикрича, айнан шу қадамлар клубни Англия ва Европа Чемпионлар лигасида тенгсиз кучга айлантира олади.
Собиқ ярим ҳимоячи шахсан қуйидаги ўйинчиларнинг харид қилинишини исташини билдирди:
- Бруно Гимараес
- Хулиан Альварес
- Винисиус Жуниор
- Христос Тсолис
…