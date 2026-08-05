Андерс Лимпар: Арсенал Микел Артета бошчилигида Англияда устунлик қилиши мумкин

·28·Спорт
Андерс Лимпар: Арсенал Микел Артета бошчилигида Англияда устунлик қилиши мумкин
Қисқача

Андерс Лимпар Микел Артета бошчилигидаги Арсенални Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсумдаги асосий фаворити деб атади. Унинг фикрича, Пеп Гвардиола ва Юрген Клоппнинг Англия футболини тарк етиши, шунингдек, амалга оширилиши мумкин бўлган нуфузли трансферлар Арсеналнинг чемпионлик имкониятларини оширади. Лимпар Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Хаби Алонсо қўл остида кучайган Челсини "тўпчилар"нинг асосий рақиблари сифатида кўрсатди.

Лондоннинг Арсенал клуби собиқ ярим ҳимоячиси Андерс Лимпар Микел Артета жамоасини Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсумдаги асосий фаворити деб атади. Унинг фикрича, рақобат муҳитидаги баъзи ўзгаришлар ва амалга оширилиши мумкин бўлган нуфузли трансферлар "тўпчилар"га ҳам ички биринчиликда, ҳам халқаро майдонда узоқ йиллар давомида устунлик тақдим этиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СвеаКасино нашрига берган интервюсида Андерс Лимпар Пеп Гвардиола ва Юрген Клопп каби тажрибали мутахассисларнинг Англия футболини тарк этгани Арсенал учун улкан устунлик туғдиришини алоҳида таъкидлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, мазкур мураббийларнинг кетиши жамоага чемпионлик унвонини сақлаб қолиш йўлида асосий рақобат хавфини камайтиради.

Чемпионлик пойгаси ва асосий рақобатчилар

Лимпарнинг прогнозларига кўра, янги мавсумда ҳам чемпионлик учун кураш асосан таниш жамоалар ўртасида кечади. У Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтедни Арсеналнинг энг яқин таъқибчилари сифатида кўрсатиб ўтди. Шу билан бирга, Хаби Алонсо қўл остида таркибини сезиларли даражада кучайтирган Челси жамоаси ҳам жиддий даъвогарга айланишини огоҳлантирди.

Мутахассис мавсум якунида кучли олтилик қайси жамоалардан иборат бўлиши ҳақида ҳам ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг башоратига кўра, юқоридаги учликка қўшимча равишда Тоттенхем ҳамда Брайтон ёки Ливерпул клублари кучли олтиликни якунлаб беради. Арсенал эса ҳар бир ўйинга алоҳида эътибор қаратиб, ақлли ҳаракат қилган ҳолда ўз мавқеини сақлаб қолиши талаб этилади.

Трансфер бозоридаги улкан режалар

Клуб таркибини янада кучайтириш борасида фикр билдирар экан, Андерс Лимпар жамоа раҳбариятига ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар бир нечта юлдуз футболчиларни таркибга қўшиб олишни маслаҳат берди. Унинг фикрича, айнан шу қадамлар клубни Англия ва Европа Чемпионлар лигасида тенгсиз кучга айлантира олади.

Собиқ ярим ҳимоячи шахсан қуйидаги ўйинчиларнинг харид қилинишини исташини билдирди:

  • Бруно Гимараес
  • Хулиан Альварес
  • Винисиус Жуниор
  • Христос Тсолис
Лимпар бу каби футболчиларнинг келиши Арсеналга нафақат жорий мавсумда, балки келгуси уч йил давомида ҳам Европа футболида ҳукмронлик қилиш имконини беришини таъкидлади. Гарчи янги келадиган баъзи футболчилар дарҳол асосий таркибдан жой олмаса ҳам, кенг ва сифатли кадрлар заҳираси Микел Артетага юқори натижаларни таъминлашда энг асосий қурол бўлиши кутилмоқда.

АрсеналМикел АртетаАндерс ЛимпарПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда